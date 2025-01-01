Allison[Разговаривает по телефону с бывшим мужем]Ты п######й м#########! Если я ещё раз услышу, что ты разрешаешь своей стриптизёрше катать моих детей на мотоцикле, я тебя так загоню, что мама не горюй.
[прячет телефон и улыбается Джошу]
AllisonПривет, Джош! Заходи без стеснения!
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Clay VanstoneЭй, Боже. Знаю, я не просил многого в этой жизни. Ладно, я родился богатым... белым... мужчиной... и гетеросексуалом. Ну, кроме того одного раза в Вегасе, но это был Вегас.
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Carol VanstoneЛадно, если по какому-то чуду тебе удастся закрыть сделку с Уолтером Дэвисом и его счётом на 14 миллионов долларов, ваши места будут в безопасности.
Mary[после ссоры с Джереми]Я знаю, почему ты взяла больничный.
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Josh Parker[к русскому бандиту, которого Кэрол прижала к бильярдному столу]Тебе не хочется умереть от рук Лулулемон здесь. Это было бы очень неловко. Ты большой парень, а она — сплошной салат и Смартвотер.
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Carol VanstoneПосади меня на любой чёртов самолёт, понятно? У меня миль хватит, чтобы облететь вокруг солнца.
Airline ConciergeИзвините, мадам. Все рейсы отменены, пока не рассеется снег. Больше ничего сделать нельзя.
Drew[говорит с британским акцентом]Английская группа Arctic Monkeys? Ты должна была пойти с подругой Линдси, ты говорила: «Я не могу, у меня не с кем оставить ребёнка», да?
AllisonВзломала мои письма? Уйди к чёрт#м отсюда! И больше никогда не используй этот британский акцент!
[Drew уходит]
Nate[видит её, останавливается]Эллисон, ты в порядке?
AllisonНет! Я не в порядке. Мой бывший муж встречается с танцовщицей, Дрю меня киберсталкерит, а Фред из бухгалтерии — как ходячее чёрт#во AMBER-уведомление. Разве я не заслуживаю нормального парня?
NateКонечно, заслуживаешь. Эллисон, ты потрясающий человек. Ты практически держишь весь этот офис на своих плечах. И делаешь это каждый день, хотя большинство этого и не замечают. Так что да, ты заслуживаешь кого-то хорошего.