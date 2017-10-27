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Обитель теней Обитель теней
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Marrowbone

Обитель теней, 2017

2017 / Испания
6.6 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Мрачная тайна скрывается в уединенном особняке, в котором живет главный герой со своей семьей
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Обитель теней» – режиссерский дебют сценариста Серхио Х. Санчеса, работавшего в таких проектах, как «Невозможное», «Пальмы в снегу» и «Приют». В его фильме главные роли сыграли молодые таланты: Аня Тейлор-Джой, которую можно было видеть в триллере «Сплит» и фильме «Чистокровный», Чарли Хитон, известный по сериалу «Очень странные дела», Джордж МакКэй, игравший в «Капитан Фантастик» и сериале «11.22.63», а также Миа Гот из «Лекарство от здоровья» и другие.

Фильм расскажет о семье, состоящей из Джека и его братьев и сестер. После смерти матери они живут в уединении на заброшенной ферме, но в один день к ним дверь стучится прекрасная незнакомка, которая живет неподалеку от них. Никто из них и не подозревает, что дом хранит в себе ужасные тайны...

- Продюсер фильма Хуан Антонио Байона был режиссером фильмов «Невозможное» и «Приют», к которым Серхио Х. Санчес писал сценарии

- Фильм стал участником основной программы 42-го Международного кинофестиваля в Торонто TIFF 2017

Мрачная тайна окутывает старинный особняк, в котором Джек уединенно живет с братьями и сестрой. Однако обитель теней открыла свои двери для прекрасной незнакомки, живущей по соседству. Она пока не знает, что здесь в любой момент зловещие силы готовы нанести удар из темноты…

6.6 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 16 ноября 2017
Премьера онлайн 1 марта 2022
Премьера в мире 27 октября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Серхио Х. Санчес
Серхио Х. Санчес
В ролях
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой
Миа Гот
Миа Гот
Чарли Хитон
Чарли Хитон
Джордж МакКэй
Джордж МакКэй
Кайл Соллер
Кайл Соллер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Обитель теней 3 постера
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Обитель теней
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В большом доме на отшибе живут трое подростков и малыш. Они ведут тихий образ жизни, стараясь лишний раз не выходить в большой мир. У них давно все просчитано и распределено, вот только призрак на чердаке иногда пугает их по вечерам. Поэтому по всему по всему дому у них завешаны зеркала, чтобы не видеть того, что происходит у тебя за спиной. Ребятам предстоит столкнуться с призраками прошлого, чтобы рассчитаться с теми, кто в настоящем обещает раскрыть их тайну местным жителям. Им придется…
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Ольга Яшкирева 20 ноября 2017, 19:14
Это шикарный фильм для любителей качественных триллеров!
Актёрский состав практически золотой - все ребята начинающие, но уже прославились как в… Читать дальше…
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