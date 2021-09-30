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Мирослава Карпович
Мирослава Карпович
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Мирослава Карпович
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Дата рождения
1 марта 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Мирослава Карпович
Родилась 1 марта, 1986 года. Бердянск, СССР (Украина).
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Фильмография Мирослава Карпович
Кощей. Начало
анимация, приключения, семейный
2021, Россия
7.0
Друг на продажу
комедия
2021, Россия
5.0
Побег за мечтой
драма, криминал
2015, Россия
6.0
Алиса знает, что делать! Зеленая месть
анимация, фантастика, приключения
2015, Россия
0.0
Богатырша
анимация, семейный, детский
2015, Россия
4.0
Корпоратив
комедия
2014, Россия
3.0
All inclusive или Всё включено
комедия
2010, Россия
7.0
Голубка
комедия, мелодрама, драма
2009, Россия
5.0
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Вадим Галыгин в неожиданной роли в комедии «Друг на продажу»
Вадим Галыгин рассказал о своей новой роли в многообещающей комедии «Друг на продажу», в которой так же снялись Мирослава Карпович, Антон Богданов, Алина Алексеева и Антон Пампушный. По сценарию он - кандидат в мэры небольшого города.
Написать
30 сентября 2021 15:42
Мирослава Карпович в трейлере нового фильма «Друг на продажу»
Что будет, если соединить в одной киноленте главных героев хитовых сериалов ТНТ, а для производства картины собрать опытную креативную команду? Из этих мощных ингредиентов получится новая комедия «Друг на продажу», тизер которой за несколько часов набрал сотни тысяч просмотров в интернете.
Написать
26 ноября 2020 11:02
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«Карпович не лучше Муцениеце оказалась»: выбору Прилучного нашли объяснение
Пользователи соцсетей считают, что новая пассия актера выгодно отличается от его прежних возлюбленных.
Написать
12 июля 2022 12:45
Карпович не стала молчать после свадьбы Прилучного: вот что она сказала
Актриса удивилась количеству слухов о личной жизни.
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1 июля 2022 11:40
«С Нагиевым невозможно работать!»: Карпович ошеломила признанием
Актриса не может забыть работу со своим коллегой.
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1 июля 2022 10:40
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