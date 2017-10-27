Обитель теней, 2017

«Обитель теней» – режиссерский дебют сценариста Серхио Х. Санчеса, работавшего в таких проектах, как «Невозможное», «Пальмы в снегу» и «Приют». В его фильме главные роли сыграли молодые таланты: Аня Тейлор-Джой, которую можно было видеть в триллере «Сплит» и фильме «Чистокровный», Чарли Хитон, известный по сериалу «Очень странные дела», Джордж МакКэй, игравший в «Капитан Фантастик» и сериале «11.22.63», а также Миа Гот из «Лекарство от здоровья» и другие.

Фильм расскажет о семье, состоящей из Джека и его братьев и сестер. После смерти матери они живут в уединении на заброшенной ферме, но в один день к ним дверь стучится прекрасная незнакомка, которая живет неподалеку от них. Никто из них и не подозревает, что дом хранит в себе ужасные тайны...