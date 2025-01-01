Moose FinbarПочему я злюсь? Ты серьезно спрашиваешь? Ты выгнал меня из команды и засадил в эту хрень. И ты ещё удивляешься, почему мы больше не друзья.
Dr. Smolder BravestoneО, вот почему мы больше не друзья? Потому что ты не хотел застрять в Джуманджи? Не думаю. Мы не друзья, потому что я не достаточно крут, чтобы с тобой тусить, и ты делаешь вид, что меня не знаешь. Пока тебе не понадобилось, чтобы я за тебя домашку сделал, потому что ты сам не смог. Неудивительно, что ты ничего не знаешь про Западное расширение.
Moose FinbarСмотри сюда! Знаешь что? Я не тупой, Спенсер! Я попросил тебя об одном простом одолжении — сделать за меня домашку, чтобы меня из команды не выгнали, а ты всё испортил. Теперь я не могу заняться тем, в чём хорош, и это всё твоя вина. Я бы сейчас тебя в рожу дал.
Мус Финбар[Подходя к Руби]Это типа место у груди. Давай покажу...
[протягивает руку, чтобы коснуться груди Руби]
Руби Раундхаус[отмахивается от руки Финбара]Отстань от меня, чёрт побери!
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🥺
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🥱
Principal Bentley...вот о чём тебе стоит подумать: кто ты... в этот момент времени... и кем хочешь стать. У тебя одна жизнь. Ты решаешь, как её прожить. К счастью... нет лучшего места для размышлений... чем кабинет директора.