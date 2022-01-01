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Стартрек: Бесконечность
Стартрек: Бесконечность, 2016: актеры и роли
Star Trek Beyond
Стартрек: Бесконечность
2016 / США
Трейлер
7.0
Оцените
30
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Стартрек: Бесконечность, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джастин Лин
Justin Lin
В ролях
Крис Пайн
Chris Pine
Закари Куинто
Zachary Quinto
Саймон Пегг
Simon Pegg
Карл Урбан
Karl Urban
Зои Салдана
Zoe Saldana
Идрис Эльба
Idris Elba
София Бутелла
Sofia Boutella
Антон Ельчин
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Дип Рой
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Джон Чо
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