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«При посадке на воду не выживают, - сказал авиадиспетчер, увидев, что A320, следовавший рейсом 1549, исчез с радаров. – Это конец». Ему не ответили – было не до того. В диспетчерской аэропорта Ла Гуардия начинался тихий ад: самолет со 155-ю людьми на борту потерпел крушение прямо на взлете. Отказ обоих двигателей, крайне малая высота, полные баки топлива – и ни малейшей возможности дотянуть до ближайшей взлетной полосы. А внизу – жилые кварталы Нью-Йорка. И…