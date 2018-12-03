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Суспирия Суспирия
Киноафиша Фильмы Суспирия Отзывы о фильме «Суспирия»
Suspiria Суспирия 2018 / США / Италия
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Суспирия»

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Наша рецензия

Вдох-выдох, вдох-выдох. Правильная техника дыхания важна для ораторов, для певцов, для спортсменов, для танцоров и, как оказалось, даже для ведьм. «Суспирия» Луки Гуаданьино не пытается интриговать на пустом месте: это официально называется ремейком и в своей канве повторяет идею фильма Дарио Ардженто. То есть, если вы видели исходный материал, вы примерно понимаете, чего ожидать от этого фильма. Ключевое слово тут «примерно». Вот только на бескрайних просторах…

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Павел Селиванов 3 декабря 2018, 12:33
Почему не идет в когалыме?
3 декабря 2018, 12:33 Ответить
Женя Кацуба 3 декабря 2018, 18:53
Оценка
Очень крутое кино не для всех!
3 декабря 2018, 18:53 Ответить
Джейхун Агаев 6 декабря 2018, 01:57
Оценка
Фигня не смотрите
6 декабря 2018, 01:57 Ответить
Анатолий Рейх 8 декабря 2018, 19:20
в ответ на сообщение Джейхун Агаев от 6 декабря 2018, 01:57
Поч фильм плохой?
8 декабря 2018, 19:20 Ответить
IYL 29 апреля 2019, 22:24
Оценка
Шикарное кино, очень качественный ужастик. Не тошнотворное а именно страшное. Людям с нестабильной нервной системой смотреть не советую. Но а ценители мистики и жанра получат сильное впечатление.
Спать одному в первую ночь после просмотра эээ рекомендую, прочувствуете лучше ))
29 апреля 2019, 22:24 Ответить
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