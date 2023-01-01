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Джуманджи: Зов джунглей
Джуманджи: Зов джунглей, 2017: актеры и роли
Jumanji: Welcome to the Jungle
Джуманджи: Зов джунглей
2017 / США
Трейлер
8.1
Оцените
186
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Джуманджи: Зов джунглей, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джейк Кэздан
Jake Kasdan
В ролях
Дуэйн Джонсон
Dwayne Johnson
Джек Блэк
Jack Black
Карен Гиллан
Karen Gillan
Мисси Пайл
Missi Pyle
Кевин Харт
Kevin Hart
Риз Дэрби
Rhys Darby
Бобби Каннавале
Bobby Cannavale
Тим Мэтисон
Tim Matheson
Мэрибет Монро
Maribeth Monroe
Алекс Вулф
Alex Wolff
Ник Джонас
Nick Jonas
Колин Хэнкс
Colin Hanks
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