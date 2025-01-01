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Киноафиша Фильмы Новогодний корпоратив Цитаты из фильма Новогодний корпоратив

Цитаты из фильма Новогодний корпоратив

Josh Parker [про минивэн Мэри] А эта штука вообще по снегу ездит?
Mary О, да ладно. Это Киа. Это то, на чём Бог ездил бы.
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Clay Vanstone Должен признаться, я всегда говорил: «Трейси, это вообще не имеет смысла», а она в ответ: «Слова, слова, слова и ещё немного цифр». Но она справилась.
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Lonny Значит, Кэрол. Знаешь, это имя моей бабушки.
Carol Vanstone [на мгновение отвлечённо] Ммм. Нет, я этого не знала.
Lonny Ага.
Carol Vanstone Ой.
Lonny Это имя такое старомодное. Уже редко кто зовёт «Кэрол». Типа...
[подражает старушке]
Lonny «Привет, я Кэрол. Мне надо домой, пока не пропустила свои сказки.» «Привет, я Кэрол. Я слышала про Пёрл-Харбор по радио.» «Привет, я Кэрол. Я умерла в начале „Вверх“.»
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Fred Мама! То есть, Эллисон. Не уходи.
Allison Прибереги эту хрень для четвёртого свидания, как нормальные люди!
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Clay Vanstone Захл#ть дверь!
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Josh Parker Привет, Эллисон! Клей там?
Allison [Разговаривает по телефону с бывшим мужем] Ты п######й м#########! Если я ещё раз услышу, что ты разрешаешь своей стриптизёрше катать моих детей на мотоцикле, я тебя так загоню, что мама не горюй.
[прячет телефон и улыбается Джошу]
Allison Привет, Джош! Заходи без стеснения!
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Clay Vanstone Эй, Боже. Знаю, я не просил многого в этой жизни. Ладно, я родился богатым... белым... мужчиной... и гетеросексуалом. Ну, кроме того одного раза в Вегасе, но это был Вегас.
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Carol Vanstone Ладно, если по какому-то чуду тебе удастся закрыть сделку с Уолтером Дэвисом и его счётом на 14 миллионов долларов, ваши места будут в безопасности.
Clay Vanstone Сделано! И ты будешь выглядеть таким идиотом!
Carol Vanstone [Начинает выходить за дверь] Тогда у нас наконец-то появится что-то общее!
Clay Vanstone [дверь захлопывается] Чёрт побери, какая же она злая!
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Mary [входит в пустой, теперь разгромленный офис] Ребята, я принесла пончики! У меня есть, эээ, с джемом, глазированные и, эээ, кое-что ещё. Но без кронотов, это какое-то **** пирожное.
[встречает Джереми]
Jeremy Я всё ещё ненавижу твои правила. Но ты танцуешь дико и свободно. Как неуправляемый пожарный шланг.
Mary [смотрит на него ниже пояса] Одень штаны.
[поворачивается/уходит]
Mary Пока что.
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Mary [после ссоры с Джереми] Я знаю, почему ты взяла больничный.
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Josh Parker [к русскому бандиту, которого Кэрол прижала к бильярдному столу] Тебе не хочется умереть от рук Лулулемон здесь. Это было бы очень неловко. Ты большой парень, а она — сплошной салат и Смартвотер.
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Carol Vanstone Посади меня на любой чёртов самолёт, понятно? У меня миль хватит, чтобы облететь вокруг солнца.
Airline Concierge Извините, мадам. Все рейсы отменены, пока не рассеется снег. Больше ничего сделать нельзя.
Carol Vanstone Тогда направьте меня к тому, кто может что-то сделать!
Airline Concierge Это был бы Бог, мадам.
Carol Vanstone А, она.
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Clay Vanstone Вин Дизель мне и в подмётки не годится!
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Tracey Hughes [начало её презентации для AnyWair] Что больше всего раздражает в Интернете?
Jeremy Фотки чужих детей.
Joel Приглашения в LinkedIn.
Nate Моя девушка всё время в нём сидит.
[пытается всех убедить]
Nate У меня есть девушка.
Fred Отсутствие азиатских мужчин в порно.
Jeremy Сердитый кот. Типа... Гарфилд.
Fred А, тот оранжевый с человечьим чл#н#м?
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Mary [держит Джоша за руку, чтобы он не выходил из микроавтобуса] Потому что я не знаю, что там будет. В прошлом году я подала жалобу на сексуальные домогательства... на себя.
Josh Parker На себя? М-м-м.
Mary Эндрю, в комнате для копирования, менял тонер. А я сделала вид, что что-то уронила, чтобы наклониться и носом зацепить его задницу. И у меня получилось.
Josh Parker Вроде не так уж плохо.
Mary А потом я сказала: «Если ты меня не е#нешь, приятель, я тебя уничтожу.»
Josh Parker Хм. Это домогательства.
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Jeremy Мэри просто ох****но вставила меня! Понял? Я думал, это вечеринка. Если я хочу подкатить к Алану, я подкатю к Алану. Это классический прикол! Никогда не надоест!
Josh Parker [пытается отогнать его] Ладно, иди уже.
