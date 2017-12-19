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Джуманджи: Зов джунглей Джуманджи: Зов джунглей
Киноафиша Фильмы Джуманджи: Зов джунглей Отзывы о фильме «Джуманджи: Зов джунглей»
Jumanji: Welcome to the Jungle Джуманджи: Зов джунглей 2017 / США
8.1 Оцените
188 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Джуманджи: Зов джунглей»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

«В мире полно опасностей, бойся всего на свете», – в шутку сказала Спенсеру его мама… и оказалась права. Как выяснилось, бояться надо даже компьютерного монитора. И видеоигр, особенно устаревших. Потому что именно такая игра Спенсера чуть не угробила: он оказался внутри нее. А там, знаете ли, разъяренные мотоциклисты да крокодилы с носорогами – и все жаждут его мальчишечьей крови. Впрочем, угодив в игру, Спенсер превратился в свою аватарку: наш кучерявый…

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SKY 19 декабря 2017, 11:29
Оценка
Угарное кино, всем идти!)
8/10
19 декабря 2017, 11:29 Ответить
Petr Kochnev 19 декабря 2017, 12:09
Оценка
Мой первый фильм из серии "Джуманджы")). Получил большое удовольствие, фильм легкий, смешной, добрый и динамичный. Рекомендованно людям, страдающим осенне-зимней депрессией. Поднимает настроение))
19 декабря 2017, 12:09 Ответить
Светлана 19 декабря 2017, 15:02
Оценка
Ожидала типичную глупую американскую комедию, а в итоге фильм оказался легким, интересным и увлекательным. И это, пожалуй, единственный фильм, где смогли грамотно передать механику игры. И фильм действительно поднимает настроение
19 декабря 2017, 15:02 Ответить
Айвар Гасанов 22 декабря 2017, 19:01
когда будет ?
22 декабря 2017, 19:01 Ответить
dvoretckova 24 декабря 2017, 00:19
Оценка
Фу, нам испортили все впечатление((( фильм очень ждали , но он постоянно зависал. Как так? Вы же позиционируете себя как лучшие, и такой косяк???
24 декабря 2017, 00:19 Ответить
Анна Кирсанова 26 декабря 2017, 19:02
Оценка
Скажите, почему на фильм Джуманджи В Синма Парке г. Тула, в новогодние праздники нет дневных сеансов, и билеты не продаются еще?
26 декабря 2017, 19:02 Ответить
Татьяна 🌷🌷🌷 26 декабря 2017, 20:01
До какого числа пройдет фильм?
26 декабря 2017, 20:01 Ответить
Анна Кирсанова 28 декабря 2017, 10:49
Оценка
Когда можно будет купить билеты через интернет на фильм Джуманджи в Синема Парке в Туле на 1-4 января?
28 декабря 2017, 10:49 Ответить
Киноафиша.инфо 28 декабря 2017, 17:55
в ответ на сообщение dvoretckova от 24 декабря 2017, 00:19
Добрый день! Уточните, пожалуйста, город и кинотеатр.
28 декабря 2017, 17:55 Ответить
Киноафиша.инфо 28 декабря 2017, 18:04
Анна, здравствуйте! С наступающим Новым годом вас!
К сожалению, билеты онлайн на этот фильм в данный кинотеатр приобрести невозможно.
28 декабря 2017, 18:04 Ответить
Киноафиша.инфо 28 декабря 2017, 18:19
в ответ на сообщение Татьяна 🌷🌷🌷 от 26 декабря 2017, 20:01
Добрый день! Фильм неделю назад вышел в прокат, он будет идти еще как минимум неделю, возможно, даже дольше.
Поделитесь впечатлениями о фильме после просмотра! :)
С наступающими Новогодними праздниками вас, спасибо, что вы с нами!
