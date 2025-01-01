Dr. Josef Klemperer[Саре]Патриция писала о «Трёх Матерях», исчезнувших во времени, что предшествовали всем христианским изобретениям. До Бога, до дьявола. Мать Тенебрарум, Мать Лакиримарум и Мать Суспириорум. Тьма, слёзы и вздохи.
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Patricia[доктору Клемпереру, на английском]Если они меня здесь найдут, не сомневайся — не пожалеют.
[на немецком]
PatriciaОни выдолбят меня и съедят мою п#зду с тарелки.
Madame BlancЧасть проблемы всегда в том, что ты не можешь видеть своё тело в пространстве. Один угол в одном зеркале или на плёнке — недостаточно. Движение никогда не бывает немым. Это язык. Это форма энергетических образов, написанных в воздухе, словно слова, которые складываются в предложения. Как стихи. Как молитвы.
OlgaПочему бы тебе не поговорить со мной так, словно ты меня любишь? Ну? Для разнообразия?
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Miss MilliusМарко!
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Susie BannionНа этом этапе прыжки противостоят притяжению конструкции, но... пока рано, не думаешь? Работа на полу держит остальных танцоров прижатыми вниз, так что это-
[двигается по полу]
Susie Bannion-это может отзвучать... на чуть более высокой высоте. Если я сейчас останусь близко к полу и сразу перейду к прыжкам там, где у тебя они позже, то это... более по теме. Сопротивление становится... более ощутимым. Верно?
Madame BlancНе знаю, насколько ты осознаёшь, через какие времена мы здесь прошли 40 лет назад, из которых и родилось это произведение. Мы дорого заплатили за урок баланса в те годы. Каждая стрела, что летит, чувствует притяжение земли, но мы должны целиться вверх. Нам нужно поднять тебя в воздух.