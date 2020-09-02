В чужой шкуре, 2020

«В чужой шкуре» — это история женщины, которая проникает в головы людей. Буквально. В будущем убийства можно совершать благодаря специальным мозговым имплантам. С их помощью можно контролировать человечество, так как киллер способен с легкостью оказаться в телах других людей. За этим стоит огромная секретная корпорация, раздающая приказы наемным убийцам.

Тася Вос — киллер по контракту, но фактически она никого не убивает. Ведь она внедряется в сознание других. Тася с помощью чужого тела совершает убийство по найму, а затем покидает человека, заставляя его убить себя. Тася Вос контролирует тела своих жертв и использует их против других, чувствуя, что совершает идеальное преступление. В картине Кроненберга люди живут в мире, в котором они не могут ни доверять своим ближайшим друзьям или семье, ни защитить их от самих себя.

Тасю Вос можно сравнить с великим талантливым актером, который перед новой ролью изучает своего персонажа, чтобы как можно лучше передать характер. Зритель смотрит, как она наблюдает за людьми, которыми скоро сможет обладать. Она повторяет их предложения и репетирует реплики. Для нее это целая наука.

Но однажды слаженная работа героини терпит крах. В очередной раз приступив к выполнению своей работы, она застревает внутри человека с безудержным желанием убивать.

Брэндон Кроненберг снял антиутопию, в которой онлайн-слежка стала нормой, улицы в мегаполисах зловеще пусты, а неравенство доходов достигло ошеломляющих размеров. Это пугающий другой мир, но он до боли знаком каждому из нас.