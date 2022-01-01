Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Ангела Винклер
Ангела Винклер
Angela Winkler
О персоне
Фильмография
Ангела Винклер
Angela Winkler
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
22 января 1944
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Ангелы Винклер
Родилась 22 января 1944 года. Темплин, Германия.
Развернуть
Фильмография Ангелы Винклер
Суспирия
триллер, ужасы, мистика
2018, США / Италия
6.0
Когда убывает день
драма, комедия
2017, Германия
6.0
Зильс-Мария
драма
2014, США / Франция
7.0
Любовь втроем
мелодрама, драма, комедия
2010, Германия
5.0
В Берлине
документальный
2009, Германия
6.0
Замок
драма, криминал
1997, Германия / Австрия
6.0
Видео Бенни
драма
1992, Австрия / Швейцария
7.0
Провинциалка
драма
1981, Франция / Швейцария
6.0
Все фильмы
Related video
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось