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Киноафиша Фильмы Джуманджи: Зов джунглей Цитаты из фильма Джуманджи: Зов джунглей

Цитаты из фильма Джуманджи: Зов джунглей

Moose Finbar [едет на слоне] ЗООЛОГИЯ, Б#Ь!
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[Профессор Оберон съеден бегемотом]
Moose Finbar Тебе туда надо, спаси её!
Dr. Smolder Bravestone Я туда не полезу, лезь ты!
Moose Finbar На мне рюкзак! С рюкзаком в воду не лезут, это всем известно.
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Professor Shelly Oberon О боже, это так круто! Марта, иди посмотри на мой пенис!
Ruby Roundhouse Нет, спасибо!
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[Марфа стала Руби Раундхаус, и насекомое попыталось укусить её за открытую грудь]
Ruby Roundhouse Почему я в этом наряде в джунглях? Крошечные шортики и кожаный топ на бретелях. Ну что это такое?
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Dr. Smolder Bravestone Я не могу с этим справиться!
Moose Finbar Я видел, как ты чинил вертолёт в воздухе!
Dr. Smolder Bravestone Гораздо легче быть храбрым, когда у тебя есть лишние жизни. Гораздо сложнее, когда жизнь всего одна.
Moose Finbar У нас всегда только одна жизнь, чувак. Вот так и есть.
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[Бетани стала Шелли Оберон]
Профессор Шелли Оберон [видит своё отражение] НЕТ! Я — тучный средних лет мужик!
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Dr. Smolder Bravestone Садись ко мне на спину!
Moose Finbar Лучше умру.
[переход к тому, как Брейвстоун несет Муса на спине]
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[Бетани спасает Алекса, он её обнимает]
Мус Финбар Эм... у тебя тут проблема.
Профессор Шелли Оберон [видит, что у него эрекция] Боже мой! Эти штуки с ума сшибают!
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Professor Shelly Oberon [прощается со своей мужественностью] Пока, чувак.
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Martha [сарказм] Ты будешь помогать или слишком красивая?
Bethany [серьёзно] Я слишком красивая.
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Moose Finbar [когда он видит все свои слабости] Ненавижу эту игру.
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Professor Shelly Oberon [Бетани в образе профессора Шелли Оберон собирается пописать в мужском теле впервые] Ну как это делаем?
Moose Finbar Просто — расстёгиваешь, достаёшь и в струю.
Dr. Smolder Bravestone Не забудь прицелиться. Это очень важно.
Professor Shelly Oberon [Вздыхает] О боже, ребята, у меня прямо сейчас буквально член на теле висит. Марта, иди посмотри на мой член!
Ruby Roundhouse Нет, спасибо!
Moose Finbar Это ты впервые его видишь?
Professor Shelly Oberon Да, не хотела смотреть.
Moose Finbar Я посмотрел на свой уже в первые двадцать секунд после прибытия. Рад сообщить, что кое-что из внешнего мира я смог сюда взять.
Professor Shelly Oberon [Бетани пыталась подсмотреть, как Финбар писает]
Moose Finbar Что? Ты... Что ты делаешь? Ты смотришь?
Professor Shelly Oberon Прости.
Moose Finbar Не смотри сюда!
Dr. Smolder Bravestone Да, никогда не смотри. Это правило.
Professor Shelly Oberon [Расстёгивает штаны] Хороший мальчик. Будем делать это спокойно, никто не пострадает. Теперь что?
Moose Finbar Теперь — пускай струя!
Dr. Smolder Bravestone И прицел, не забывай прицеливаться.
Moose Finbar Что с тобой и этим прицеливанием? Что с тобой случилось?
Dr. Smolder Bravestone Может, не будем это обсуждать, когда все вместе?
Professor Shelly Oberon [Писает] Вау, вау, ВАУ! О, это так проще!
Moose Finbar [Смеётся] Прикольно, да?
Professor Shelly Oberon Да, потому что у тебя есть ручка. Тот факт, что я сейчас не постю это в Инстаграм — просто сумасшествие.
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[отряд мотоциклистов-убийц появляется]
Dr. Smolder Bravestone Это видеоигра, а значит у нас есть особые способности.
[Брейвстоун бежит с суперскоростью]
Moose Finbar Почему я бегу так медленно?
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Nigel Твоя цель такова. Я в стихах скажу: / Верни драгоценный камень и снимешь заклятие. / Если хочешь из игры уйти, / Спасти Джуманджи и его имя назвать должен ты.
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Ruby Roundhouse Руби Раундхаус, Доктор Смолдер Брейвстоун, Лось Финбар, Профессор Шелли Оберон, Алекс: [когда Брейвстоун кладёт глаз ягуара на статую] ДЖУМАНДЖИ!
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Professor Shelly Oberon Серьёзно, я даже рот открыть не могу рядом с тобой. Ты меня и не знаешь, а уже решила, что я тебе не нравлюсь.
Ruby Roundhouse Слушай, мне кажется, ты живёшь в каком-то пузыре «горячей популярной девчонки», где все либо боготворят тебя, либо относятся как к вещи. Может, поэтому ты такая самовлюблённая?
Professor Shelly Oberon Понимаю. Но может, ты так судишь, потому что боишься, что тебя не примут, и поэтому сама решила не принимать других? Я просто говорю, ты классная, расслабься.
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Moose Finbar [после того, как откусил кусок торта] Подожди, что — что это?
Bread Vendor Это мой знаменитый кекс.
Ruby Roundhouse Кекс? Разве это не твоя слабость?
Moose Finbar Бетани, ты же говорила, что это хлеб!
Professor Shelly Oberon Наверное, прошло так много времени, что я забыла, как он на вкус...
Moose Finbar Как можно забыть, какой...
[смотрит на Руби Раундхаус]
Moose Finbar Что происходит? Со мной что-то не так?
Ruby Roundhouse Нет.
Moose Finbar Я... я дрожу?
Ruby Roundhouse Нет.
Moose Finbar У меня высыпь?
Ruby Roundhouse Нет.
Moose Finbar Я всё ещё чёрный?
Ruby Roundhouse Да.
Moose Finbar Ладно. Ладно, да? Всё в порядке. Всё нормально. Да… нет, нет, нет, всё нормально. Наверное, это просто значит, что я так люблю кекс, что не смог устоять. Эй, всё ништяк...
[Финбар внезапно взрывается вспышкой пламени]
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Alex [Бетани] «Телефон» в будущем значит что-то другое?
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Nigel Доктор Брейвстоун. Знаменитый археолог и всемирный исследователь. Известен на всех семи континентах своими отважными подвигами.
Dr. Smolder Bravestone Тут есть ремень безопасности?
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Профессор Шелли Оберон [после тренировки Руби Раундхаус, чтобы она была привлекательной] Ребята, мне кажется, у нас получится.
Сиплейн МакДона Я тоже так думаю. Она классная, а эти ребята не часто встречают новых людей.
Мус Финбар Классная?
Сиплейн МакДона Не в смысле, как Синди Кроуфорд. Но для Джуманджи она просто бомба.
Профессор Шелли Оберон БОМБА?
Доктор Смолдер Брейвстоун Синди Кроуфорд?
Мус Финбар Это твой коронный ход?
Сиплейн МакДона Я просто говорю, уверен, им бы хотелось с ней повеселиться.
Доктор Смолдер Брейвстоун Алекс, как ты думаешь, какой сейчас год?
Сиплейн МакДона Что ты имеешь в виду?
Мус Финбар О, нет.
Сиплейн МакДона 1996-й.
Доктор Смолдер Брейвстоун Ты Алекс Врик, да?
Сиплейн МакДона Да, именно так.
Мус Финбар Погоди, ты из Фрик-хауса?
Сиплейн МакДона Постой, о чём вы... как вы меня знаете?
Доктор Смолдер Брейвстоун Алекс, я не знаю, как тебе это сказать...
Мус Финбар [перебивает] ТЫ В ЭТОЙ ИГРЕ УЖЕ 20 ЛЕТ!
Доктор Смолдер Брейвстоун Наверное, я бы сделал это по-другому.
Сиплейн МакДона Что? Нет, вы что, прикалываетесь?
Профессор Шелли Оберон Нет, Алекс Врик, все в Брантфорде о тебе знают. Ты тот самый парень, что пропал 20 лет назад.
Сиплейн МакДона 20 лет?
Мус Финбар 20 лет, чувак, я даже не знаю, как это сказать, но Синди Кроуфорд уже под пятьдесят.
Доктор Смолдер Брейвстоун Но всё ещё классная.
Мус Финбар Ну такое.
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Boy at Bazaar То, что ищешь, в корзине / Если не будешь внимателен — окажешься в гробу / Доверяй друг другу, не моргай / Отсутствующая часть не то, что ты думаешь.
