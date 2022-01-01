Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лучшие шпионские фильмы
Киноафиша Подборки Лучшие шпионские фильмы

Лучшие шпионские фильмы

Все 41 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Ангелы Чарли
Ангелы Чарли
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, комедия
2019, США
Люди в черном: Интернэшнл
Люди в черном: Интернэшнл
6.0
фантастика, приключения
2019, США
Миссия невыполнима: Последствия
Миссия невыполнима: Последствия
7.0
боевик, триллер, приключения
2018, США
Агент Джонни Инглиш 3.0
Агент Джонни Инглиш 3.0
7.0
комедия, приключения
2018, Великобритания
Шпионская игра
Шпионская игра
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, военный, биография
2018, США
Анна
Анна
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик
2018, США / Франция
Секретный агент
Секретный агент
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, боевик
2017, Великобритания
Kingsman: Золотое кольцо
Kingsman: Золотое кольцо
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, криминал, приключения
2017, США
Взрывная блондинка
Взрывная блондинка
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер, приключения
2017, США
Красный воробей
Красный воробей
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер
2017, США
Джейсон Борн
Джейсон Борн
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, боевик
2016, США
Агенты А.Н.К.Л.
Агенты А.Н.К.Л.
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, приключения, боевик
2015, США
Шпион
Шпион
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
2015, США
007: СПЕКТР
007: СПЕКТР
6.0
приключения, триллер, боевик
2015, США / Великобритания
Человек ноября
Человек ноября
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, триллер
2014, США
Kingsman: Секретная служба
Kingsman: Секретная служба
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер
2014, Великобритания
РЭД 2
РЭД 2
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, комедия, триллер
2013, США
Джек Райан: Теория хаоса
Джек Райан: Теория хаоса
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, триллер, драма
2013, США / Россия
Люди в черном 3
Люди в черном 3
7.0
фантастика, приключения, боевик
2012, США
Эволюция Борна
Эволюция Борна
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик
2012, США
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Боевик Комедия Фантастика Приключения Триллер Драма Военный Биография Криминал Мистика Мелодрама
Страна
Все США Франция Великобритания Россия Германия Чехия
Год
Все 1930-1939 1990-1999 2000-2009 2010-2019

Работа агента под прикрытием полна опасностей и приключений. Чего стоит постоянный риск раскрыть себя буквально одним неосторожным действием – и вся операция сорвется, а это может повлечь катастрофические потери. Фильмы о шпионах рассказывают об успехах и провалах главных героев, показывая их жизнь с разных сторон.

Пять лучших фильмов про шпионов

Остаться незамеченным и добыть всю необходимую информацию – таковы основные обязанности агента шпионажа. А уж способы, которыми он будет выполнять миссию, почти никого не интересуют. Зрелищные погони, перестрелки, драки, таинственные происшествия и необходимость постоянно бороться за жизнь с множеством врагов – большая составляющая захватывающих сюжетов об этих персонажах.

Идентификация Борна

Марсельские рыбаки вылавливают из Средиземного моря странную находку: мужчину с двумя огнестрельными ранениями, в бедро которого вшита капсула с номером банковской ячейки. Он не помнит ни своего имени, ни истории, из-за которой оказался выброшенным в воду. Врач, помогший неизвестному в портовом городке, дает ему деньги, необходимые для того, чтобы добраться в Цюрих – именно там расположена ячейка, которая, возможно, даст ответ на все вопросы.

В банке главный герой находит огромную сумму, оружие и документы на имя Джейсона Борна.

Миссия невыполнима: Последствия

Когда-то Итан и его подразделение смогли остановить серьезного террориста и членов его банды, но теперь это привело к серьезным последствиям. Многочисленные сторонники Лейна, оставшиеся на свободе, назвали свое объединение «Апостолами» и продолжают сеять разруху. Их ближайшие планы – несколько ядерных атак под руководством Джона Ларка.

Преступники заручились сотрудничеством с физиком-ядерщиком и нашли три плутониевых ядра. Хант и его команда должны любой ценой остановить банду экстремистов, но первая попытка оборачивается провалом.

Ханна. Совершенное оружие

Главная героиня – хрупкая девушка-подросток, выросшая в лабораториях ЦРУ, расположенных в лесах Финляндии. Она наделена необычайными способностями и однажды бежит из заточения, чтобы отправиться в Европу и найти своего отца, Эрика. Попутно она забирает данные о своем генетическом коде. По пятам за ней следуют агенты, перед которыми поставлена четкая цель – догнать и уничтожить, так что приятным путешествием ее путь не назвать. Ханна, несмотря ни на что, добирается до Берлина, где наконец-то может вздохнуть с облегчением и увидеть папу, но здесь шестнадцатилетнюю девочку ждут новые испытания.

Как выясняется, Эрик совсем не ее отец.

Взрывная блондинка

Британского агента, у которого был список шпионов по обе стороны Берлинской стены, накануне ее падения убивают. Лоррейн, его коллега, должна найти этот перечень, чтобы защитить себя и других сотрудников. Главная героиня – эффектная блондинка, которая может одним ударом вырубить врага, посмевшего задумать недоброе. Женщина отправляется из Англии в беспокойный Берлин, чтобы найти агента Персиваля: он явно знает больше, чем должен знать, и может поспособствовать поиску списка.

Шпионская игра

Фильм основан на реальной истории о Моррисе Берге. Он был весьма посредственным бейсболистом, чаще проводившим время на скамейке запасных. Коллеги отмечали его странный характер и нелюдимость. Между тем Берг был полиглотом, невероятно эрудированным человеком, лучшим выпускником Принстона и обладателем ученых степеней. Он поступил на службу в Управление стратегических служб, первую разведку США, на основе которой позже будет создано ЦРУ. Во время Второй мировой Моррис получит шанс проявить себя в деле и поучаствовать в настоящей операции.

Выбор редакции
Социальная иерархия и ее последствия: 12 фильмов, похожих на «Паразитов»
Социальная иерархия и ее последствия: 12 фильмов, похожих на «Паразитов»
7 сериалов об эпидемиях: от постапокалиптической комедии до пугающе реалистичных драм
7 сериалов об эпидемиях: от постапокалиптической комедии до пугающе реалистичных драм
8 фильмов, которые поднимут настроение и вытащат из депрессии
8 фильмов, которые поднимут настроение и вытащат из депрессии
Related video
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Приложение киноафиши