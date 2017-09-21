Спустя год после событий первой части Эггси (Тэрон Эджертон) продолжает служить в секретной службе Kingsman, живёт в доме погибшего Гарри и встречается со шведской принцессой, не забывая и старых друзей. Но однажды он сталкивается со старым врагом — бывшим курсантом Kingsman Чарли, который, как оказывается, не погиб в первом фильме, а лишь потерял руку. Эггси удаётся спастись, но вскоре все агенты службы кроме него и Мерлина (Марк Стронг), а также штаб-квартира Kingsman оказываются…
не ходите, не смотрите.
попытка авторов сделать яркую картинку, стилизованную под то и сё.
слишком много и громко произнесено с экрана словцо"ж*" - явный посыл не ко мне!!
«В наше время шпионские фильмы стали настолько серьёзными, что с дивом удивляешься старой-доброй Бондиане», - кто-нибудь помнит эти слова? Да-да, это говорил Гарри Ричмонду Валентайну в первой части Kingsman’a. Почему я начал заголовок именно с этих слов? Наверное, потому, что в этих словах действительно была доля правды. Kingsman - теплый и хорошо сшитый оттенок в этой тёмной сфере шпионского кино, который сильно выделяется своей оригинальностью и через чур лёгкой подачей абсурда, кажущейся в этом всём исключительной изюминкой. «Золотое кольцо» - это математический квадрат, который преумножает успехи первой части, но делает это так, что и погрешности начинают виднеться невооружённым глазом. Что делать в таком случае? Не паниковать, ведь умноженное вдвое не так велико, а всего лишь отчасти. И да, если Вы всё же не вспомнили вышенаписанные слова агента Галахада, то, что Вы делали на сеансе? И что собираетесь делать на сиквеле? Не тратьте время, лучше развивайте память.
Первое, с чего хочется начать - Мэттью Вон. Человек, снявший первую часть про агентов круглого стола в современном мире, а также долгое время сомневавшийся в том, стоит ли делать сиквел. Популярная проблема «сиквелизма» мучала его, можно даже сказать грызла изнутри, из-за чего постоянные вопросы «а стоит ли это всё делать?» казались привычным делом. В конце концов, «Секретная служба» была верхом, которого можно было добиться. Тот шарм изысканности и восхищения, благодаря которому картина выплывала наружу, и делал из неё настоящее шпионское кино. У Вона была невозможная задача - не то, чтобы повторить успех пятнадцатого года, но и сделать что-то абсолютно новое. Что-то, что заставит зрителя испытать прошлые восхищения и после просмотра сказать: «Вау, ну круто ведь!». Но, к сожалению, у Вона произошло то, чего он больше всего боялся - «сиквелизм» подействовал на нервы режиссёра, из-за чего сценарий получился слегка абсурдным. Картина предлагает мало чего нового, но вот с повторением яркого костюма из оригинала всё в порядке, здесь он стал ещё краше и наряднее.
Когда-то давно, один простой человек из народа взял и сказал, что будет шить костюмы для богатейших людей планеты. Он, с сильно сжатой рукой, и крепкой волей, создал ателье Kingsman, зарабатывающей сотни миллионов долларов. Но, как это обычно бывает в бизнесе, за широкой спиной мечтателя всегда найдётся малыш с планами реалиста. Человек, чьё желание продавать алкоголь, всегда будет богаче, чем тот, кто шьёт вещи. Почему? Джентльменов всегда будет меньше, чем желающих выпить пиво. Примерно так и образовались два сверхсекретных агентства, которые, на самом деле, никогда друг о друге не слышали. Когда британское содружество Kingsman уничтожают, им на помощь приходят американские ковбои Statesman, всегда готовые расчехлить свои карманы с лассо, для помощи друзей.
Statesman, если особо не разбираться, тот же Kingsman, только у первых ресурсов побольше и торгуют они другой продукцией. И если у вторых позывные - это имена рыцарей круглого стола, то имена «ковбоев» - это названия спиртных напитков. Statesman, по простоте своей, является большей оперативной компанией, нежели Kingsman. Их инфраструктура численно превышает британскую, а уровень подготовки агентов заметно превосходит в бою. К сожалению, это всё, что возможно узнать о них. Агенты компании не были раскрыты детальным образом (за исключением «Виски»), всего лишь краткий рассказ о том, как, да что. Мэттью Вон, имея в своём распоряжении таких профессионалов, как Ченнинг Татум, Джефф Бриджес, Педро Паскаль, не считает нужным использовать их на полную катушку, выводя первых двух практически сразу, после появления на экране. Педро Паскаль, сыгравший роль агента Виски, единственное зерно в этом американском огороде, которое спело и дало нежный и вкусный аромат. Но то, как использовал Мэтью остальных героев, полное издевательство.
