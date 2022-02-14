Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джиллиан Белл
Джиллиан Белл
Jillian Bell
О персоне
Фильмография
Новости
Награды и номинации
Вопросы и ответы
Джиллиан Белл
Jillian Bell
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
25 апреля 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Биография Джиллиан Белл
Родилась 25 апреля 1984 года. Лас-Вегас, Невада, США.
Развернуть
Фильмография Джиллиан Белл
Фея-крестная
комедия, мелодрама
2020, США
6.0
Бриттани бежит марафон
драма
2018, США
6.0
Очень плохие девчонки
комедия
2017, США
5.0
Битва преподов
комедия
2017, США
5.0
Распрекрасный принц
анимация, мюзикл, комедия
2017, Канада
7.0
Новогодний корпоратив
комедия
2016, США
7.0
Ужастики
приключения, комедия
2015, США
7.0
Мачо и ботан 2
комедия, боевик
2014, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Звезда «Ковбоя Бибопа» Даниэлла Пинеда вошла в актерский состав сериала «Сказки ходячих мертвецов»
В расширяющем вселенную шоу расскажут истории новых и старых героев.
Написать
14 февраля 2022 12:34
Терри Крюс, Паркер Поузи и другие артисты получили роли в новом спин-оффе «Ходячих мертвецов»
Сериал будет сделан в формате антологии.
Написать
3 февраля 2022 15:14
Нина Добрев и еще ряд артистов пополнили актерский состав комедии об убийстве «Встреча выпускников»
Одну из ключевых ролей сыграет Чейс Кроуфорд, известный по образу Пучины из «Пацанов».
Написать
1 сентября 2021 15:54
Все новости
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»