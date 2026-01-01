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Наталья Гриншпун
Наталья Гриншпун Natalia Grinshpun
Киноафиша Персоны Наталья Гриншпун

Наталья Гриншпун

Natalia Grinshpun

Дата рождения
17 января 1952
Возраст
74 года
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Биография Натальи Гриншпун

Родилась 17 января 1952 года. 

Популярные фильмы

Смерть не танцует одна 7.5
Смерть не танцует одна (2022)
Жанна 6.8
Жанна (2022)
Тюльпаны 6.8
Тюльпаны (2026)

Фильмография Натальи Гриншпун

Тюльпаны 6.8
Тюльпаны Tyul'pany
комедия, мелодрама 2026, Россия
Смотреть трейлер
Фантазер, или Удивительный мир инженера Лужина 5.3
Фантазер, или Удивительный мир инженера Лужина
комедия 2024, Россия
Смерть не танцует одна 7.5
Смерть не танцует одна
детектив, мини-сериал 2022, Россия
Мать моего сына 5.6
Мать моего сына Mat moego syna
триллер 2022, Россия
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Жанна 6.8
Жанна Zhanna
драма 2022, Россия
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Музыка моей души
Музыка моей души
драма, мелодрама 2020, Россия
Конференция 6.3
Конференция Konferentsiya
драма, исторический 2020, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Невеста 5.5
Невеста Nevesta
ужасы, триллер, мистика 2017, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
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