Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Ингрид Кавен

Ингрид Кавен

Ingrid Caven
Ингрид Кавен
Ингрид Кавен Ingrid Caven
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
3 августа 1938
Возраст
83 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Биография Ингрид Кавен

Родилась 3 августа 1938 года. Германия.

Фильмография Ингрид Кавен
Свобода
Свобода
драма 2019, Германия / Франция
4.0
Португалка
Португалка
драма, исторический 2018, Португалия
6.0
Суспирия
Суспирия
триллер, ужасы, мистика 2018, США / Италия
6.0
Спящая красавица
Спящая красавица
драма, комедия 2016, Франция
6.0
35 стопок рома
35 стопок рома
драма 2008, Франция / Германия
7.0
В году тринадцати лун
В году тринадцати лун
драма 1978, ФРГ
0.0
Мои маленькие влюбленные
Мои маленькие влюбленные
драма 1974, Франция
7.0
Все фильмы
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Приложение киноафиши