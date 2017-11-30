Конверт, 2017

Режиссером фильма «Конверт» стал Святослав Подгаевский, подаривший российскому зрителю такие фильмы ужасов, как «Невеста» и «Пиковая дама: Черный обряд». В главной роли можно увидеть Юлию Персильд («Битва за Севастополь») и Игоря Лезингевича (сериал «Пятая группа крови»). В фильме также снялись Ольга Медынич, Сергей Барковский, Дмитрий Куличков и другие актеры.
Фильм расскажет о загадочном конверте, который попадает в архитектурную компанию по ошибке. Чтобы письмо дошло до адресата, по нужному адресу отправляется водитель Игорь. Но он не считает нужным выполнять задание, а выбрасывает конверт. И зря. С того самого момента в жизни Игоря начинают происходить необъяснимые и порой пугающие и зловещие события…
- Фильм был презентован на 44-го Международном фестивале независимого кино в США
- В отличие от «Невесты», содержавшей мистическую составляющую, по словам актрисы Юлии Пересильд, новая работа Подгаевского жанрово станет ближе к психологическому триллеру, несмотря на то что ранее сам режиссер называл фильм мистическим
- Создатели фильма признались, что ориентировались на фильмы Дэвида Финчера
- Для Игоря Лизенгевича это дебютная роль в большом кино
Москва.Наши дни.В архитектурную компанию по ошибке приходит странное письмо. Секретарь, заметив недоразумение, просит водителя Игоря доставить конверт по нужному адресу. С этого момента в его жизни начинают происходить необъяснимые вещи: Злосчастный конверт как будто преследует героя, целенаправленно ведя его к таинственному адресату.
не ужастик однозначно!
сюжет закручивается с ходу и куда и к чему он закрутился, не вполне понятно.
местами было… Читать дальше…
Что видим: классный антураж, жуткая атмосфера.
Критика: пока рано говорить.
Ожидания: наивысшие