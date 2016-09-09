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Чудо на Гудзоне Чудо на Гудзоне
Киноафиша Фильмы Чудо на Гудзоне Отзывы о фильме «Чудо на Гудзоне»
Sully Чудо на Гудзоне 2016 / США
7.8 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Чудо на Гудзоне»

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Наша рецензия

«При посадке на воду не выживают, - сказал авиадиспетчер, увидев, что A320, следовавший рейсом 1549, исчез с радаров. – Это конец». Ему не ответили – было не до того. В диспетчерской аэропорта Ла Гуардия начинался тихий ад: самолет со 155-ю людьми на борту потерпел крушение прямо на взлете. Отказ обоих двигателей, крайне малая высота, полные баки топлива – и ни малейшей возможности дотянуть до ближайшей взлетной полосы. А внизу – жилые кварталы Нью-Йорка. И…

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_ 9 сентября 2016, 17:13
Оценка
Этот инцидент был показан в док сериале "Расследование авиакатастроф". Очень напряженная история! Смотреть очень интересно. Рекомендую всем!
9 сентября 2016, 17:13 Ответить
smirnov_igor 9 сентября 2016, 21:10
Что-то все забыли, что у нас на Неву самолет сажали-21 августа 1963/ Поинтереснее история :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D1%83-124_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%83
9 сентября 2016, 21:10 Ответить
Ilyas31spb 30 сентября 2016, 20:38
Чтобы не забывали, надо об этом обо всем снимать хорошие фильмы... как Голливуд...
30 сентября 2016, 20:38 Ответить
Андрей 13 февраля 2017, 00:31
Оценка
хороший фильм!
напомнил мне наш прекрасный советский "Экипаж"
смело буду рекомендовать для просмотра!
Хэнкс потрясающий актёр
13 февраля 2017, 00:31 Ответить
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