«Если не хочешь ударить в грязь лицом - умри, но продолжение достойным сделай», - Мэттью точно слышал эти слова во время пре-продакшена фильма. «Секретная служба» подарила нам шикарную сцену в церкви. Что-нибудь подобное делает «Золотое кольцо»? Даже не сомневайтесь. Как подобает джентльменскому набору, сиквел начинает своё путешествие со стремительной погони по Лондону. Начиная с драйва, картина продолжает увеличивать напор с каждой новой сценой. Если думали, что все показанные сцены в трейлере - пик, которого достиг Вон - значит, Вы сильно ошиблись. Мэтью предоставил лишь малую часть, которая была предназначена для сдвига головы. Данные сцены смотрятся с полным треском головы, впечатляя своей хореографией и постановкой экшена. Увеличенный бюджет повлиял на качество съёмки, ведь по сравнению с оригиналом, спецэффекты выглядят красочней, а размер локаций увеличился по экспоненту. За работу в этом плане - пятёрка, однозначно.
Колин Ферт, любимец публики как в дилогии Kingsman’a, так и кинематографа в целом. Его персонаж, Гарри Харт, по прозвищу «Галахад», пал героической смертью в прошлой части, но сила любви к отдельному персонажу столь велика, что режиссер ленты не мог не вернуть его во франшизу. Гарри, мудрый наставник Эггси, вернулся, лишившись глаза. Сказать, что его возвращение в фильм было глупым - не сказать ничего. И глупое оно не потому, что с такими выстрелами не выживают, а затем, что система возобновления на экран получилась слишком заезженной. В его причины, то, каким образом он выжил и что с ним произошло - в это попросту не хочется верить. Герой сначала валяет дурака, после чего только начинает процесс становления, а затем уже вновь становится прежним «Галахадом». Однако это не влияет на химию между ним и Эггси. Гарри по-прежнему остаётся наставником для «Галахада-младшего», за счёт чего становление героя Тэрона Эджертона также находится в развитии. За дуэтом приятно наблюдать, ведь младший не всегда соглашается со всеми вариантами событий старшего. Эггси вырос, а значит, вправе отвергать то, что ему не по вкусу. Но изменился ли Гарри? Вопрос на...
Ричмонд Валентайн... Картавый злодей, которого общество вознесло до социопатических высот за его «бредовые мысли». Помните, что думал Ричмонд думал о людях? Зараза, которая убивает общество всё быстрее и быстрее. Ричмонд не был антагонистом с головы до ног, его идеи как изменить мир казались безумными, вот и всё. Поппи Адамс, безумная антагонистка новой части, владелица наркотического картеля в джунглях Северной Америки. Поппи схожа с Ричмондом, но её позиция отличается немногим, наркоманы - балласт общества, который всем своим появлением делает из людей мусор, способный умирать. Поппи решает действовать стремительно, но мир вновь не может считаться с её действиями. Президент США, который так или иначе связан с жизненной позицией барышни, выступает мелким антагонистом. Но главный вопрос состоит в том, а являются ли подлинными злодеями? Люди, чьи взгляды не совпадают с теми, кто судит строго и по собственному мнению. Злодеи ли они? И злодейка ли Поппи? Несомненно, в ней колыхает огонь зла и безумия, но женщина просто хочет избавить мир от клоаки, которая так упорно разрушает социологические слои.
