Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Париж. Всё включено"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Чудо на Гудзоне
Награды и номинации фильма Чудо на Гудзоне
Sully
Чудо на Гудзоне
2016 / США
Смотреть трейлер
7.6
Оцените
64
голоса
Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Награды и номинации фильма Чудо на Гудзоне
Вся информация о фильме
Оскар 2017
Лучший звуковой монтаж
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праздники
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Отзывы
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Пернатый патруль
Отзывы
2023, Китай, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Отзывы
2023, Россия, анимация
Чижик-Пыжик возвращается
Отзывы
2023, Россия, семейный, детектив
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Related video
После слухов о разводе: Навка не стала терпеть и воссоединилась с Чернышевым
Тест в 1 клик: что вы за личность?
Заголосила, подняла на уши весь салон: Валерия отличилась в экономклассе
Без слез не взглянешь: после инсульта Федосеева-Шукшина превращается в скелет (фото)
Поставила всех на уши: вот что стряслось с Еленой Яковлевой в самолете
Гороскоп друидов: самые харизматичные люди рождаются в эти дни
Будько воссоединились: известная актриса подогрела слухи о возвращении «Сватов»
Лежит с открытым ртом: в эфир проскочила постельная сцена с Башаровым и Кудрявцевой
Захарова сделала скандальное заявление о «Ленкоме»: вот как поступили с отцом актрисы после смерти
Беременную звезду «Ералаша» затравили в Сети: причина в ее долгожданной малышке
«На бабу-ягу похожа»: в Сети обсуждают фото Долиной без макияжа
«Такая страшная»: внешний вид новорожденной малышки Самбурской любого повергнет в шок
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить