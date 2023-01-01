Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Непослушная" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джуманджи: Зов джунглей Джуманджи: Зов джунглей
Киноафиша Фильмы Джуманджи: Зов джунглей Джуманджи: Зов джунглей, 2017: актеры и роли
Jumanji: Welcome to the Jungle Джуманджи: Зов джунглей 2017 / США
8.1 Оцените
186 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Джуманджи: Зов джунглей, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джейк Кэздан Джейк Кэздан Jake Kasdan
В ролях
Дуэйн Джонсон Дуэйн Джонсон Dwayne Johnson Джек Блэк Джек Блэк Jack Black Карен Гиллан Карен Гиллан Karen Gillan Мисси Пайл Мисси Пайл Missi Pyle Кевин Харт Кевин Харт Kevin Hart Риз Дэрби Риз Дэрби Rhys Darby Бобби Каннавале Бобби Каннавале Bobby Cannavale Тим Мэтисон Тим Мэтисон Tim Matheson Мэрибет Монро Мэрибет Монро Maribeth Monroe Алекс Вулф Алекс Вулф Alex Wolff Ник Джонас Ник Джонас Nick Jonas Колин Хэнкс Колин Хэнкс Colin Hanks
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Быть
Быть
2022, Россия, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Знакомство родителей
Знакомство родителей
2023, США, комедия, мелодрама
Заклятие Абизу
Заклятие Абизу
2022, США, ужасы
Мой любимый призрак
Мой любимый призрак
2022, Германия, приключения, комедия, семейный
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши