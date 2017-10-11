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Вячеслав Чепурченко

Вячеслав Чепурченко
Вячеслав Чепурченко
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Дата рождения
29 июля 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Место рождения
Ростов-на-Дону, СССР (Россия)
Рост
182 см
Биография Вячеслава Чепурченко

Вячеслав Чепурченко – российский актер театра и кино, родился 29 июля 1987 года в Ростове-на-Дону, но все детство и юность провел в Камышине. Несмотря на то, что его мама была актрисой и много лет посвятила службе в театре, сам Вячеслав не особо стремился на сцену. Но однажды подруга пригласила его на день открытых дверей в Саратовскую консерваторию. Его типаж приглянулся руководителю театрального факультета Александру Галко, и тот предложил ему попробовать поступить. Вячеслав согласился.

Уже на втором курсе актер играл в Саратовском академическом театре драмы и ТЮЗе в классических постановках пьес Островского и Лопе де Веги. На выпускные экзамены из Москвы приехал актер Авангард Леонтьев: он искал новые лица для Московского театра Олега Табакова. Вячеслав был одним из пяти человек, которых пригласили на собеседование с Олегом Павловичем. В 2009 году состоялся первый спектакль Чепурченко в «Табакерке», который пресса оценила положительно.   

В 2011 году начал сниматься в ТВ-проектах: дебютировал в сериале «Пятницкий», через некоторое время сыграл главную роль в сериале «Моими глазами». В его активе множество ролей, среди которых нет похожих: Чепурченко действительно разноплановый актер и обладает многогранным талантом.

Интересные факты о Вячеславе Чепурченко
  • В школе артист принимал участие в самодеятельности, вел творческие вечера, но свою жизнь собирался связать с МЧС;
  • Перед просмотром у Табакова актер несколько дней готовился под руководством Сергея Безрукова;
  • Со своей избранницей встречался шесть лет, а поженились они в день 30-летия актера;
  • Во время съемок «Молодой гвардии» актерам пришлось целый день провести босиком на морозе, а в фильме эта сцена заняла всего несколько секунд;
  • В 2020 году участвовал в шоу «Ледниковый период» совместно с Татьяной Тотьмяниной, которую из-за травмы заменили на Яну Хохлову;
  • В сериале «Жуки» актеру пришлось скакать на лошади без подготовки, причем делать это голым.
Фильмография Вячеслава Чепурченко
Свидетели
Свидетели
драма, военный 2018, Россия
7.0
Год, когда я не родился
драма 2017, Россия
0.0
Скрипка
Скрипка
короткометражный, драма, исторический 2017, Россия / США / Беларусь / Израиль / Чехия
7.0
Невеста
Невеста
ужасы, триллер, мистика 2017, Россия
6.0
Прощание
мелодрама 2013, Россия
5.0
Weekend
Weekend
драма, детектив 2013, Россия
5.0
Летние каникулы
Летние каникулы
мелодрама, комедия 2012, Россия
0.0
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