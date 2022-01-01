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Лучшие отечественные триллеры
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Лучшие отечественные триллеры

Бытует мнение, что триллер – жанр, который лучше всего удается голливудским киноделам. Но и российский кинематограф за последние несколько лет неоднократно радовал зрителей действительно качественными образчиками этого жанра. Лучшие представители категории отечественных триллеров – в нашей подборке лент, которые можно посмотреть онлайн в хорошем качестве.

Все 33 Онлайн
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Странники терпенья
Странники терпенья
5.0
триллер
2019, Россия
Пиковая дама. Зазеркалье
Пиковая дама. Зазеркалье
Смотреть онлайн
6.0
триллер, ужасы
2019, Россия
Тварь
Тварь
4.0
триллер, мистика, ужасы
2019, Россия
Конец сезона
Конец сезона
4.0
мелодрама, триллер
2019, Россия
Потерянный остров
Потерянный остров
Смотреть за 1 рубль
7.0
мистика, приключения, триллер
2019, Россия
Донбасс. Окраина
Донбасс. Окраина
Смотреть за 1 рубль
5.0
драма, военный, триллер
2019, Россия
Куратор
Куратор
Смотреть за 1 рубль
5.0
триллер, драма, криминал
2019, Россия
Селфи
Селфи
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, триллер
2018, Россия
Горные огни
Горные огни
4.0
триллер
2018, Россия / США / Испания
Проводник
Проводник
Смотреть за 1 рубль
8.0
мистика, триллер
2018, Россия
Инволюция
Инволюция
4.0
триллер, драма, фантастика
2018, Россия / Германия
Соната
Соната
Смотреть за 1 рубль
4.0
триллер, мистика
2018, Франция / Великобритания / Россия
Отрыв
Отрыв
Смотреть за 1 рубль
4.0
триллер, ужасы
2018, Россия
Пилигрим
Пилигрим
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер
2018, Россия
Под водой
Под водой
Смотреть за 1 рубль
6.0
ужасы, короткометражный, триллер
2018, Россия
Ограбление по-американски
Ограбление по-американски
Смотреть за 1 рубль
3.0
триллер
2017, США / Россия
Матильда
Матильда
7.0
драма, биография, триллер
2017, Россия
Невеста
Невеста
Смотреть за 1 рубль
6.0
ужасы, триллер, мистика
2017, Россия
Экипаж
Экипаж
7.0
драма, приключения, триллер
2016, Россия
Вурдалаки
Вурдалаки
Смотреть за 1 рубль
5.0
мистика, триллер
2016, Россия
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5 лучших российских триллеров, которые стоит посмотреть

Для триллеров характерен напряженный сюжет с неожиданными поворотами, часто пугающими. Для любителей пощекотать себе нервы этот жанр подходит идеально.

«Пилигрим», 2018.

Мира – хозяйка модной галереи, в жизни которой все сложилось максимально удачно: любимая работа, преданный муж. Но однажды все переворачивается с ног на голову, а идеальная картина мира рушится на глазах. На морском побережье женщина находит человека, который не помнит ничего, кроме ее имени. Мужчина не знает, почему он находится здесь, и сведений о нем нет в базах данных. Но он рассказывает Мире факты, которые могут быть известными только самым близким, хотя героиня уверена: она никогда раньше не виделась с незнакомцем. Позже выясняется, что таинственный мужчина с туманным прошлым в течение нескольких лет находился на Ближнем Востоке, а еще на него ведут охоту.

«Водитель для Веры», 2004.

Виктор – молодой сержант, предпочитающий мыслить прагматично и просто смотреть на жизнь. Его главная цель – построить успешную карьеру. Пока все идет по плану: генерал нанимает парня в качестве личного водителя, рассчитывая наконец-то выдать замуж хромую дочь, Веру. Солдат, познавший нищету и тяготы жизни, этим обстоятельством не смущен и хорошо понимает, что даст ему выгодный союз. Но Вера – романтичная девушка, которая быстро привязывается к водителю и не замечает в его поведении холода и расчетливости. Странный роман влияет на Виктора, и тот сам не замечает, как приходит к неожиданному для себя решению, которое перевернет всю его жизнь…

«Селфи», 2018.

Владимир Богданов, главный герой психологического триллера – известный писатель и успешный телеведущий, у которого в жизни все идет хорошо до появления таинственного персонажа. Абсолютный двойник мужчины внезапно забирает у него все: любимую работу, жену, симпатичную любовницу. Он виртуозно повторяет его мимику, жестикуляцию и даже чувство юмора не выдает подмену. Роль, которую играет двойник, получается лучше, чем оригинал. Фальшивый Богданов ведет его шоу, встречи с поклонниками и друзьями, живет с его женщиной. Владимира стерли как личность, будто его даже не существовало, и отняли у него все, что он так старательно выстраивал долгие годы. И только дочка писателя понимает подмену и хочет восстановить справедливость, вернув отца на его законное место в семье и обществе.

«Соната», 2018.

Главная героиня, талантливая скрипачка Роза, при загадочных обстоятельствах теряет отца. Известный композитор, проводивший дни в затворничестве, внезапно уходит из жизни, оставив дочери в наследство старинное поместье. Роза понимает, что ей ничего не известно о папиной жизни, и она начинает изучать его последнюю сонату. Девушка расшифровывает ноты и невольно дает старт хитрому механизму, который ее отец создал давным-давно создал. Поместье и его окрестности хранят чудовищные секреты, которые не смогут сгладить даже гениальные произведения музыканта…

«Пиковая дама: Зазеркалье», 2019.

В старинном особняке, ныне заброшенном, раньше располагался детский приют, в котором происходили страшные вещи. Психопатка, после смерти получившая прозвище Пиковая дама, жестоко расправлялась с сиротами. Спустя долгие годы после ужасных событий в дом заселяется молодая овдовевшая девушка и ее сын. Вскоре она понимает, что призрак кровожадной убийцы угрожает ее ребенку. Чтобы защитить его от смерти, матери предстоит совершить невозможное и любой ценой выиграть неравный бой на территории потусторонней сущности, жаждущей крови…

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