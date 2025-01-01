The PhotographerРусский учёный-химик, доктор медицины Иосиф Гамель, выступая в Петербургской академии наук, рассказал об необычных свойствах серебряного галогенида, осаждённого на фотопластинку. По словам учёного, негатив способен не только запечатлеть на себе отражённый свет, но и сохранить нечто большее: энергию, которую люди называли душой. Академическое сообщество подняло Гамеля на смех, но вскоре появился ритуал: мёртвых фотографировали с закрытыми краской веками. Считалось, что так можно обмануть смерть.