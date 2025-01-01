Drew [говорит с британским акцентом] Английская группа Arctic Monkeys? Ты должна была пойти с подругой Линдси, ты говорила: «Я не могу, у меня не с кем оставить ребёнка», да?

Allison Взломала мои письма? Уйди к чёрт#м отсюда! И больше никогда не используй этот британский акцент!

[Drew уходит]

Nate [видит её, останавливается] Эллисон, ты в порядке?

Allison Нет! Я не в порядке. Мой бывший муж встречается с танцовщицей, Дрю меня киберсталкерит, а Фред из бухгалтерии — как ходячее чёрт#во AMBER-уведомление. Разве я не заслуживаю нормального парня?