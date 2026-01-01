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Наталья Гриншпун
Natalia Grinshpun
Киноафиша
Персоны
Наталья Гриншпун
Наталья Гриншпун
Natalia Grinshpun
Дата рождения
17 января 1952
Возраст
74 года
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Натальи Гриншпун
Родилась 17 января 1952 года.
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Популярные фильмы
7.5
Смерть не танцует одна
(2022)
6.8
Жанна
(2022)
6.8
Тюльпаны
(2026)
Фильмография Натальи Гриншпун
6.8
Тюльпаны
Tyul'pany
комедия, мелодрама
2026, Россия
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5.3
Фантазер, или Удивительный мир инженера Лужина
комедия
2024, Россия
7.5
Смерть не танцует одна
детектив, мини-сериал
2022, Россия
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5.6
Мать моего сына
Mat moego syna
триллер
2022, Россия
Смотреть трейлер
6.8
Жанна
Zhanna
драма
2022, Россия
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Музыка моей души
драма, мелодрама
2020, Россия
6.3
Конференция
Konferentsiya
драма, исторический
2020, Россия
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Рецензия
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ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
5.5
Невеста
Nevesta
ужасы, триллер, мистика
2017, Россия
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Рецензия
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