История становления гопника в джентльмены была интересна. Тяжкие и долгие тренировки, поучительные лекции об этикете, опрятность и внешний вид - Эггси прошёл через многое, чтобы в закономерном итоге получить заслуженную награду - принцессу Тильду. В «Золотом кольце» отношения героев выйдут на новый уровень. Всё окажется настолько серьёзно, что принцесса решится познакомить молодого агента со своими родителями. Но, знаете про затянутость, то есть, в чем её суть? Важно остановиться в нужный момент и не перегибать изгибаемое. Отношения между влюбленными - через чур изъезженный момент, который приходится не к месту в данной картине. Между ними интересно обыграны условия, но, пожалуй, в таком боевике, как Kingsman, такие линии выглядят неподобающе и скучно. За ними не хочется наблюдать, потому что перед нами не молодёжная мелодрама. Однако со временем понимаешь, что всё это сделано для галочки, которая была необходима в плане Вона. Времени затрачено не мало и, наверное, лучше бы оно ушло на развитие личностных характеристик агентов Statesman.
Вердикт. Итак, главный вопрос: «Золотое кольцо» действительно круче и интереснее «Секретной службы»? Скорей всего, нет. Сиквел не предполагает ничего нового, по сравнению с оригинальной частью. Новое агентство Statesman сумело разочаровать из-за сценарных забот. Их агенты, как и агентство, должным образом не раскрыты, что не делает из них живых и органичных персонажей. Поппи Адамс, держащая накал страстей на должном уровне, порадовала как смелая и энергичная антагонистка. Но знаете, на одном лишь симпатичном экшне «выехать» не получится. «Kingsman: Золото кольцо» так же бодрит, как и оригинал, но лишние доработки явно не пошли на вкус картине.
Что знают двое – не суждено знать третьему.
Приятного просмотра!
Kingsman: Золотое кольцо (Kingsman: The Golden Circle, 2017, Мэттью Вон) получился еще более безумным и безбашенным. Эггзи стал полноправным секретным агентом, однако, очень болезненно переживает гибель своего наставника Гарри.
Фильм начинается с того, что один из его конкурентов за место в Kingsman по имени Чарли пытается его убить и у него это почти удается. Чарли потерял руку, которая не только стала роботизированной, но и сумела взломать базу данных Kingsman через компьютер в такси. Преступная организация под предводительством мисс Поппи ликвидировала все объекты Kingsman, в живых по случайности остались только Эггзи и Мерлин. В отчаянии они отправились за подсказкой, оставленной их предшественниками много лет назад. Оказалось, что в Америке также есть секретная служба по названием Statesman, вместе с которыми они и собираются победить Поппи. Агенты Statesmen, как оказалось, с помощью своих технологий смогли спасти Гарри от выстрела в голову, хотя не смогли вернуть ему память.
В этом фильме еще больше невероятных драк, не только благодаря девайсам супершпонов и хореографии, а именно благодаря необычному ракурсу съемки. Создатели фильма хорошо постарались, чтобы удивить зрителя происходящим с главными героями, местами съемок и актерским составом. Здесь очень много звездных имен, но самая главная и шикарная роль досталась Сэру Элтону Джону. Он меня просто поверг в глубокий шок, сами увидите. Успех хорошего шпионского фильма во многом зависит не только от героя, сколько от злодея. Мисс Поппи в исполнении Джулианы Мур получилась харизматичной и больной на всю голову. Она выстроила огромную империю по продаже наркотиков по всему миру, но сама вынуждена скрываться в Камбоджии, построив там свой уголок рая Америки 50-х годов. Так что она собирается легализовать свой бизнес во всем мире, используя фантазию и неординарный способ ведения бизнеса.
Создатели второй части ходили по очень тонкому льду, когда фарс, происходящий на экране становится "уже слишком". Мне показалось, что вторая часть не уступила первой, возвращение Колина Ферта притянуто за уши, но в целом получилось отлично. По крайней мере убойные драки и хорошее настроение обеспечено!
Полное расписание размещено на странице кинотеатра Родина в Бугуруслане:
https://buguruslan.kinoafisha.info/cinema/8325322/?date=20171008&order=movie
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Хороших выходных!
Огромное количество юмора и хороших моментов, также прекрасная актерская игра!
стыд и срам, как говорили раньше!!!
2 балла из 10ти и то, только из-за актёрского состава! хотя, разве не стыдно Мур играть такую роль!
наркотики, канибализм, гомосятина - главные темы сюжета!
ничего против господина Элтона не имею, но и он зачем согласился на эту роль??? весь фильм он только и говорит: "иди нахер", "чё пялишься" итп, браво!
Но все же первая часть будет лучше, тут картину спас Элтон Джон прям конкретно!
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