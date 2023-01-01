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Фильмы про крокодилов
Фильмы про крокодилов
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Мой домашний крокодил
приключения, анимация, комедия
2022, США
7.0
Солёные воды: Операция «Матадор»
боевик
2021, Великобритания
2.0
Смотрите на
Капкан
ужасы
2019, США
7.0
Озеро страха: Наследие
ужасы, фантастика, боевик, триллер
2018, ЮАР
4.0
Хищник Юрского Периода
боевик, приключения, комедия
2018, Великобритания
3.0
Смотрите на
Джуманджи: Зов джунглей
приключения, семейный, фэнтези
2017, США
8.0
Смотрите на
Озеро страха
ужасы, фантастика
2017, Великобритания
3.0
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Тарзан. Легенда
боевик, приключения
2016, США
7.0
Закон джунглей
комедия
2016, Франция
6.0
Пресноводный
боевик, приключения, комедия
2016, США
2.0
Первобытное зло
приключения, триллер
2007, США
6.0
Крокодил
приключения, триллер, боевик, ужасы
2007, Австралия
7.0
Питер Пэн
семейный, приключения, сказка, боевик
2003, США
7.0
Крокодил Данди 2
приключения, комедия, боевик
1988, США / Австралия
5.0
Крокодил Данди
приключения, комедия
1986, Австралия
6.0
Чебурашка идет в школу
анимация
1983, СССР
7.0
Чебурашка
анимация
1972, СССР
7.0
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