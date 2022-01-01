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Фильмы про шпионов
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Фильмы про шпионов

Все 39 Онлайн
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Код «Красный»
Код «Красный»
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6.0
триллер, детектив
2019, Великобритания
Домино
Домино
Смотреть за 1 рубль
4.0
триллер, криминал
2019, Дания / Нидерланды / Франция / Италия / Бельгия
Шпионская игра
Шпионская игра
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, военный, биография
2018, США
22 мили
22 мили
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик
2018, США
Секретный агент
Секретный агент
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, боевик
2017, Великобритания
Kingsman: Золотое кольцо
Kingsman: Золотое кольцо
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, криминал, приключения
2017, США
Погружение
Погружение
Смотреть за 1 рубль
5.0
триллер, драма, мелодрама
2017, США
Антропоид
Антропоид
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, военный, биография
2016, Великобритания / Франция / Чехия
Ганмен
Ганмен
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, триллер, криминал, детектив, драма
2015, Великобритания / Франция / Испания
Вне/себя
Вне/себя
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, фантастика, драма
2015, США
Взорвать Гитлера
Взорвать Гитлера
6.0
драма, военный, биография
2015, Германия
Человек ноября
Человек ноября
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, триллер
2014, США
Самый опасный человек
Самый опасный человек
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер
2014, Великобритания / США / Германия
Kingsman: Секретная служба
Kingsman: Секретная служба
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер
2014, Великобритания
Убить гонца
Убить гонца
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер, криминал, драма, детектив
2014, США
No comment
No comment
5.0
военный, драма
2014, Россия
Мёбиус
Мёбиус
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, триллер
2013, Франция
Шпион
Шпион
5.0
военный, криминал, приключения
2012, Россия
Шпион, выйди вон!
Шпион, выйди вон!
7.0
триллер
2011, Франция / Великобритания
Всем нужна Кэт
Всем нужна Кэт
7.0
комедия, боевик
2011, США
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Время идет, а популярность шпионов в кино только растет. Если раньше впереди планеты всей шел знаменитый агент британской разведки Джеймс Бонд, то сейчас к нему подбираются новые франшизы: «Kingsman: Секретная служба», «Взрывная блондинка» и «Агенты А.Н.К.Л.», которых, по слухам, тоже планируют продолжать.

В общем, нет времени лучше, чем сейчас, чтобы стать поклонником фильмов про шпионов. С ростом конкуренции сценаристам и режиссерам приходится придумывать все более изобретательные трюки, находить более впечатляющие локации и ухищряться всеми возможными способами, лишь бы обеспечить себе зрителей. Но и от классики жанра в них остается многое: мастерски поставленные драки, захватывающие погони на красивых машинах, всякие шпионские примочки вроде взрывающейся ручки и способность главного героя всегда остроумно ответить на любой выпад противника.

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