Chesley 'Sully' SullenbergerОни явно знали, когда поворачивать и какой курс держать. Они не проводили проверку, не включали вспомогательный двигатель.
Charles PorterУ них были все те же параметры, с которыми вы столкнулись.
Chesley 'Sully' SullenbergerНикто нас не предупреждал. Никто не сказал: "Ты потеряешь оба двигателя на такой низкой высоте, какой не было в истории авиации. Но не переживай, просто сделай левый поворот на ЛаГуардию, будто возвращаешься за молоком". Это была потеря двух двигателей на 2800 футах с последующей немедленной посадкой на воду с 155 людьми на борту. Никто никогда не тренировался на случай подобного. Никто.
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Sheila Dail[бортпроводники кричат]Пристегните ремни! Головы вниз! Не поднимайтесь!
Elizabeth DavisХочу добавить от себя лично: могу с уверенностью сказать, что после разговоров с остальным экипажем, с орнитологами и инженерами, после всех сценариев и бесед с каждым участником... в этом результате есть Х.
Elizabeth DavisЭто вы, капитан Салленбергер. Уберите вас из уравнения — и все расчёты не сходятся.
Chesley 'Sully' SullenbergerЯ не согласен. Это был не только я, это были мы все. Джефф, Донна, Шейла, Дорин. Пассажиры, спасатели. Диспетчеры, паромщики и водолазы. Мы все сделали это. Мы выжили.
Бармен - ПитРад познакомиться. То, что ты сделал на днях — это было что-то нереальное. Очень приятно с тобой встретиться. Знаешь, мы сразу же после этого придумали коктейль в твою честь, верно, Джонни?
Chesley 'Sully' Sullenberger[Нью-Йорк поздно ночью, оба не могут уснуть, поэтому решают пойти прогуляться. На улице холодно, оба закутаны.]Всё это кажется нереальным. Похоже, мне просто трудно отделить реальность от того, что, черт возьми, здесь происходит.
Jeff SkilesДа, прямо после следующего интервью с NTSB. Думаю, Дэвид будет немного смешнее.
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Elizabeth Davis[Зал слушаний NTSB. Салли и Скайлз завороженно смотрят видео с двигателем, который чуть не стал их гибелью]Хочу добавить кое-что от себя. Могу с уверенностью сказать, что после общения с остальной частью экипажа, с орнитологами и авиаконструкторами, после анализа всех вариантов и беседы со всеми участниками... есть X в этом уравнении. Это вы, капитан Салленбергер. Уберите вас из уравнения — и вся математика разваливается.
Donna DentДобро пожаловать на борт рейса US Airways 1549, следующий в Шарлотт. Пожалуйста, ознакомьтесь с карточкой по технике безопасности в кармане перед вашим сиденьем. В ней объясняются особенности безопасности этого самолёта, а также расположение и использование аварийных выходов и спасательных средств.