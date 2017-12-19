«В мире полно опасностей, бойся всего на свете», – в шутку сказала Спенсеру его мама… и оказалась права. Как выяснилось, бояться надо даже компьютерного монитора. И видеоигр, особенно устаревших. Потому что именно такая игра Спенсера чуть не угробила: он оказался внутри нее. А там, знаете ли, разъяренные мотоциклисты да крокодилы с носорогами – и все жаждут его мальчишечьей крови. Впрочем, угодив в игру, Спенсер превратился в свою аватарку: наш кучерявый…
8/10
К сожалению, билеты онлайн на этот фильм в данный кинотеатр приобрести невозможно.
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С наступающими Новогодними праздниками вас, спасибо, что вы с нами!
С наступившим Новым годом вас! Да, к сожалению, на этот фильм в Синема парк билеты онлайн не приобрести.
Спасибо за понимание! Хороших вам каникул!
....Мата и секса там нет...Хотя одна героиня вполне Секси...
....Впрочем как и хорошего фильма там недостаёт если брать для сравнения Джуманджи первый и этот, то первый тянет на "9" баллов,а "Зов Джунглей" на слабую "троечку"...сюжетная линия постоянно провисает...я смотрел на часы во время просмотра раз десять...а это показатель..."сонливости"...Скала Дуэйн Джонсон вообще актёр посредственный...И он этот фильм точно не вытягивает...
Рекомендую)
и, в-первую, очередь потому, что фильм 1995 года в два раза лучше и интереснее!
сюжет средненький(могли бы посмотреть первоначальный фильм и добавить больше приключенческого и невероятного)
пожалуй еще, это актёры - на мой взгляд, все очень хорошо отыграли свои роли и перевоплощения! Джонсон поразил игрой, порадовала глаз "сестра зелёной барышни из Стражей Галактики", ну и вытянул фильм, конечно, Джек Блэк!!!
5 баллов из 10ти!
- хочется сказать, нет, закричать героям фильма "Джуманджи", ставшему приятным сюрпризом-продолжением легендарного фильма 1995 года. Хочется отметить, что версии 2017, вышедшей в декабре, одну из главных ролей сыграла любимая многими хувианами (поклонниками британского сериала "Доктор Кто") прекрасная Карен Гиллан. Внимание, спойлер: смотреть на нее одно удовольствие.
Сюжет, в общем, привычный - подростки попадают в игру, где их ждут страшные опасности и невероятные приключения. Однако по сравнению со старой версией сделаны значительные изменения с поправкой на время - вместо настольной игры "в которую уже никто не играет" - игровая приставка из 80-х (в которую тоже никто не играет). И тут-то и кроется вся соль и основа для всех или почти всех шуток в фильме: подростки принимают форму шаблонных игровых персонажей, которые являются полной противоположностью тому, кем они являются (или кажется, что являются) в реальном мире. Ботаник становится героем, девушка, которую мы в быту бы назвали... сложно подобрать мягкое определение.. инста-блоггер?.. - полненьким ученым, и так далее.
Если честно, начало и некоторые моменты фильма действительно очень напоминают оригинал по накалу, и, самое важное, "степени жути" - зловещий звук барабанов, отвратительные (действительно, буквально тошновторные) сцены с насекомыми, змеями, летучими мышами и прочей живностью, а потому, возможно, излишне впечатлительным стоит обратить внимание на что-то другое. Бояться темноты не начнете, но неприятный осадок от гусеницы в ухе главного злодея, наверное, останется. Таким, как я, напуганным в детстве выпадением героев из времени и, казалось бы, немиуемыми потерями (короче, оригинальным фильмам) можно расслабиться - здесь будет хеппи-энд, приятный во всех отношениях, и с точки зрения эволюции героев, и, конечно, с романтической стороны.
Вообще, как обычно это происходит в последнее время, главным плюсом фильма можно назвать яркую увлекательную картинку (интересно угадывать, где снимали или, по крайней мере, черпали идеи для компьютерной графики авторы), динамику, неожиданные (действительно непредсказуемые) повороты. При этом это не жестокий боевик - как я уже говорила, фильм активно использует заложенный в его сюжете потенциал для шуток. Умные и интеллектуальные ли они? Не очень. Смешные? Вообще, да. Ход со сменой физического облика, хоть и не новый, раскрывает для нас персонажей, делает их еще смешнее и ближе к зрителю.
Короче, можно не бояться - новый фильм отлично подходит под определение "комедия, приключения", под него можно приятно провести время.
Кино все еще в прокате - продлите себе каникулы!Благодарим портал Киноафиша за любезное приглашение на пресс-показ :)
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