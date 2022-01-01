Возможно ли представить себе рождественские каникулы без просмотра фильма «Один дома» и его сиквелов? Конечно, нет! Но это далеко не единственная кинофраншиза, подходящая для праздничных дней. Киноафиша подготовила самые смешные и увлекательные фильмы, похожие на «Один дома», чтобы продлить своим читателям новогоднее настроение или от души повеселить их в любое другое время. «Один дома» – это настоящий кино-хит, с 1990-го года занимающий первые строчки по популярности в Новый год в большинстве стран мира. Франшиза включает шесть американских кинолент, в центре каждой из которых находится ребенок, «забытый» родителями в пустом доме, в самолете или в гостиничном номере. Но главный герой никогда не отчаивается и от души наслаждается своей самостоятельностью. А попутно мальчику удается разделаться с коварными грабителями, доставив им множество незабываемых проблем. В этой истории есть место семейным ценностям, зажигательным шуткам и, конечно, праздничному настроению, как и во всех фильмах нашей подборки.