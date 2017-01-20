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Невеста Невеста
Киноафиша Фильмы Невеста Отзывы о фильме «Невеста»
Невеста 2017 / Россия
6.4 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 4.6
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Отзывы о фильме «Невеста»

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Наша рецензия

Российских фильмов ужасов существует немало, например, прошлогодние «Дизлайк» (реж. Павел Руминов), «Диггеры» (реж. Тихон Корнев). То есть у нас этот жанр пользуется популярностью. Качество таких картин, правда, оставляет желать лучшего, но наши режиссёры не теряют надежду всё-таки снять достойный ужастик, который будет не стыдно показать миру. Такую попытку продемонстрировал нам режиссёр и сценарист Святослав Подгаевский в своём фильме «Невеста». Кадр…

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Александра Прозорова 20 января 2017, 14:20
подскажите цену билетов
20 января 2017, 14:20 Ответить
Михан Осипов 20 января 2017, 20:05
сколько билет стоит на вечерний сеанс ?
20 января 2017, 20:05 Ответить
Andrushka Golovan 21 января 2017, 00:56
Оценка
Полная хрень. Сюжета нуль, развитие сюжета отслеживается с трудом, дебилизм амеровских ужастиков присутствует
21 января 2017, 00:56 Ответить
Ивановна ))) 21 января 2017, 17:44
Цена 150 р,
21 января 2017, 17:44 Ответить
Елена Каячкова 21 января 2017, 21:23
Оценка
Интересный ужастик)
21 января 2017, 21:23 Ответить
Маришка Набиулина 22 января 2017, 16:03
Оценка
Хрень! Такая, какой я еще никогда не видела! ни смысла, ни сюжета, ни-че-го! об ужасах вообще речи никакой не может идти... 1,5 часа жизни утеряны просто зря при просмотре этого фильма... бессмысленна трата времени и денег((((
22 января 2017, 16:03 Ответить
Геннадий Малахов 22 января 2017, 23:58
Оценка
Сегодня смотрел в кинотеатре и не пожалел...согласен, что концовка не очень , да и сюжет тоже, но главное, что фильм держит в напряжении... давно не смотрел таких фильмов, ни мозги ни кишки никто не разбрасывает, никаких зверств, в общем настоящая мистика...для отечественного фильма совсем не плохо...
22 января 2017, 23:58 Ответить
Евгений Дубровский 25 января 2017, 12:56
Хороший фильм на твердую 4.Задумка тоже не плоха, единственное концовочку испортили,а в целом нам понравилось.
25 января 2017, 12:56 Ответить
Дина 26 января 2017, 05:33
Оценка
Мне понравилось!=)ставлю 8 из 10. Простой незамысловатый сюжет,что очень даже ценно в современном кино,запутаться что к чему не где,в напряжении держит. Баллы снимаю потому что некоторые вопросы походу возникали,но на общее впечатление от фильма это не влияет.
26 января 2017, 05:33 Ответить
Дина 26 января 2017, 05:46
Оценка
Аа,ещё заметила в трейлере есть кадры,которых в фильме не было)оч интересно что они вырезали))
26 января 2017, 05:46 Ответить
ul.uljana2014 28 января 2017, 21:50
Ребята мне после просмотра хреново стало,даже во время-вот такая я блин впечатлительная)
28 января 2017, 21:50 Ответить
Виталий Деркаченко 31 января 2017, 12:02
Оценка
На правах "главного" кинокритика Викинга начну))
Сразу хочу сказать, что мой комментарий будет со стороны зрителей, которые идут на фильм ужасов именно побояться, а не сводить девушку в кино и пытаться ражать над фильмом, показывая «мол я ничего не боюсь, выбери меня».
Если соблюсти «ритуал» и идти ночью, в кинотеатр с минимумом людей, то нормальный фильм ужасов, я подчеркиваю нормальный, но не больше. Меня не отпускает ощущение того, что я выпил пива, посмотрел хороший футбол, но не 90 мин, а 80. Не поймите меня неправильно, фильм не плох, но в нем везде есть «косяки». Единственное что в нем не дотягивает до «удовлетворительно» это звук. О боже мой создатели фильма вы его хоть раз до премьеры пересматривали или смотрели первый раз вместе с зрителями? Даже не очень хорошая работа оператора и откровенные киноляпы простить можно если бы не:
