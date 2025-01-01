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Киноафиша Фильмы Суспирия Цитаты из фильма Суспирия

Цитаты из фильма Суспирия

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Dr. Josef Klemperer Любовь и манипуляция часто живут под одной крышей. Они частые постельные партнеры.
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Сьюзи Баннион [мадам Блан, телепатически] Всё как-то запутано. Та, что снаружи...
[сказано вслух]
Сьюзи Баннион Та, что внутри... та, что идёт. Почему все так готовы думать, что худшее позади?
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Susie Bannion [на немецком, доктору Клемпереру] Нам нужна вина, доктор. И стыд. Но не ваш.
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Сьюзи Баннион [Когда её спросили, что для неё значит танцевать] Это было похоже на то, как, я думаю, должно ощущаться еб##о.
мадемуазель Блан Ты имеешь в виду еб##ь мужчину?
Сьюзи Баннион Нет. Я думала об животном.
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Madame Blanc Когда ты танцуешь чужой танец, ты создаёшь себя по образу его создателя. Ты опустошаешься, чтобы её творение могло жить в тебе. Понимаешь?
Susie Bannion Да.
Madame Blanc Теперь ты в коллективе. Тебе нужно найти своё место. Ты должна решить — кем ты хочешь быть в этом ансамбле? Головой? Хребтом? Соблазном? Сердцем?
Susie Bannion Руками. Я хочу быть руками этого ансамбля.
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Dr. Josef Klemperer Заблуждение — это ложь, которая говорит правду.
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Susie Bannion Почему все так готовы думать, что худшее позади?
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Susie Bannion Смерть любой другой матери.
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Dr. Josef Klemperer [Саре] Патриция писала о «Трёх Матерях», исчезнувших во времени, что предшествовали всем христианским изобретениям. До Бога, до дьявола. Мать Тенебрарум, Мать Лакиримарум и Мать Суспириорум. Тьма, слёзы и вздохи.
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Patricia [доктору Клемпереру, на английском] Если они меня здесь найдут, не сомневайся — не пожалеют.
[на немецком]
Patricia Они выдолбят меня и съедят мою п#зду с тарелки.
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Susie Bannion Кому вы помазаны? Которой из Трёх Матерей?
Helena Markos [в панике] Мать... Мать Суспириорум!
[Смерть приближается и гладит лицо Матери Маркос]
Susie Bannion Я — Она.
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Матерь Суспириорум Чего ты просишь?
Ольга Умереть.
[Матерь Суспириорум целует Ольгу в щёку, и Ольга падает]
Патриция Матерь... Матерь, мы так устали.
Матерь Суспириорум Чего ты просишь?
Патриция Умереть. Я хочу умереть.
[Матерь Суспириорум целует Патрицию в щёку, и Патриция падает; Сара опускается на колени]
Матерь Суспириорум Дорогая, чего ты просишь?
Сара Умереть.
[Матерь Суспириорум наклоняется и прижимает Сару к себе]
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Dr. Josef Klemperer Можно всучить кому-то свою иллюзию, Сара. Это и есть религия.
[пауза]
Dr. Josef Klemperer Это и есть Рейх.
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Мисс Хуллер [доктору Клемпереру] Когда женщины говорят вам правду, вы не жалеете их. Вы говорите им, что у них бред!
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Madame Blanc Трудно не проявлять к тебе любопытство.
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Madame Blanc Движение никогда не бывает немым. Это язык. Это ряд энергичных форм, написанных в воздухе, как слова, составляющие предложения. Как стихи. Как молитвы.
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Helena Markos Это не тщеславие! Это не искусство!
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Madame Blanc Часть проблемы всегда в том, что ты не можешь видеть своё тело в пространстве. Один угол в одном зеркале или на плёнке — недостаточно. Движение никогда не бывает немым. Это язык. Это форма энергетических образов, написанных в воздухе, словно слова, которые складываются в предложения. Как стихи. Как молитвы.
Susie Bannion Заклинания?
Madame Blanc Когда прыгаешь, важен не рост, а пространство под тобой. Каждый прыжок в воздух должен быть ударом молнии.
Susie Bannion Я не понимаю.
Madame Blanc Удар молнии. На самом деле — вспышка любви.
Susie Bannion Это прекрасно.
Madame Blanc Есть две вещи, какими танец больше никогда не будет: красивым и радостным. Сегодня нам нужно сломать нос всему красивому. И если ты хочешь быть танцовщицей, ты должна выучить французский.
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Susie Bannion Танцуйте все, танцуйте. Это так красиво.
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Madame Blanc Ты не выглядишь лучше, или ты всегда такая бледная?
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Sara Ты что-то с ними замышляешь.
Susie Bannion Не знаю, о чём ты.
Sara Матроны.
Susie Bannion Что бы у тебя ни было в голове, Сара, ничего не происходит.
Sara Откуда ты можешь знать, что они потребуют взамен?
Susie Bannion Ничего не происходит.
Sara Ты просто ещё не видела счёт.
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Мисс Таннер [о Патрисии, на немецком с субтитрами] Она не хотела быть сосудом. Мы хотели завладеть ею, но она предпочла взрывать универмаги. Какая же дура, эта девчонка.
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Helena Markos [Сюзи] Внутри тебя не останется ничего. Только место для меня.
Susie Bannion Я пришла сюда ради этого. Вы все слишком долго ждали.
Helena Markos [Взволнованно] Это происходит! Это происходит!
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Olga Почему бы тебе не поговорить со мной так, словно ты меня любишь? Ну? Для разнообразия?
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Miss Millius Марко!
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Susie Bannion На этом этапе прыжки противостоят притяжению конструкции, но... пока рано, не думаешь? Работа на полу держит остальных танцоров прижатыми вниз, так что это-
[двигается по полу]
Susie Bannion -это может отзвучать... на чуть более высокой высоте. Если я сейчас останусь близко к полу и сразу перейду к прыжкам там, где у тебя они позже, то это... более по теме. Сопротивление становится... более ощутимым. Верно?
Madame Blanc Не знаю, насколько ты осознаёшь, через какие времена мы здесь прошли 40 лет назад, из которых и родилось это произведение. Мы дорого заплатили за урок баланса в те годы. Каждая стрела, что летит, чувствует притяжение земли, но мы должны целиться вверх. Нам нужно поднять тебя в воздух.
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Susie Bannion Я будто ещё здесь не появилась.
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