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Professor Shelly Oberon Кажется, с тех пор как я потерял телефон... остальные чувства как будто обострились.
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Professor Shelly Oberon Это было так напряжённо... я вообще не могу с этим местом.
Moose Finbar Что только что произошло?
Professor Shelly Oberon Меня съел носорог, а потом я упала с неба с тысячи футов.
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[Док Брейвстоун достает глаз ягуара из стада разъярённых носорогов, пожертвовав Муссом]
Мус Финбар Тебе НЕ НУЖНО знать, что там под этими носорогами! Я видел такое, что не смогу забыть, такое, что меня тронуло!
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Dr. Smolder Bravestone Я хочу оставаться с тобой вот так.
Ruby Roundhouse Тогда давай будем вот так... каждый день. Просто приходить домой.
🧡
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[Фридж пронёсся мимо Марты и чуть не сбил её с ног]
Martha Эй, ты, идущий!
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Moose Finbar До смерти устал от этой игры. Просто не лезь у меня на пути, Спенсер!
Dr. Smolder Bravestone За что ты на меня злишься?
Moose Finbar Почему я злюсь? Ты серьезно спрашиваешь? Ты выгнал меня из команды и засадил в эту хрень. И ты ещё удивляешься, почему мы больше не друзья.
Dr. Smolder Bravestone О, вот почему мы больше не друзья? Потому что ты не хотел застрять в Джуманджи? Не думаю. Мы не друзья, потому что я не достаточно крут, чтобы с тобой тусить, и ты делаешь вид, что меня не знаешь. Пока тебе не понадобилось, чтобы я за тебя домашку сделал, потому что ты сам не смог. Неудивительно, что ты ничего не знаешь про Западное расширение.
Moose Finbar Смотри сюда! Знаешь что? Я не тупой, Спенсер! Я попросил тебя об одном простом одолжении — сделать за меня домашку, чтобы меня из команды не выгнали, а ты всё испортил. Теперь я не могу заняться тем, в чём хорош, и это всё твоя вина. Я бы сейчас тебя в рожу дал.
Dr. Smolder Bravestone С удовольствием посмотрю, как попробуешь.
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Руби Раундхаус [после просмотра Брейвстоун смог показать список своих сильных и слабых сторон] Как ты это сделал? Этот - этот список?
Доктор Смолдер Брейвстоун Ну, я просто - кажется, я просто нажал на... на свою огромную левую грудь.
Мус Финбар [Подходя к Руби] Это типа место у груди. Давай покажу...
[протягивает руку, чтобы коснуться груди Руби]
Руби Раундхаус [отмахивается от руки Финбара] Отстань от меня, чёрт побери!
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Principal Bentley ...вот о чём тебе стоит подумать: кто ты... в этот момент времени... и кем хочешь стать. У тебя одна жизнь. Ты решаешь, как её прожить. К счастью... нет лучшего места для размышлений... чем кабинет директора.
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Ruby Roundhouse Можно одолжить твою куртку? Мне кажется, будто я в бикини.
Professor Shelly Oberon Я однажды ходила в бикини в школу.
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[из трейлера]
Ruby Roundhouse Ребята, как нам домой-то выбраться?
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Young Spencer Игра для тех, кто хочет найти / Способ уйти из своего мира.
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Moose Finbar Вытащи меня отсюда черт возьми!
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Seaplane McDonough Самолёт МакДона — докладываю о готовности.
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Ruby Roundhouse [шёпотом себе] Ты — отм##ь.
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Professor Shelly Oberon ...иногда... так легко увлечься своими проблемами, что забываешь — у других тоже есть свои трудности.
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Moose Finbar Белые носороги!
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Bethany [Вернувшись из Джуманджи] Я больше никогда не буду жаловаться на своё тело. О, слава богу.
[к её пупку]
Bethany Ох, я так по тебе соскучилась.
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[Бравстоуну]
Moose Finbar Ты меня из вертолёта выкинул, идиот!
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[Спенсеру, про Марфу]
Bethany Иди за ней, Брейвстоун.
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[как Бетани и Фридж смотрят, как Марта и Спенсер целуются]
Молодой Фридж Невероятно.
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[для Спенсера, Фриджа, Бетани и Марты]
Взрослый Алекс А мою дочь зовут Бетани. Мы назвали её в честь девочки, которая спасла мне жизнь.
[Бетани улыбается]
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