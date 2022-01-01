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Виктор Соловьев
Виктор Соловьев
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Виктор Соловьев
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Дата рождения
29 сентября 1950
Возраст
71 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Биография Виктора Соловьева
Родился 29 сентября 1950 года.
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Фильмография Виктора Соловьева
Невеста
ужасы, триллер, мистика
2017, Россия
6.0
Степные волки
драма, криминал
2016, Россия
6.0
Комедия строгого режима
комедия
1992, Россия
7.0
Груз 300
военный, драма
1990, СССР
6.0
Лебединое озеро. Зона
драма
1990, Швеция / Канада / СССР
6.0
Охота на единорога
драма, военный
1989, СССР
7.0
Серая мышь
драма
1988, СССР
7.0
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