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Киноафиша Новости «Это уже обычай. Традиция. Я бы сказал — ритуал»: как хорроры обыгрывают реальные обряды и поверья

«Это уже обычай. Традиция. Я бы сказал — ритуал»: как хорроры обыгрывают реальные обряды и поверья

16 июля 2025 10:32
«Это уже обычай. Традиция. Я бы сказал — ритуал»: как хорроры обыгрывают реальные обряды и поверья

17 июля RWV Film выпускает в прокат мистический хоррор «Астрал. Заклятие мертвых». Это новый фильм Алпера Местчи, одного из ведущих жанровых режиссеров Турции, чьи работы признаны во всем мире. Понятные многим людям страхи здесь переплетены с мрачными легендами и магическими ритуалами, что позволяет режиссеру исследовать сразу два больших пласта культуры.

Что делает хоррор по-настоящему страшным? Часто это не монстр, не скример, а ощущение, что показанное на экране вполне может произойти с тобой. Особенно если речь идет о черной магии, проклятиях и ритуалах, укорененных в реальных традициях и обрядах.

Мы собрали 7 фильмов ужасов, в которых колдовство и проклятия — не просто художественный прием, а часть пугающе правдоподобной мифологии.

Астрал. Заклятие мертвых (Siccin 7, Турция, 2023)

«Это уже обычай. Традиция. Я бы сказал — ритуал»: как хорроры обыгрывают реальные обряды и поверья

Седьмая часть турецкой хоррор-франшизы, которую принято сравнивать с «Заклятием», но с восточным колоритом. Здесь нет привычных католических экзорцистов — только джинны, мусульманские ритуалы и древние проклятия. Герой пытается вылечить дочь и заботится о больной матери, переехав в дом дяди. Но тьма, которую он разбудил, гораздо ближе, чем кажется. И она не прощает ошибок.

Почему стоит посмотреть: Фильм погружает в непривычную для западного зрителя магическую систему, основанную на реальных верованиях. Турецкий фольклор в жанре хоррора — это редкость и находка.

Заклятие (The Conjuring, США, 2013)

«Это уже обычай. Традиция. Я бы сказал — ритуал»: как хорроры обыгрывают реальные обряды и поверья

Икона современного хоррора, в котором приписка «на реальных событиях» — не просто маркетинг. История семьи Перронов, переехавших в старый фермерский дом в Род-Айленде, разворачивается по всем канонам жанра: проклятие ведьмы, запретные ритуалы, одержимость демонами. Кроме того, фильм задает стилистику и структуру всей франшизы «Заклятие», ставшей глобальным хоррор-брендом.

Почему стоит посмотреть: Классика ужасов с мощной атмосферой и крепкой драматургией. Идеальный пример того, как реальная легенда становится первоклассным хоррором.

Реинкарнация (Hereditary, США, 2018)

«Это уже обычай. Традиция. Я бы сказал — ритуал»: как хорроры обыгрывают реальные обряды и поверья

Фильм, который пугает до дрожи даже не ритуалами, а тем, как они прячутся внутри самой обычной семьи. После смерти бабушки жизнь главной героини стремительно разрушается. Постепенно становится ясно: родовое проклятие — не шутка, а пугающая реальность, избавиться от которой нельзя. Только принять.

Почему стоит посмотреть: Психологический ужас и оккультизм здесь идут рука об руку. А финальный акт — одна из самых жутких демонстраций «черной магии» в современном кино.

Ведьма (The VVitch; A New-England Folktale, США и Канада, 2015)

«Это уже обычай. Традиция. Я бы сказал — ритуал»: как хорроры обыгрывают реальные обряды и поверья

XVII век, Новая Англия. Изгнанная из общины семья селится у леса. Но они здесь не одни. Медленно и неотвратимо жизнь героев разваливается, а темные силы начинают переманивать на свою сторону каждого по очереди. Фильм основан на настоящих судебных хрониках и подлинных текстах обвинений в колдовстве.

Почему стоит посмотреть: Аутентичная речь, историческая достоверность и зловещее ощущение спокойствия.

Ключ от всех дверей (The Skeleton Key, США, 2005)

«Это уже обычай. Традиция. Я бы сказал — ритуал»: как хорроры обыгрывают реальные обряды и поверья

Луизиана. Старый дом с умирающим хозяином. Молодая сиделка находит в доме следы худу — североафриканского колдовства и религиозного культа, основанного на суеверии и страхе перед смертью. Героиня не верит в магию, но все происходящее вокруг кричит об обратном.

Почему стоит посмотреть: Фильм показывает механизм работы практик внушения и фольклор как смертельную ловушку. Один из немногих хорроров, глубоко укорененных в афроамериканской традиции.

Суспирия (Suspiria, Италия, 1977 / ремейк — 2018)

«Это уже обычай. Традиция. Я бы сказал — ритуал»: как хорроры обыгрывают реальные обряды и поверья

Венецианская школа балета — не то место, где вы ожидаете встретить ведьм. А зря. Обе версии «Суспирии» — это барочная, кровавая и визуально завораживающая история о колдовстве, посвящениях, жертвоприношениях и женской власти.

Почему стоит посмотреть: Хоррор, в котором ритуал становится искусством, а эстетика — способом внушения ужаса.

Ритуал (The Ritual, Великобритания, 2017)

«Это уже обычай. Традиция. Я бы сказал — ритуал»: как хорроры обыгрывают реальные обряды и поверья

Четверо друзей отправляются в поход по шведским лесам, чтобы почтить память погибшего друга. Все идет не так, когда они находят деревню, все жители которой поклоняются древнему богу. Герои оказываются втянуты в многовековой языческий обряд.

Почему стоит посмотреть: Редкий пример хоррора, где скандинавская мифология и оккультные практики подаются без гротеска.

* * *

Все эти фильмы объединяет одно: они опираются на реальные традиции, поверья и практики, которые по сей день живы в разных уголках мира. Некоторые из них почти забыты, а некоторые практикуются по сей день. И только кино способно сделать их частью коллективного кошмара.

Виктория Аморина
Виктория Аморина
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