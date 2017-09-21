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Спустя год после событий первой части Эггси (Тэрон Эджертон) продолжает служить в секретной службе Kingsman, живёт в доме погибшего Гарри и встречается со шведской принцессой, не забывая и старых друзей. Но однажды он сталкивается со старым врагом — бывшим курсантом Kingsman Чарли, который, как оказывается, не погиб в первом фильме, а лишь потерял руку. Эггси удаётся спастись, но вскоре все агенты службы кроме него и Мерлина (Марк Стронг), а также штаб-квартира Kingsman оказываются…