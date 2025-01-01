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Киноафиша Фильмы Чудо на Гудзоне Цитаты из фильма Чудо на Гудзоне

Цитаты из фильма Чудо на Гудзоне

Chesley 'Sully' Sullenberger Всё кажется беспрецедентным, пока не случается впервые.
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[последние реплики]
Elizabeth Davis [На слушаниях расследования NTSB] Первый помощник Скaйлс, хотите что-то добавить? Что-то, что вы сделали бы иначе, если бы пришлось повторить?
Jeff Skiles Да. Я бы сделал это в июле.
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Ben Edwards Несколько аэропортов, взлётных полос, две успешные посадки — мы просто повторяем то, что уже показал компьютер.
Charles Porter Для того, чтобы всё это устроить на сегодня, пришлось наступить на много чьих-то мозолей, и, честно говоря... я понятия не имею, что вы, господа, надеетесь этим добиться.
Chesley 'Sully' Sullenberger Давайте уже серьёзно?
Charles Porter Капитан?
Chesley 'Sully' Sullenberger Все слышали про компьютерные симуляции, теперь мы смотрим реальные тренировки, но я всё ещё не могу поверить, что вы не учитываете человеческий фактор.
Charles Porter Симуляции с живыми пилотами показывают, что можно вернуться в аэропорт.
Chesley 'Sully' Sullenberger Нет, не показывают. Эти пилоты не вели себя как обычные люди, которые сталкиваются с этим впервые.
Charles Porter Возможно, они и не реагируют так, как вы тогда.
Chesley 'Sully' Sullenberger Сразу после удара птицы они разворачиваются обратно в аэропорт, как и в компьютерных симуляциях. Верно?
Charles Porter Верно.
Chesley 'Sully' Sullenberger Они явно знали, когда поворачивать и какой курс держать. Они не проводили проверку, не включали вспомогательный двигатель.
Charles Porter У них были все те же параметры, с которыми вы столкнулись.
Chesley 'Sully' Sullenberger Никто нас не предупреждал. Никто не сказал: "Ты потеряешь оба двигателя на такой низкой высоте, какой не было в истории авиации. Но не переживай, просто сделай левый поворот на ЛаГуардию, будто возвращаешься за молоком". Это была потеря двух двигателей на 2800 футах с последующей немедленной посадкой на воду с 155 людьми на борту. Никто никогда не тренировался на случай подобного. Никто.
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Sheila Dail [бортпроводники кричат] Пристегните ремни! Головы вниз! Не поднимайтесь!
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Chesley 'Sully' Sullenberger [Смотрит на второго пилота за 10 секунд до вынужденной посадки на воду и спрашивает:] Есть идеи?
Jeff Skiles Честно говоря, нет...
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Chesley 'Sully' Sullenberger Если вы искали человеческую ошибку — сделайте её человеческой.
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Carl Clark Знаешь, давно в Нью-Йорке не было таких новостей. Особенно если там упоминается самолет.
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Chesley 'Sully' Sullenberger Это не авария, это была вынужденная посадка на воду.
Charles Porter Моделирование показало, что вы могли вернуться в аэропорт.
Chesley 'Sully' Sullenberger Невозможно. Я почувствовал, как это случилось.
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Elizabeth Davis Хочу добавить от себя лично: могу с уверенностью сказать, что после разговоров с остальным экипажем, с орнитологами и инженерами, после всех сценариев и бесед с каждым участником... в этом результате есть Х.
Elizabeth Davis Это вы, капитан Салленбергер. Уберите вас из уравнения — и все расчёты не сходятся.
Chesley 'Sully' Sullenberger Я не согласен. Это был не только я, это были мы все. Джефф, Донна, Шейла, Дорин. Пассажиры, спасатели. Диспетчеры, паромщики и водолазы. Мы все сделали это. Мы выжили.
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Jeff Skiles Что ты думаешь?
Chesley 'Sully' Sullenberger Только что слышал запись переговоров?
Jeff Skiles Позволь сказать, что я думаю.
Chesley 'Sully' Sullenberger Я просто чертовски горжусь.
Jeff Skiles А ты, ты был там, несмотря на все отвлечения. Когда на кону было так много.
Chesley 'Sully' Sullenberger Мы сделали это вместе. Мы были командой.
Jeff Skiles Спасибо, Салли.
Chesley 'Sully' Sullenberger Мы сделали свою работу.
Jeff Skiles Мы сделали свою работу.
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Лоррейн Салленбергер [почти со слезами] О, боже мой...
Чесли «Салли» Салленбергер Что?
Лоррейн Салленбергер Я только что осознала, что на том самолёте было сто пятьдесят пять человек, и ты был одним из них!
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Бармен - Пит [Салли заходит в паб и садится за барную стойку] Эй, это ты? Ты пилот, Салли? Это же ты, да?
Чесли «Салли» Салленбергер Да.
Бармен - Пит Рад познакомиться. То, что ты сделал на днях — это было что-то нереальное. Очень приятно с тобой встретиться. Знаешь, мы сразу же после этого придумали коктейль в твою честь, верно, Джонни?
Джонни - Пьяный посетитель Да, да, придумали.
