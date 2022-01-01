Время идет, а популярность шпионов в кино только растет. Если раньше впереди планеты всей шел знаменитый агент британской разведки Джеймс Бонд, то сейчас к нему подбираются новые франшизы: «Kingsman: Секретная служба», «Взрывная блондинка» и «Агенты А.Н.К.Л.», которых, по слухам, тоже планируют продолжать.

В общем, нет времени лучше, чем сейчас, чтобы стать поклонником фильмов про шпионов. С ростом конкуренции сценаристам и режиссерам приходится придумывать все более изобретательные трюки, находить более впечатляющие локации и ухищряться всеми возможными способами, лишь бы обеспечить себе зрителей. Но и от классики жанра в них остается многое: мастерски поставленные драки, захватывающие погони на красивых машинах, всякие шпионские примочки вроде взрывающейся ручки и способность главного героя всегда остроумно ответить на любой выпад противника.

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