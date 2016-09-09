«При посадке на воду не выживают, - сказал авиадиспетчер, увидев, что A320, следовавший рейсом 1549, исчез с радаров. – Это конец». Ему не ответили – было не до того. В диспетчерской аэропорта Ла Гуардия начинался тихий ад: самолет со 155-ю людьми на борту потерпел крушение прямо на взлете. Отказ обоих двигателей, крайне малая высота, полные баки топлива – и ни малейшей возможности дотянуть до ближайшей взлетной полосы. А внизу – жилые кварталы Нью-Йорка. И…
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D1%83-124_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%83
напомнил мне наш прекрасный советский "Экипаж"
смело буду рекомендовать для просмотра!
Хэнкс потрясающий актёр
Авторизация по e-mail