28 декабря 2017, 18:19 Ответить
Анна Кирсанова 31 декабря 2017, 17:00
Оценка
Очень жаль! Хотели посмотреть в 3D, купили билеты в другой кинотеатр на 2D! Мы далеко живём, не в Туле, через интернет нам удобней покупать! Синема Парк подвёл. На другие фильмы можно купить билеты, а на этот нет!
31 декабря 2017, 17:00 Ответить
Киноафиша.инфо 1 января 2018, 13:02
в ответ на сообщение Анна Кирсанова от 31 декабря 2017, 17:00
Анна, доброе утро!
С наступившим Новым годом вас! Да, к сожалению, на этот фильм в Синема парк билеты онлайн не приобрести.
Спасибо за понимание! Хороших вам каникул!
1 января 2018, 13:02 Ответить
mohovoe 1 января 2018, 15:21
в ответ на сообщение dvoretckova от 24 декабря 2017, 00:19
Вы вообще о чём пишете в карточке фильма на сайте Киноафиша?
1 января 2018, 15:21 Ответить
allagrinya 1 января 2018, 18:33
Оценка
Спасибо, очень хорошо провела первый день Нового года, посмотрев этот фильм. В меру юмора и приключений .
1 января 2018, 18:33 Ответить
ilzirakasimova 3 января 2018, 15:25
Оценка
Просто суперский фильм. Отличный набор актёров. Трогательные сцены. Смешные моменты. Всё для идеального кино. Всё это здесь присутствует. Карен Гиллан просто шикарная. (В роли Эми тоже, фанаты ДК поймут) Очень рада была увидеть интересную тематику и полюбившуюся актрису в одном фильме)))
3 января 2018, 15:25 Ответить
goxi 3 января 2018, 17:37
Оценка
Почему нет дневных сеансов в Питере? 3.01.2018
3 января 2018, 17:37 Ответить
Антон Дубровский 3 января 2018, 22:42
Оценка
Здравствуйте мне 12 лет и я хачу знать есть тут мат и с*кс
3 января 2018, 22:42 Ответить
goxi 3 января 2018, 23:47
Оценка
Антон "хАчу" пишется через "О" хоть тебе и 12 лет школу не надо прогуливать....
....Мата и секса там нет...Хотя одна героиня вполне Секси...
....Впрочем как и хорошего фильма там недостаёт если брать для сравнения Джуманджи первый и этот, то первый тянет на "9" баллов,а "Зов Джунглей" на слабую "троечку"...сюжетная линия постоянно провисает...я смотрел на часы во время просмотра раз десять...а это показатель..."сонливости"...Скала Дуэйн Джонсон вообще актёр посредственный...И он этот фильм точно не вытягивает...
3 января 2018, 23:47 Ответить
Эля Бикмухаметова 6 января 2018, 14:04
Оценка
Фильм очень понравился, весёлый и позитивный.
Рекомендую)
6 января 2018, 14:04 Ответить
JeyMacleod 6 января 2018, 22:53
Оценка
Фильм смотрится легко и приятно. Сюжет плавный, но иногда все-таки было страшновато за героев, ну или у меня такой характер) Единственное, что было странным - концовка одного из персонажей, но в принципе, кино хорошее и на него можно сходить с семьей и друзьями в холодный день.
6 января 2018, 22:53 Ответить
Дарья Михайлова 7 января 2018, 22:11
Я смотрела первую часть фильма Джуманджи и вот эту вторую мне понравилась тем что фильм усовершенствовали,советую сходить👍
7 января 2018, 22:11 Ответить
Андрей 9 января 2018, 00:56
Оценка
самое лучшее в фильме это саунд трек! Ганзы прекрасны!
и, в-первую, очередь потому, что фильм 1995 года в два раза лучше и интереснее!
сюжет средненький(могли бы посмотреть первоначальный фильм и добавить больше приключенческого и невероятного)
пожалуй еще, это актёры - на мой взгляд, все очень хорошо отыграли свои роли и перевоплощения! Джонсон поразил игрой, порадовала глаз "сестра зелёной барышни из Стражей Галактики", ну и вытянул фильм, конечно, Джек Блэк!!!
