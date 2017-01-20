Российских фильмов ужасов существует немало, например, прошлогодние «Дизлайк» (реж. Павел Руминов), «Диггеры» (реж. Тихон Корнев). То есть у нас этот жанр пользуется популярностью. Качество таких картин, правда, оставляет желать лучшего, но наши режиссёры не теряют надежду всё-таки снять достойный ужастик, который будет не стыдно показать миру. Такую попытку продемонстрировал нам режиссёр и сценарист Святослав Подгаевский в своём фильме «Невеста». Кадр…
Сразу хочу сказать, что мой комментарий будет со стороны зрителей, которые идут на фильм ужасов именно побояться, а не сводить девушку в кино и пытаться ражать над фильмом, показывая «мол я ничего не боюсь, выбери меня».
Если соблюсти «ритуал» и идти ночью, в кинотеатр с минимумом людей, то нормальный фильм ужасов, я подчеркиваю нормальный, но не больше. Меня не отпускает ощущение того, что я выпил пива, посмотрел хороший футбол, но не 90 мин, а 80. Не поймите меня неправильно, фильм не плох, но в нем везде есть «косяки». Единственное что в нем не дотягивает до «удовлетворительно» это звук. О боже мой создатели фильма вы его хоть раз до премьеры пересматривали или смотрели первый раз вместе с зрителями? Даже не очень хорошая работа оператора и откровенные киноляпы простить можно если бы не:
1. Лирическая музыка походу фильма (зрителя нужно вводить в атмосферу фильма постепенно, а не «срывать» впечатление романтичной музыкой);
2. Откровенно затянутая и невнятная концовка (из разряда смешаем все фильмы ужаса, что знаем вместе, глядишь что-нибудь и выстрелит, ну и откровенно ерундовая проверка на девственность, кто смотрел, тот поймет))).
Резюме: Фильм смотреть можно, НО только ночью и желательно в пустом зале, создатели фильма, конечно не дотянули до достойного фильма ужасов, но тенденция не плохая. Думаю, что через 3-5 лет мы сможем похвастаться достойным отечественным ужастиком. Ну а пока только удовлетворительно, но это лучшее из отечественных страшилок (за исключением первого Вия, когда все мы заработали первые седые волосы))).
P.S. лично я бы лучше отдал те 1,25 млрд. рублей, которые ушли на Викинг создателям этого фильма в качестве премиальных, не так жалко бы было этих денег))))
Ужасы - это мой самый любимый жанр и я обязательно смотрю все фильмы, которые выходят. И этот фильм не стал исключением. Конечно, то что фильм русски сразу не внушало доверия, но... это полный провал. Не дано это нашим. Не знаю, что именно они пытались снять, но получилось глупо и смешно.
Актерский состав мне понравился: Вячеслав Чепурченко хороший актер,я обратила на него внимание после сериала "Измены"; Виктория Агалакова - симпатичная девушка, смотреть на нее приятно.
Начало мне даже понравилось, оно было многообеающим. Молодая пара, Иван и Настя перед свадьбой приезжают к родственникам жениха. С самого первого дня Настя понимает, что в доме происходит что-то странное, нагоняющее на нее жути - то ее двойники повсюду, то фотографии мертвых людей, непонятные разговоры о каком-то обряде, белое платье, которое ей предлагается надеть на свадьбу, странные люди и т. д. Последний штрих, который доводит незадачливую невесту до ручки, это пропажа жениха. Это, наверное, должно быть страшно, но....нет, это было даже смешно.
Актеры элементарно не могут изобразить страх. Выглядит как цирк на выгуле,весь фильм ведут себя так, будто всё в порядке вещей и так всегда бывает. Также, наши не смогли придумать ничегошеньки оригинального, всё под копирку с голивудских ужастиков, но если у них это всё к месту, то тут всё просто в кашу.
Фильм однозначно не советую, пустая трата времени. Режисёру лучше снимать комедии.
Моя оценка 1 из 10.
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