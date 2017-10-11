Вячеслав Чепурченко – российский актер театра и кино, родился 29 июля 1987 года в Ростове-на-Дону, но все детство и юность провел в Камышине. Несмотря на то, что его мама была актрисой и много лет посвятила службе в театре, сам Вячеслав не особо стремился на сцену. Но однажды подруга пригласила его на день открытых дверей в Саратовскую консерваторию. Его типаж приглянулся руководителю театрального факультета Александру Галко, и тот предложил ему попробовать поступить. Вячеслав согласился.

Уже на втором курсе актер играл в Саратовском академическом театре драмы и ТЮЗе в классических постановках пьес Островского и Лопе де Веги. На выпускные экзамены из Москвы приехал актер Авангард Леонтьев: он искал новые лица для Московского театра Олега Табакова. Вячеслав был одним из пяти человек, которых пригласили на собеседование с Олегом Павловичем. В 2009 году состоялся первый спектакль Чепурченко в «Табакерке», который пресса оценила положительно.

В 2011 году начал сниматься в ТВ-проектах: дебютировал в сериале «Пятницкий», через некоторое время сыграл главную роль в сериале «Моими глазами». В его активе множество ролей, среди которых нет похожих: Чепурченко действительно разноплановый актер и обладает многогранным талантом.