Jeremy Она словно ядовитое ох****нное облако говна, просто просачивается в хорошее настроение всех. Каждое её слово заставляет мои ох****нные геморрои пульсировать! Хочу, чтобы это было записано!
Josh Parker Так и есть.
[Jeremy уходит]
Walter Davis Он в службе поддержки?
Josh Parker Да. По телефону он намного лучше.
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Clay Vanstone [оглядывается, когда он, Трина, Саванна и Алексей входят в The Red Star] Ого, там машина горит. Медведи выиграли?
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Tim Нейт, как дела, мужик? Ты видел? На вечеринку можно приводить вторых половинок.
Drew Смотри-ка. Похоже, мы наконец-то познакомимся с Беккой.
Nate Да. Эм, о, чёрт. Она сегодня задерживается на работе. Модельная съёмка.
Tim Она что, снимается на обложку журнала "Полный бред"?
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Nate [девушкам, которых Тим и Дрю пытаются соблазнить] Они врут, понятно? Это не ваши родственные души. Они просто взломали ваш Фейсбук.
Tim [девушкам] Это полная хрень!
Drew Невероятно. Совсем не круто.
Tim [когда девушки встают, чтобы уйти] Эй, стойте!
Drew Нет, нет, нет! Девушки!
Wendy [Тиму и Дрю] Я знала, что вам не нравятся «Девочки Гилмор».
[девушки уходят]
Nate [Тиму и Дрю] Ладно, мне нужны вы двое, придурки, чтобы взломать телефон Клея и найти его.
Tim Да ну, зачем нам тебе помогать, чувак? Серьёзно?
Drew Ага, зачем нам тебе помогать?
Nate [хватает Тима за воротник] Потому что я твой чёрт возьми начальник и говорю, что надо.
Drew [оборачивается к Мэри] Он не может его тронуть!
Mary Разрешаю.
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Carol Vanstone [Клею, который ведёт машину Трины] Остановись, ты е#аный идиот!
Josh Parker [Кэрол, пока он ведёт минивэн Мэри] Или... более добрый и поддерживающий вариант.
Carol Vanstone [Клею] Остановись! Е#аный идиот!
Clay Vanstone Нет!
Carol Vanstone [Трине] Эй, скажи ему остановиться, женщина!
Trina [Кэрол] Смотри!
[прикладывает пистолет к правому виску Клея]
Trina Остановись!
[прикладывает пистолет под подбородок Клея]
Trina Остановись!
[прикладывает пистолет к лбу Клея]
Trina Остановись! Это не работает!
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Josh Parker Мэри, зачем тебе вообще минивэн? У тебя же нет детей.
Mary Я закупаюсь оптом!
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Drew [говорит с британским акцентом] Английская группа Arctic Monkeys? Ты должна была пойти с подругой Линдси, ты говорила: «Я не могу, у меня не с кем оставить ребёнка», да?
Allison Взломала мои письма? Уйди к чёрт#м отсюда! И больше никогда не используй этот британский акцент!
[Drew уходит]
Nate [видит её, останавливается] Эллисон, ты в порядке?
Allison Нет! Я не в порядке. Мой бывший муж встречается с танцовщицей, Дрю меня киберсталкерит, а Фред из бухгалтерии — как ходячее чёрт#во AMBER-уведомление. Разве я не заслуживаю нормального парня?
Nate Конечно, заслуживаешь. Эллисон, ты потрясающий человек. Ты практически держишь весь этот офис на своих плечах. И делаешь это каждый день, хотя большинство этого и не замечают. Так что да, ты заслуживаешь кого-то хорошего.
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Clay Vanstone Никто не потеряет работу!
Josh Parker Да.
Clay Vanstone Это рождественское обещание от Джоша и Клея.
Jeremy Твои обещания — п##д#ц!
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Clay Vanstone [берёт в руки триммер] Эй, как насчёт этого для Алана из юридического отдела?
Josh Parker Ну, Алан же лысый.
Clay Vanstone [кладывает триммер] Так сложно выбирать подарки для лысых. Кто они? Чего хотят?
Josh Parker Волосы.
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Trina Эй, Санта! Пойдём тусить?
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Josh Parker [видит, как избивают парня] Может, и заслужил, кто его знает.
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Josh Parker Ты... Ты подумал, что приведёшь ребёнка, да?
Dean Да. Никого не было, кто мог бы присмотреть. Но не переживай, у него есть iPad. Мы можем тут друг другу по шеям настучать, а он и не заметит. Будет сидеть с этим тупым выражением лица.
[мальчик смотрит на Джоша с «тупым выражением»]
Dean Ага, именно так.
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Carol Vanstone Ты шёпотом сказала вонючей сырной тётке!
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Josh Parker Положи Ред Булл.
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Nate Эээ, слушай, есть парни, с которыми я хочу тебя познакомить?
Savannah Отлично. Давай сначала разберёмся с деньгами, ок?
Nate Я уже дал Трине 200 баксов.
Savannah Ой, это только за первый час. Если хочешь меня на всю ночь — будет ещё 2000.
Nate Две тыщи! Нет! Постой. На сайте же чётко написано, что 200 за всю ночь.
Savannah Я что, похожа на ту, что стоит 200 за ночь?
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