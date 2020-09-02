В чужой шкуре, 2020

«В чужой шкуре» — это история женщины, которая проникает в головы людей. Буквально. В будущем убийства можно совершать благодаря специальным мозговым имплантам. С их помощью можно контролировать человечество, так как киллер способен с легкостью оказаться в телах других людей. За этим стоит огромная секретная корпорация, раздающая приказы наемным убийцам.
Тася Вос — киллер по контракту, но фактически она никого не убивает. Ведь она внедряется в сознание других. Тася с помощью чужого тела совершает убийство по найму, а затем покидает человека, заставляя его убить себя. Тася Вос контролирует тела своих жертв и использует их против других, чувствуя, что совершает идеальное преступление. В картине Кроненберга люди живут в мире, в котором они не могут ни доверять своим ближайшим друзьям или семье, ни защитить их от самих себя.
Тасю Вос можно сравнить с великим талантливым актером, который перед новой ролью изучает своего персонажа, чтобы как можно лучше передать характер. Зритель смотрит, как она наблюдает за людьми, которыми скоро сможет обладать. Она повторяет их предложения и репетирует реплики. Для нее это целая наука.
Но однажды слаженная работа героини терпит крах. В очередной раз приступив к выполнению своей работы, она застревает внутри человека с безудержным желанием убивать.
Брэндон Кроненберг снял антиутопию, в которой онлайн-слежка стала нормой, улицы в мегаполисах зловеще пусты, а неравенство доходов достигло ошеломляющих размеров. Это пугающий другой мир, но он до боли знаком каждому из нас.
Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс» 25 января 2020 года.
«В чужой шкуре» — второй полнометражный фильм режиссера Брэндона Кроненберга. Он также сам написал сценарий к картине.
Брэндон Кроненберг — сын известного режиссера хорроров Дэвида Кроненберга, создавшего множество научно-фантастических фильмов ужасов («Сканнеры», «Муха», «Видеодром»). Как и отец, Брэндон Кроненберг обеспокоен влиянием новых технологий на людей.
Оригинальное название можно перевести как «Обладатель».
Роль Таси Вос сыграла Андреа Райзборо, известная по таким лентам, как «Смерть Сталина», «МЫ. Верим в любовь», «Бердмен» и другие.
Во время съемок Брэндон Кроненберг черпал вдохновение из картин режиссера Дарио Ардженто. В частности, его вдохновила работа «Ужас в опере».
При создании ленты на Брэндона Кроненберга также повлияла книга Хосе Дельгадо, написанная в 1970-х, «Физический контроль над разумом: Путь к психоцивилизованному обществу» и короткометражный фильм, снятый самим Брэндоном, «Пожалуйста, продолжайте говорить и описывайте свой опыт по мере того, как он приходит к вам».
Брэндон Кроненберг сказал, что в будущем возможен второй фильм, который будет включать в себя материал, не вошедший в этот.
В первоначальном сценарии Брэндон Кроненберг не уточнял, принадлежит ли персонаж Холли к какой-либо конкретной расе. Прослушивание актрисы Габриэль Грэхэм на роль произвело на него такое сильное впечатление, что он сразу же взял ее в фильм.
Режиссер хотел использовать как можно меньше визуальных эффектов. Например, эффекты сцен галлюцинаций были сняты на камеру.
Секретная организация будущего использует мозговые импланты, чтобы на время перенести сознание агента в чужое тело и выполнить убийство по заказу. Однако какой ценой дается порабощение чужого разума? Ведь в нем достаточно одной ничтожной мысли, чтобы потерять контроль.