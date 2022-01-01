Работа агента под прикрытием полна опасностей и приключений. Чего стоит постоянный риск раскрыть себя буквально одним неосторожным действием – и вся операция сорвется, а это может повлечь катастрофические потери. Фильмы о шпионах рассказывают об успехах и провалах главных героев, показывая их жизнь с разных сторон.

Пять лучших фильмов про шпионов

Остаться незамеченным и добыть всю необходимую информацию – таковы основные обязанности агента шпионажа. А уж способы, которыми он будет выполнять миссию, почти никого не интересуют. Зрелищные погони, перестрелки, драки, таинственные происшествия и необходимость постоянно бороться за жизнь с множеством врагов – большая составляющая захватывающих сюжетов об этих персонажах.

Идентификация Борна

Марсельские рыбаки вылавливают из Средиземного моря странную находку: мужчину с двумя огнестрельными ранениями, в бедро которого вшита капсула с номером банковской ячейки. Он не помнит ни своего имени, ни истории, из-за которой оказался выброшенным в воду. Врач, помогший неизвестному в портовом городке, дает ему деньги, необходимые для того, чтобы добраться в Цюрих – именно там расположена ячейка, которая, возможно, даст ответ на все вопросы.

В банке главный герой находит огромную сумму, оружие и документы на имя Джейсона Борна.

Миссия невыполнима: Последствия

Когда-то Итан и его подразделение смогли остановить серьезного террориста и членов его банды, но теперь это привело к серьезным последствиям. Многочисленные сторонники Лейна, оставшиеся на свободе, назвали свое объединение «Апостолами» и продолжают сеять разруху. Их ближайшие планы – несколько ядерных атак под руководством Джона Ларка.

Преступники заручились сотрудничеством с физиком-ядерщиком и нашли три плутониевых ядра. Хант и его команда должны любой ценой остановить банду экстремистов, но первая попытка оборачивается провалом.

Ханна. Совершенное оружие

Главная героиня – хрупкая девушка-подросток, выросшая в лабораториях ЦРУ, расположенных в лесах Финляндии. Она наделена необычайными способностями и однажды бежит из заточения, чтобы отправиться в Европу и найти своего отца, Эрика. Попутно она забирает данные о своем генетическом коде. По пятам за ней следуют агенты, перед которыми поставлена четкая цель – догнать и уничтожить, так что приятным путешествием ее путь не назвать. Ханна, несмотря ни на что, добирается до Берлина, где наконец-то может вздохнуть с облегчением и увидеть папу, но здесь шестнадцатилетнюю девочку ждут новые испытания.

Как выясняется, Эрик совсем не ее отец.

Взрывная блондинка

Британского агента, у которого был список шпионов по обе стороны Берлинской стены, накануне ее падения убивают. Лоррейн, его коллега, должна найти этот перечень, чтобы защитить себя и других сотрудников. Главная героиня – эффектная блондинка, которая может одним ударом вырубить врага, посмевшего задумать недоброе. Женщина отправляется из Англии в беспокойный Берлин, чтобы найти агента Персиваля: он явно знает больше, чем должен знать, и может поспособствовать поиску списка.

Шпионская игра

Фильм основан на реальной истории о Моррисе Берге. Он был весьма посредственным бейсболистом, чаще проводившим время на скамейке запасных. Коллеги отмечали его странный характер и нелюдимость. Между тем Берг был полиглотом, невероятно эрудированным человеком, лучшим выпускником Принстона и обладателем ученых степеней. Он поступил на службу в Управление стратегических служб, первую разведку США, на основе которой позже будет создано ЦРУ. Во время Второй мировой Моррис получит шанс проявить себя в деле и поучаствовать в настоящей операции.