5 баллов из 10ти!
9 января 2018, 00:56 Ответить
Гуля Бабирова 10 января 2018, 07:58
Оценка
Офигенный фильм😜
10 января 2018, 07:58 Ответить
Александр 13 января 2018, 00:39
Оценка
Кто этому Г...У поставил высокую оценку, тот пускай горит в аду. Благодаря таким "специалистам", я потратил драгоценное время на просмотр "ЭТОГО" ГО...НА. Просто беда а не фильм ... НЕ СМОТРИТЕ ЕГО ....
13 января 2018, 00:39 Ответить
Полина Князева 14 января 2018, 16:08
"Не трогайте и не обследуйте оставленные безнадзорные предметы"
- хочется сказать, нет, закричать героям фильма "Джуманджи", ставшему приятным сюрпризом-продолжением легендарного фильма 1995 года. Хочется отметить, что версии 2017, вышедшей в декабре, одну из главных ролей сыграла любимая многими хувианами (поклонниками британского сериала "Доктор Кто") прекрасная Карен Гиллан. Внимание, спойлер: смотреть на нее одно удовольствие.
Сюжет, в общем, привычный - подростки попадают в игру, где их ждут страшные опасности и невероятные приключения. Однако по сравнению со старой версией сделаны значительные изменения с поправкой на время - вместо настольной игры "в которую уже никто не играет" - игровая приставка из 80-х (в которую тоже никто не играет). И тут-то и кроется вся соль и основа для всех или почти всех шуток в фильме: подростки принимают форму шаблонных игровых персонажей, которые являются полной противоположностью тому, кем они являются (или кажется, что являются) в реальном мире. Ботаник становится героем, девушка, которую мы в быту бы назвали... сложно подобрать мягкое определение.. инста-блоггер?.. - полненьким ученым, и так далее.

Если честно, начало и некоторые моменты фильма действительно очень напоминают оригинал по накалу, и, самое важное, "степени жути" - зловещий звук барабанов, отвратительные (действительно, буквально тошновторные) сцены с насекомыми, змеями, летучими мышами и прочей живностью, а потому, возможно, излишне впечатлительным стоит обратить внимание на что-то другое. Бояться темноты не начнете, но неприятный осадок от гусеницы в ухе главного злодея, наверное, останется. Таким, как я, напуганным в детстве выпадением героев из времени и, казалось бы, немиуемыми потерями (короче, оригинальным фильмам) можно расслабиться - здесь будет хеппи-энд, приятный во всех отношениях, и с точки зрения эволюции героев, и, конечно, с романтической стороны.

Вообще, как обычно это происходит в последнее время, главным плюсом фильма можно назвать яркую увлекательную картинку (интересно угадывать, где снимали или, по крайней мере, черпали идеи для компьютерной графики авторы), динамику, неожиданные (действительно непредсказуемые) повороты. При этом это не жестокий боевик - как я уже говорила, фильм активно использует заложенный в его сюжете потенциал для шуток. Умные и интеллектуальные ли они? Не очень. Смешные? Вообще, да. Ход со сменой физического облика, хоть и не новый, раскрывает для нас персонажей, делает их еще смешнее и ближе к зрителю.
Короче, можно не бояться - новый фильм отлично подходит под определение "комедия, приключения", под него можно приятно провести время.
Кино все еще в прокате - продлите себе каникулы!Благодарим портал Киноафиша за любезное приглашение на пресс-показ :)
14 января 2018, 16:08 Ответить
lovenachos 3 февраля 2018, 22:47
Оценка
Достойный фильм. Сходите со своей второй половинкой или друзьями - не пожалеете! Много смеялись, провели отлично время).
3 февраля 2018, 22:47 Ответить
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