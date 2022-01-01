Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Наталья Гриншпун

Наталья Гриншпун

Наталья Гриншпун
Наталья Гриншпун
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
17 января 1952
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Козерог
Биография Натальи Гриншпун

Родилась 17 января 1952 года. 

Фильмография Натальи Гриншпун
Невеста
Невеста
ужасы, триллер, мистика 2017, Россия
6.0
Все фильмы
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Приложение киноафиши