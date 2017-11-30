Конверт, 2017

Режиссером фильма «Конверт» стал Святослав Подгаевский, подаривший российскому зрителю такие фильмы ужасов, как «Невеста» и «Пиковая дама: Черный обряд». В главной роли можно увидеть Юлию Персильд («Битва за Севастополь») и Игоря Лезингевича (сериал «Пятая группа крови»). В фильме также снялись Ольга Медынич, Сергей Барковский, Дмитрий Куличков и другие актеры.

Фильм расскажет о загадочном конверте, который попадает в архитектурную компанию по ошибке. Чтобы письмо дошло до адресата, по нужному адресу отправляется водитель Игорь. Но он не считает нужным выполнять задание, а выбрасывает конверт. И зря. С того самого момента в жизни Игоря начинают происходить необъяснимые и порой пугающие и зловещие события…