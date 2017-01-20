Наша рецензия

Российских фильмов ужасов существует немало, например, прошлогодние «Дизлайк» (реж. Павел Руминов), «Диггеры» (реж. Тихон Корнев). То есть у нас этот жанр пользуется популярностью. Качество таких картин, правда, оставляет желать лучшего, но наши режиссёры не теряют надежду всё-таки снять достойный ужастик, который будет не стыдно показать миру. Такую попытку продемонстрировал нам режиссёр и сценарист Святослав Подгаевский в своём фильме «Невеста». Кадр…