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Ангела Винклер

Angela Winkler
Ангела Винклер
Ангела Винклер Angela Winkler
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Дата рождения
22 января 1944
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Ангелы Винклер

Родилась 22 января 1944 года. Темплин, Германия.

Фильмография Ангелы Винклер
Суспирия
Суспирия
триллер, ужасы, мистика 2018, США / Италия
6.0
Когда убывает день
Когда убывает день
драма, комедия 2017, Германия
6.0
Зильс-Мария
Зильс-Мария
драма 2014, США / Франция
7.0
Любовь втроем
Любовь втроем
мелодрама, драма, комедия 2010, Германия
5.0
В Берлине
В Берлине
документальный 2009, Германия
6.0
Замок
Замок
драма, криминал 1997, Германия / Австрия
6.0
Видео Бенни
Видео Бенни
драма 1992, Австрия / Швейцария
7.0
Провинциалка
драма 1981, Франция / Швейцария
6.0
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