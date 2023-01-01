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Суспирия
Суспирия, 2018: актеры и роли
Suspiria
Суспирия
2018 / США / Италия
Трейлер
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Суспирия, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Лука Гуаданьино
Luca Guadagnino
В ролях
Дакота Джонсон
Dakota Johnson
Тильда Суинтон
Tilda Swinton
Хлоя Грейс Морец
Chloë Grace Moretz
Миа Гот
Mia Goth
Джессика Харпер
Jessica Harper
Сильви Тестю
Sylvie Testud
Ангела Винклер
Angela Winkler
Ингрид Кавен
Ingrid Caven
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