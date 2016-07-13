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Стартрек: Бесконечность Стартрек: Бесконечность
Киноафиша Фильмы Стартрек: Бесконечность Отзывы о фильме «Стартрек: Бесконечность»
Star Trek Beyond Стартрек: Бесконечность 2016 / США
7.1 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Стартрек: Бесконечность»

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Наша рецензия

В прокат выходит долгожданный «Стартрек: Бесконечность», который приурочен к 50-летнему юбилею одной из самых важных гик-пространственных и научно-фантастических вселенных «Звёздный путь». Джей Джей Абрамс, которого заядлые фанаты космических саг прозвали «убийцей франшиз», в этот раз остался в фильме лишь в качестве продюсера, а его пост перенял Джастин Лин, снявший целых четыре «Форсажа». С космосом постановщик имеет дело впервые, да и…

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Александр Найдёнов 13 июля 2016, 21:05
Трейлер крутой,Но в нем слишком много всего показали,Зачем показали гибель Enterprise?
13 июля 2016, 21:05 Ответить
iferyagin 22 июля 2016, 09:22
Оценка
Фильм на 6+
22 июля 2016, 09:22 Ответить
ЕфимШифрин 22 июля 2016, 17:28
Оценка
мой гусь войны не хочет. Но!!! Это полное г...
Где сюжет? Весь фильм все куда-то бегут и ...нет слов.
Был в кино, засыпал раза три. Итог- несмотрибельно. Имхо
22 июля 2016, 17:28 Ответить
SKY 22 июля 2016, 21:20
Оценка
Все так, фильм ниочем 😟 😟 😟
22 июля 2016, 21:20 Ответить
Антон Морозов 2 августа 2016, 22:48
Оценка
Фильм огонь! Для любителей серии в самый раз!
2 августа 2016, 22:48 Ответить
Андрей 30 ноября 2016, 15:44
Оценка
По сравнению с предыдущими фильмами это порядочная ерунда. Сценаристу зажали одно место и он выдал сценарий за час. Одни американские штампы, какие-то куски из других фильмов собранные в венигрет. 1+ по пятибальной шкале.
30 ноября 2016, 15:44 Ответить
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