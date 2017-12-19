Наша рецензия

«В мире полно опасностей, бойся всего на свете», – в шутку сказала Спенсеру его мама… и оказалась права. Как выяснилось, бояться надо даже компьютерного монитора. И видеоигр, особенно устаревших. Потому что именно такая игра Спенсера чуть не угробила: он оказался внутри нее. А там, знаете ли, разъяренные мотоциклисты да крокодилы с носорогами – и все жаждут его мальчишечьей крови. Впрочем, угодив в игру, Спенсер превратился в свою аватарку: наш кучерявый…