Бармен - Пит «Салли»: это шот Grey Goose с каплей воды.
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Chesley 'Sully' Sullenberger Говорит капитан. Приготовьтесь к столкновению.
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Jeff Skiles [после того, как всех доставили на берег] Я никогда так не радовался, что оказался в Нью-Йорке.
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🥱
ATC #1 Ты не идёшь?
Patrick Harten Похоже, ты не слышал. Я потерял Cactus 1549 в Гудзоне.
ATC #1 Да? Похоже, ты тоже не слышал. Он посадил эту чёртову машину.
Patrick Harten Что?
ATC #1 Всех эвакуировали. Это настоящее чудо!
Patrick Harten Так не может быть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
LT Cook Пилот никогда не перестаёт учиться. Ошибки будут у всех — главное их понять и извлечь урок.
Sully (16 Years Old) Да, сэр.
LT Cook И никогда не забывай, что бы ни случилось, надо управлять самолётом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chesley 'Sully' Sullenberger [менеджер отеля обнимает Салли] Что только что произошло?
Carl Clark Тебя только что обнял совершенно незнакомый человек.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sheila Dail Хотелось бы хоть раз вылететь из ЛаГуарди вовремя.
Donna Dent Ну, знаешь, единственный способ вылететь из ЛаГуарди вовремя.
Sheila Dail Да? И какой же?
Donna Dent Вылетать из Джона Кеннеди.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после успешной посадки на Гудзон и помощи пассажирам и экипажу с выхода с парома]
Chesley 'Sully' Sullenberger Дэн, мне нужно знать, кто ранен и насколько серьёзно, и мне нужен подсчёт... 155 — это моё число... Это пассажиры и экипаж
Dan Britt Хорошо, а ты как?
Chesley 'Sully' Sullenberger Отвечу на этот вопрос, когда пересчитаем 155
Dan Britt Ладно
[позже в больнице, входит Арни]
Chesley 'Sully' Sullenberger Арни, профсоюз сегодня решил применить все козыри, да?
Arnie Gentile Говорил с Дэном Бриттом, Салли... подсчёт есть... 155
Chesley 'Sully' Sullenberger 155
Arnie Gentile Официально — 155
Chesley 'Sully' Sullenberger 155... 155... Спасибо, Арни
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chesley 'Sully' Sullenberger [Нью-Йорк поздно ночью, оба не могут уснуть, поэтому решают пойти прогуляться. На улице холодно, оба закутаны.] Всё это кажется нереальным. Похоже, мне просто трудно отделить реальность от того, что, черт возьми, здесь происходит.
Jeff Skiles Двое мужиков, мёрзнут как собаки.
[Оба смеются]
Jeff Skiles Салли
[пауза]
Jeff Skiles Не парься. Ты сделал великое дело, и его будут помнить очень долго.
Chesley 'Sully' Sullenberger Забавно, что за 40 лет я перевез миллион пассажиров, а в итоге меня будут судить за 208 секунд.
Jeff Skiles Давай, завтра будет хороший день. Компьютерные симуляции докажут, что ты был прав, и мы снова наденем свои крылья.
Chesley 'Sully' Sullenberger Хочешь пробежаться?
[Оба мужчины начинают пробежку по улице]
🧡
👏
🥺
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🥱
Jeff Skiles Я надеюсь, что через шесть месяцев мы просто будем смеяться над тем, как познакомились с Дэвидом Леттерманом.
Chesley 'Sully' Sullenberger Мы идём к Дэвиду Леттерману?
Jeff Skiles Да, прямо после следующего интервью с NTSB. Думаю, Дэвид будет немного смешнее.
🧡
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🥱
Elizabeth Davis [Зал слушаний NTSB. Салли и Скайлз завороженно смотрят видео с двигателем, который чуть не стал их гибелью] Хочу добавить кое-что от себя. Могу с уверенностью сказать, что после общения с остальной частью экипажа, с орнитологами и авиаконструкторами, после анализа всех вариантов и беседы со всеми участниками... есть X в этом уравнении. Это вы, капитан Салленбергер. Уберите вас из уравнения — и вся математика разваливается.
Chesley 'Sully' Sullenberger Я не согласен.
[в зале воцаряется тишина. Все ждут, что Салли наконец-то взорвется. Но вместо этого...]
Chesley 'Sully' Sullenberger Это был не только я. Это были мы все. Джефф, Донна, Шила, Дорин. Пассажиры, спасатели. Диспетчеры. Команды парома и водолазы. Мы сделали это. Мы выжили.
Elizabeth Davis Первый пилот Скайлз, есть ли что добавить? Что-то, что вы сделали бы иначе, если бы пришлось пройти через это снова?
Jeff Skiles Да.
[пауза]
Jeff Skiles Я бы сделал это в июле.
[удивляет зал]
Jeff Skiles .
🧡
👏
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🥱
Donna Dent Добро пожаловать на борт рейса US Airways 1549, следующий в Шарлотт. Пожалуйста, ознакомьтесь с карточкой по технике безопасности в кармане перед вашим сиденьем. В ней объясняются особенности безопасности этого самолёта, а также расположение и использование аварийных выходов и спасательных средств.
🧡
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