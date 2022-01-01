5 лучших российских триллеров, которые стоит посмотреть

Для триллеров характерен напряженный сюжет с неожиданными поворотами, часто пугающими. Для любителей пощекотать себе нервы этот жанр подходит идеально.

«Пилигрим», 2018.

Мира – хозяйка модной галереи, в жизни которой все сложилось максимально удачно: любимая работа, преданный муж. Но однажды все переворачивается с ног на голову, а идеальная картина мира рушится на глазах. На морском побережье женщина находит человека, который не помнит ничего, кроме ее имени. Мужчина не знает, почему он находится здесь, и сведений о нем нет в базах данных. Но он рассказывает Мире факты, которые могут быть известными только самым близким, хотя героиня уверена: она никогда раньше не виделась с незнакомцем. Позже выясняется, что таинственный мужчина с туманным прошлым в течение нескольких лет находился на Ближнем Востоке, а еще на него ведут охоту.

«Водитель для Веры», 2004.

Виктор – молодой сержант, предпочитающий мыслить прагматично и просто смотреть на жизнь. Его главная цель – построить успешную карьеру. Пока все идет по плану: генерал нанимает парня в качестве личного водителя, рассчитывая наконец-то выдать замуж хромую дочь, Веру. Солдат, познавший нищету и тяготы жизни, этим обстоятельством не смущен и хорошо понимает, что даст ему выгодный союз. Но Вера – романтичная девушка, которая быстро привязывается к водителю и не замечает в его поведении холода и расчетливости. Странный роман влияет на Виктора, и тот сам не замечает, как приходит к неожиданному для себя решению, которое перевернет всю его жизнь…

«Селфи», 2018.

Владимир Богданов, главный герой психологического триллера – известный писатель и успешный телеведущий, у которого в жизни все идет хорошо до появления таинственного персонажа. Абсолютный двойник мужчины внезапно забирает у него все: любимую работу, жену, симпатичную любовницу. Он виртуозно повторяет его мимику, жестикуляцию и даже чувство юмора не выдает подмену. Роль, которую играет двойник, получается лучше, чем оригинал. Фальшивый Богданов ведет его шоу, встречи с поклонниками и друзьями, живет с его женщиной. Владимира стерли как личность, будто его даже не существовало, и отняли у него все, что он так старательно выстраивал долгие годы. И только дочка писателя понимает подмену и хочет восстановить справедливость, вернув отца на его законное место в семье и обществе.

«Соната», 2018.

Главная героиня, талантливая скрипачка Роза, при загадочных обстоятельствах теряет отца. Известный композитор, проводивший дни в затворничестве, внезапно уходит из жизни, оставив дочери в наследство старинное поместье. Роза понимает, что ей ничего не известно о папиной жизни, и она начинает изучать его последнюю сонату. Девушка расшифровывает ноты и невольно дает старт хитрому механизму, который ее отец создал давным-давно создал. Поместье и его окрестности хранят чудовищные секреты, которые не смогут сгладить даже гениальные произведения музыканта…

«Пиковая дама: Зазеркалье», 2019.

В старинном особняке, ныне заброшенном, раньше располагался детский приют, в котором происходили страшные вещи. Психопатка, после смерти получившая прозвище Пиковая дама, жестоко расправлялась с сиротами. Спустя долгие годы после ужасных событий в дом заселяется молодая овдовевшая девушка и ее сын. Вскоре она понимает, что призрак кровожадной убийцы угрожает ее ребенку. Чтобы защитить его от смерти, матери предстоит совершить невозможное и любой ценой выиграть неравный бой на территории потусторонней сущности, жаждущей крови…