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Фильмы похожие на «Один Дома»
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Фильмы похожие на «Один Дома»

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Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день
Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день
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7.0
семейный
2014, США
Один дома 5: Праздничное ограбление
Один дома 5: Праздничное ограбление
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4.0
комедия, криминал, семейный
2012, США / Канада
Шпион по соседству
Шпион по соседству
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, комедия
2009, США
Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен
Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, семейный
2006, США
Оптом дешевле
Оптом дешевле
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, комедия
2003, США
Один дома 4
Один дома 4
Смотреть за 1 рубль
4.0
комедия, криминал, семейный
2002, США
Один дома 3
Один дома 3
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7.0
криминал, комедия, семейный
1997, США
Богатенький Ричи
Богатенький Ричи
6.0
комедия, семейный
1994, США
Маленькие негодяи
Маленькие негодяи
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, мелодрама, семейный
1994, США
Деннис-мучитель
Деннис-мучитель
5.0
комедия, семейный
1993, США
Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке
Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, семейный, приключения
1992, США
Трудный ребенок 2
Трудный ребенок 2
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5.0
комедия, семейный
1991, США
Трудный ребенок
Трудный ребенок
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия, семейный
1990, США
Дядюшка Бак
Дядюшка Бак
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7.0
семейный, комедия, драма
1989, США
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Жанр
Все Семейный Комедия Криминал Боевик Драма Мелодрама Приключения
Страна
Все США Канада
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Возможно ли представить себе рождественские каникулы без просмотра фильма «Один дома» и его сиквелов? Конечно, нет! Но это далеко не единственная кинофраншиза, подходящая для праздничных дней. Киноафиша подготовила самые смешные и увлекательные фильмы, похожие на «Один дома», чтобы продлить своим читателям новогоднее настроение или от души повеселить их в любое другое время. «Один дома» – это настоящий кино-хит, с 1990-го года занимающий первые строчки по популярности в Новый год в большинстве стран мира. Франшиза включает шесть американских кинолент, в центре каждой из которых находится ребенок, «забытый» родителями в пустом доме, в самолете или в гостиничном номере. Но главный герой никогда не отчаивается и от души наслаждается своей самостоятельностью. А попутно мальчику удается разделаться с коварными грабителями, доставив им множество незабываемых проблем. В этой истории есть место семейным ценностям, зажигательным шуткам и, конечно, праздничному настроению, как и во всех фильмах нашей подборки.

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