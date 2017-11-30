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Конверт, 2017

2017 / Россия
5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Странное письмо преследует главного героя
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером фильма «Конверт» стал Святослав Подгаевский, подаривший российскому зрителю такие фильмы ужасов, как «Невеста» и «Пиковая дама: Черный обряд». В главной роли можно увидеть Юлию Персильд («Битва за Севастополь») и Игоря Лезингевича (сериал «Пятая группа крови»). В фильме также снялись Ольга Медынич, Сергей Барковский, Дмитрий Куличков и другие актеры.

Фильм расскажет о загадочном конверте, который попадает в архитектурную компанию по ошибке. Чтобы письмо дошло до адресата, по нужному адресу отправляется водитель Игорь. Но он не считает нужным выполнять задание, а выбрасывает конверт. И зря. С того самого момента в жизни Игоря начинают происходить необъяснимые и порой пугающие и зловещие события…

- Фильм был презентован на 44-го Международном фестивале независимого кино в США

- В отличие от «Невесты», содержавшей мистическую составляющую, по словам актрисы Юлии Пересильд, новая работа Подгаевского жанрово станет ближе к психологическому триллеру, несмотря на то что ранее сам режиссер называл фильм мистическим

- Создатели фильма признались, что ориентировались на фильмы Дэвида Финчера

- Для Игоря Лизенгевича это дебютная роль в большом кино

Москва.Наши дни.В архитектурную компанию по ошибке приходит странное письмо. Секретарь, заметив недоразумение, просит водителя Игоря доставить конверт по нужному адресу. С этого момента в его жизни начинают происходить необъяснимые вещи: Злосчастный конверт как будто преследует героя, целенаправленно ведя его к таинственному адресату.

5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 30 ноября 2017
Премьера в мире 30 ноября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Святослав Подгаевский
Святослав Подгаевский
В ролях
Игорь Лизенгевич
Игорь Лизенгевич
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Ольга Медынич
Ольга Медынич
Сергей Барковский
Сергей Барковский
Игорь Хрипунов
Игорь Хрипунов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Конверт 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
По одной очень старой легенде, путешествует по земле русской загадочный конверт, который несет с собой чуму и смерть. Все, кто из любопытства открывают его, так и не доставив до получателя, умирают страшной смертью, а поблизости начинается мор. Так и передается смертельный конверт из рук в руки и однажды оказывается в современной Москве, в одном из миллионов офисов в центре. Секретарь находит его и отдает водителю Игорю, чтобы тот довез письмо указанному адресату. Парню очень не нравится, что…
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Андрей 4 июля 2018, 23:48
по началу фильма, думал полное...
не ужастик однозначно!
сюжет закручивается с ходу и куда и к чему он закрутился, не вполне понятно.
местами было… Читать дальше…
filippovava1980 5 ноября 2017, 13:13
Итак, трейлер "Конверта".

Что видим: классный антураж, жуткая атмосфера.

Критика: пока рано говорить.

Ожидания: наивысшие
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12 голосов
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