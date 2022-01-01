Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Ингрид Кавен
Ингрид Кавен
Ingrid Caven
О персоне
Фильмография
Ингрид Кавен
Ingrid Caven
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
3 августа 1938
Возраст
83 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Биография Ингрид Кавен
Родилась 3 августа 1938 года. Германия.
Развернуть
Фильмография Ингрид Кавен
Свобода
драма
2019, Германия / Франция
4.0
Португалка
драма, исторический
2018, Португалия
6.0
Суспирия
триллер, ужасы, мистика
2018, США / Италия
6.0
Спящая красавица
драма, комедия
2016, Франция
6.0
35 стопок рома
драма
2008, Франция / Германия
7.0
В году тринадцати лун
драма
1978, ФРГ
0.0
Мои маленькие влюбленные
драма
1974, Франция
7.0
Все фильмы
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"