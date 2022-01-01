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Чудо на Гудзоне
Чудо на Гудзоне, 2016: актеры и роли
Sully
Чудо на Гудзоне
2016 / США
Трейлер
8.0
Оцените
62
голоса
Рейтинг IMDb: 7.4
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Чудо на Гудзоне, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Клинт Иствуд
Clint Eastwood
В ролях
Том Хэнкс
Tom Hanks
Лора Линни
Laura Linney
Аарон Экхарт
Aaron Eckhart
Отем Ризер
Autumn Reeser
Джерри Феррара
Jerry Ferrara
Сэм Хантингтон
Sam Huntington
Холт МакКэллани
Holt McCallany
Кристофер Бауэр
Chris Bauer
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