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Фильмы про крокодилов
Киноафиша Подборки Фильмы про крокодилов

Фильмы про крокодилов

Подборка фильмов про крокодилов состоит из напряженных и пугающих историй о рептилиях, которые становятся угрозой для людей, а также фильмы, где крокодилы выполняют роль свирепых монстров, вызывающих ужас и трепет.

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Мой домашний крокодил
Мой домашний крокодил
приключения, анимация, комедия 2022, США
7.0
Солёные воды: Операция «Матадор»
Солёные воды: Операция «Матадор»
боевик 2021, Великобритания
2.0
Капкан
Капкан
ужасы 2019, США
7.0
Озеро страха: Наследие
Озеро страха: Наследие
ужасы, фантастика, боевик, триллер 2018, ЮАР
4.0
Хищник Юрского Периода
Хищник Юрского Периода
боевик, приключения, комедия 2018, Великобритания
3.0
Джуманджи: Зов джунглей
Джуманджи: Зов джунглей
приключения, семейный, фэнтези 2017, США
8.0
Озеро страха
Озеро страха
ужасы, фантастика 2017, Великобритания
3.0
Тарзан. Легенда
Тарзан. Легенда
боевик, приключения 2016, США
7.0
Закон джунглей
Закон джунглей
комедия 2016, Франция
6.0
Пресноводный
Пресноводный
боевик, приключения, комедия 2016, США
2.0
Первобытное зло
Первобытное зло
приключения, триллер 2007, США
6.0
Крокодил
Крокодил
приключения, триллер, боевик, ужасы 2007, Австралия
7.0
Питер Пэн
Питер Пэн
семейный, приключения, сказка, боевик 2003, США
7.0
Крокодил Данди 2
Крокодил Данди 2
приключения, комедия, боевик 1988, США / Австралия
5.0
Крокодил Данди
Крокодил Данди
приключения, комедия 1986, Австралия
6.0
Чебурашка идет в школу
Чебурашка идет в школу
анимация 1983, СССР
7.0
Чебурашка
Чебурашка
анимация 1972, СССР
7.0
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