1. Лирическая музыка походу фильма (зрителя нужно вводить в атмосферу фильма постепенно, а не «срывать» впечатление романтичной музыкой);
2. Откровенно затянутая и невнятная концовка (из разряда смешаем все фильмы ужаса, что знаем вместе, глядишь что-нибудь и выстрелит, ну и откровенно ерундовая проверка на девственность, кто смотрел, тот поймет))).
Резюме: Фильм смотреть можно, НО только ночью и желательно в пустом зале, создатели фильма, конечно не дотянули до достойного фильма ужасов, но тенденция не плохая. Думаю, что через 3-5 лет мы сможем похвастаться достойным отечественным ужастиком. Ну а пока только удовлетворительно, но это лучшее из отечественных страшилок (за исключением первого Вия, когда все мы заработали первые седые волосы))).
P.S. лично я бы лучше отдал те 1,25 млрд. рублей, которые ушли на Викинг создателям этого фильма в качестве премиальных, не так жалко бы было этих денег))))
31 января 2017, 12:02 Ответить
Vadim Yuryevich 7 февраля 2017, 17:38
Оценка
Неожиданно хороший продукт получился. Весьма крепко сделанный фильм ужасов отечественного производства. Правда, ничего оригинальное в нем нет, сшит он по американским лекалам и, соответственно, перенял все те набившие оскомину раздражающие штампы, которые присущи таким фильмам. Но даже что бы просто повторить, нужен талант. Тут он, несомненно присутствует. И если не придираться, то кино весьма смотрибельно. А если Вам не нравится, что герой не бежит домой как только начинается какая-то фигня, а напротив идёт в ночи в одиночестве смотреть, что там такое происходит, так вот, если Вас это раздражает, то смотреть точно не стоит)
7 февраля 2017, 17:38 Ответить
Ольга 24 февраля 2017, 22:34
Оценка
А мы как раз и ходили ночью, и в пустом зале. Нам фильм понравился несмотря на, как говорят,киноляпы и затянутую концовку. А вот звук кажется зависит от кинозала, а не от монтажа. В целом твердая четверка.
24 февраля 2017, 22:34 Ответить
Анастасия Борисова 1 июля 2019, 12:34
Неудачная попытка снять фильм ужасов
Ужасы - это мой самый любимый жанр и я обязательно смотрю все фильмы, которые выходят. И этот фильм не стал исключением. Конечно, то что фильм русски сразу не внушало доверия, но... это полный провал. Не дано это нашим. Не знаю, что именно они пытались снять, но получилось глупо и смешно.
Актерский состав мне понравился: Вячеслав Чепурченко хороший актер,я обратила на него внимание после сериала "Измены"; Виктория Агалакова - симпатичная девушка, смотреть на нее приятно.
Начало мне даже понравилось, оно было многообеающим. Молодая пара, Иван и Настя перед свадьбой приезжают к родственникам жениха. С самого первого дня Настя понимает, что в доме происходит что-то странное, нагоняющее на нее жути - то ее двойники повсюду, то фотографии мертвых людей, непонятные разговоры о каком-то обряде, белое платье, которое ей предлагается надеть на свадьбу, странные люди и т. д. Последний штрих, который доводит незадачливую невесту до ручки, это пропажа жениха. Это, наверное, должно быть страшно, но....нет, это было даже смешно.
Актеры элементарно не могут изобразить страх. Выглядит как цирк на выгуле,весь фильм ведут себя так, будто всё в порядке вещей и так всегда бывает. Также, наши не смогли придумать ничегошеньки оригинального, всё под копирку с голивудских ужастиков, но если у них это всё к месту, то тут всё просто в кашу.
​​​​​​​Фильм однозначно не советую, пустая трата времени. Режисёру лучше снимать комедии.
Моя оценка 1 из 10.
1 июля 2019, 12:34 Ответить
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