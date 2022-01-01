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Джейми Шеридан
Джейми Шеридан
Jamey Sheridan
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Джейми Шеридан
Jamey Sheridan
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Дата рождения
12 июля 1951
Возраст
71 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джейми Шеридан
Родился 12 июля 1951 года. Пасадена, Калифорния, США.
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Фильмография Джейми Шеридан
Месть Лиззи Борден
триллер, драма
2018, США
6.0
В центре внимания
исторический, биография, триллер, драма
2015, США
7.0
Шаманы пустыни
боевик, триллер
2002, США
6.0
Ледяной ветер
драма
1997, США
7.0
Чужой среди нас
мелодрама, драма, криминал
1992, США
5.0
Все, что я хочу на Рождество
комедия, семейный, мелодрама
1991, США
6.0
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