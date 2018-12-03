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Вдох-выдох, вдох-выдох. Правильная техника дыхания важна для ораторов, для певцов, для спортсменов, для танцоров и, как оказалось, даже для ведьм. «Суспирия» Луки Гуаданьино не пытается интриговать на пустом месте: это официально называется ремейком и в своей канве повторяет идею фильма Дарио Ардженто. То есть, если вы видели исходный материал, вы примерно понимаете, чего ожидать от этого фильма. Ключевое слово тут «примерно». Вот только на бескрайних просторах…