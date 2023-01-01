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Чудо на Гудзоне Чудо на Гудзоне
Киноафиша Фильмы Чудо на Гудзоне Награды и номинации фильма Чудо на Гудзоне
Sully Чудо на Гудзоне 2016 / США
7.6 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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Награды и номинации фильма Чудо на Гудзоне

Вся информация о фильме
Оскар 2017 Оскар 2017
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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