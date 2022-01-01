Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Валерия Дмитриева
Валерия Дмитриева
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Валерия Дмитриева
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
17 апреля 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Овен
Биография Валерии Дмитриевой
Родилась 17 апреля 1992 года.
Развернуть
Фильмография Валерии Дмитриевой
Последнее селфи
триллер, ужасы
2019, Россия
0.0
Чернобыль: Зона отчуждения. Финал
фантастика, триллер
2019, Россия
6.0
Невеста
ужасы, триллер, мистика
2017, Россия
6.0
Пиковая дама: Черный обряд
ужасы
2015, Россия
5.0
Жена по совместительству
мелодрама
2013, Россия
6.0
Все фильмы
Related video
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»