Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джош Гордон
Джош Гордон
Josh Gordon
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Джош Гордон
Josh Gordon
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Джоша Гордона
Развернуть
Фильмография Джоша Гордона
Distant
комедия, драма, фантастика
2022, США
0.0
Лайл, Лайл, крокодил
приключения, анимация, комедия
2022, США
0.0
Новогодний корпоратив
комедия
2016, США
7.0
Больше, чем друг
мелодрама, комедия
2010, США
7.0
Лезвия славы: Звездуны на льду
спорт, комедия
2007, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Хавьер Бардем и его поющая рептилия: вышел трейлер фильма «Лайл, Лайл, крокодил»
Над песнями к картине работали соавторы «Ла-Ла Ленда».
Написать
23 июня 2022 15:53
Призрак киллера и ловкая обезьяна наказывают плохих парней в трейлере мультсериала Marvel «Хит-Манки»
Премьера запланирована на 17 ноября.
Написать
19 октября 2021 14:38
Звезда «Игры престолов» Кристофер Хивью снимется в фильме о космическом шахтере
Режиссерами нового проекта стали Уилл Спек и Джош Гордон («Лезвия славы: Звездуны на льду»).
Написать
6 октября 2020 14:40
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось