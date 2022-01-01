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Чудо на Гудзоне Чудо на Гудзоне
Киноафиша Фильмы Чудо на Гудзоне Чудо на Гудзоне, 2016: актеры и роли
Sully Чудо на Гудзоне 2016 / США
8.0 Оцените
62 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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Чудо на Гудзоне, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Клинт Иствуд Клинт Иствуд Clint Eastwood
В ролях
Том Хэнкс Том Хэнкс Tom Hanks Лора Линни Лора Линни Laura Linney Аарон Экхарт Аарон Экхарт Aaron Eckhart Отем Ризер Отем Ризер Autumn Reeser Джерри Феррара Джерри Феррара Jerry Ferrara Сэм Хантингтон Сэм Хантингтон Sam Huntington Холт МакКэллани Холт МакКэллани Holt McCallany Кристофер Бауэр Кристофер Бауэр Chris Bauer
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