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В прокат выходит долгожданный «Стартрек: Бесконечность», который приурочен к 50-летнему юбилею одной из самых важных гик-пространственных и научно-фантастических вселенных «Звёздный путь». Джей Джей Абрамс, которого заядлые фанаты космических саг прозвали «убийцей франшиз», в этот раз остался в фильме лишь в качестве продюсера, а его пост перенял Джастин Лин, снявший целых четыре «Форсажа». С космосом постановщик имеет дело впервые, да и…