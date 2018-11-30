«Суспирия»: Рецензия Киноафиши

Дыхательная гимнастика от ведьм

Вдох-выдох, вдох-выдох. Правильная техника дыхания важна для ораторов, для певцов, для спортсменов, для танцоров и, как оказалось, даже для ведьм. «Суспирия» Луки Гуаданьино не пытается интриговать на пустом месте: это официально называется ремейком и в своей канве повторяет идею фильма Дарио Ардженто. То есть, если вы видели исходный материал, вы примерно понимаете, чего ожидать от этого фильма. Ключевое слово тут «примерно». Вот только на бескрайних просторах Интернета, кажется, не хотят даже допускать мысли, что кто-то не в курсе ведьмовского ужастика 1977 года или, если был не в курсе, посмеет переступить порог кинотеатра, не ознакомившись с ним. Так что назовём эту рецензию рецензией для изгоев и попробуем взглянуть на «Суспирию» Луки Гуаданьино как на независимый, насколько это возможно, проект.

Кадр из фильма «Суспирия»

Сьюзи, девушка с пламенеющей косой и инопланетной бледностью, появляется на пороге танцевальной школы Хелены Маркос — труппы, известной на весь мир, но как будто в отдалённом прошлом. Её танец-прослушивание заставляет содрогнуться всё здание, которое представляет из себя единый организм. А её первая же импровизация уже в составе балета пробуждает дремлющие под полом тёмные силы. И уже ни у самой Сьюзи, ни у компании окружающих её ведьм нет ни единого шанса сопротивляться неизбежно приближающемуся обряду…

Кадр из фильма «Суспирия»

«Суспирия» - это мистика в большей степени, чем фильм ужасов, как написано в жанровом определении. Эта картина пугает, но лишь ощущением ожидания, что сейчас вас напугают. Гуаданьино умело использует классические киноприёмы с темнотой, нарочно затянутыми кадрами, где ракурс не позволяет предупредить зрителя о надвигающейся опасности. Он нервирует зрителя его же собственными страхами и догадками, лишь пару раз продемонстрировав действительно отвратительные сцены. Но отвратительный и устрашающий — это не синонимы. Режиссёр скорее щекочет публику, заставляя местами даже хихикать, как это делают его карикатурные ведьмы. Кроме ключевых персонажей, в «Суспирии» нет ни одной реалистичной фигуры.

Кадр из фильма «Суспирия»

На первый план в этом псевдо-ремейке, кавере, как называет эту работу сценарист Дэйв Кайганич, выходит эстетизм итальянского режиссёра. После залитого солнцем и светлым ощущение разлитой вокруг любви «Зови меня своим именем» Гуаданьино словно продолжает исследовать красоту окружающего мира, но теперь ищет её во мраке или, как ни смешно это звучит, на Тёмной стороне Силы. «Суспирия» - выразительное и в прямом смысле слова красивое кино, в центре которого свою ведьмовскую партию отплясывают подозрительно похорошевшая Дакота Джонсон и непостижимо прекрасная Тильда Суинтон — дуэт, проверенный кстати тоже на ремейке, «Большой всплеск».

Кадр из фильма «Суспирия»

Для первой этот фильм — в прямом смысле физическое действие. Тяжёлая от своей сочащейся сексуальности Джонсон во время танца так и тянется к полу, но её движения остры, точны и опасны. Она уже не рыхлая и наивная Анастейша Стил. Хотя явно обучена ею некоторыми приёмами. В сочетании с действительно завораживающей колдовской хореографией, актриса окончательно вырывается из наручников проклятой франшизы. Тильде Суинтон в этом фильме, кажется, даже нечего играть. Она ходит по классу, преисполненная величавого достоинства. Серая с серебром коса и графитовые одеяния должны были похоронить под собой бледную англичанку, но вместо этого помогают ей заполнить собой всё пространство вокруг, кроме того отрезка, где горит фигура её ученицы.

Кадр из фильма «Суспирия»

Впрочем, актриса нашла, где развернуться. После хорошо поставленной венецианской интриги, кажется, все, даже те, кто не собирался смотреть «Суспирию», знают, что Суинтон исполнила ещё одну роль в картине — психотерапевта Клемперера (и ещё одну, но это уже не так существенно). Андрогинной актрисе не привыкать к сложному гриму, кажется, в этом-то и есть её профессиональный азарт. Но за фигурой доктора стоит куда больше, чем просто эксперимент. Он вместе со своей историей развивает сюжет «Суспирии» и транслирует с экрана тот самый нарратив, который и отличает оригинальную картину от сегодняшней. Это социальный, поколенческий и гендерный конфликт.

Кадр из фильма «Суспирия»

Пробуждение тёмных сил в подполье танцевальной школы - лобовая метафора о пробуждении новых сил в подполье мирового порядка. Шабаш в репетиционной комнате синхронизирован с шабашом на улице. Но вместо коктейля Молотова тут искры выбиваю из-под пят танцовщиц. Это история о переделе власти со всех сторон. И болезненный, практически мазохистский танец Volk наглядно демонстрирует: никогда ни одна революция не проходит без жертв, какие бы возвышенные идеи не лежали в её основе. Даже сами концертные костюмы девушек словно сотканы из струек крови, которые выплёскиваются из разорванных артерий.

Кадр из фильма «Суспирия»

«Суспирия» завораживает, как бы банально это ни звучало. И от первого до последнего кадра остаётся самостоятельной картиной авторства Луки Гуаданьино. Его стиль и ощущение прекрасного диктуется даже в эпизодах с разложением. Это изысканное кино, с готическими излишествами, которые просительны увлечённому итальянцу. И, кажется, единственное препятствие купить билет на «Суспирию» — это тот самый ошибочный маркер «фильм ужасов», который, как и ведьмы, наводит морок на слабовольного зрителя. Тогда пусть этот текст будет рассеивающим заклятием. Ведь его пишет женщина. А, значит, тоже немного ведьма.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 29 ноября 2018 г

Расписание и покупка билетов на фильм «Суспирия»