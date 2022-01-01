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Все части «Джейсона Борна» в хронологическом порядке
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Все части «Джейсона Борна» в хронологическом порядке

Легендарная серия фильмов-боевиков приглянулась огромному количеству зрителей. Сюжет фильма был основан на романах Роберта Ладлэма. Снимались все части на протяжении четырнадцати лет: с 2002 года по 2016. В центре сюжета – суперагент, который выполняет свою миссию в мире, находящемся на грани катастрофы. Давайте разберём, в каком хронологическом порядке стоит начать просмотр фильмов.

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По году По рейтингу По названию
Джейсон Борн
Джейсон Борн
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, боевик
2016, США
Эволюция Борна
Эволюция Борна
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик
2012, США
Ультиматум Борна
Ультиматум Борна
Смотреть за 1 рубль
7.0
приключения, триллер, драма, боевик
2007, США
Превосходство Борна
Превосходство Борна
Смотреть за 1 рубль
7.0
приключения, триллер, мистика, боевик, драма
2004, США / Германия
Идентификация Борна
Идентификация Борна
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер
2002, США / Германия / Чехия
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Жанр
Все Триллер Боевик Приключения Драма Мистика
Страна
Все США Германия Чехия
Год
Все 2000-2009 2010-2019

В каком порядке смотреть все части фильма «Джейсон Борн»?

Хронология просмотра будет повторять чтение серии книг. Смотреть стоит начинать с самого старого фильма и плавно перейти к самому последнему. Разберём вкратце сюжеты каждого из фильмов.

«Идентификация Борна»

Именно с данной части следует начинать знакомство с серией фильмов. В море командой рыбаков было совершенно случайно найдено тело мужчины. В бедро его имплантировали микрофильм, а в спине у него два ранения от пули. После того, как мужчина пришёл в себя, он абсолютно ничего не помнил. Он даже имени своего не знал. Но этот человек прекрасно владеет несколькими иностранными языками, а также обладает другими способностями.

«Превосходство Борна»

Вторым по счёту следует посмотреть данный фильм, который был показан на экранах и в кинотеатрах через два года после выхода первого. Фильм является продолжением первой части и повествует о Джейсоне Борне, который оказывается довольно-таки значимой личностью. Борн снова подставлен и теперь спасает не только собственную шкуру, но и людей, которые значимы для него.

«Ультиматум Борна»

Борн мечтает только о том, чтобы исчезнуть и забыть весь этот кошмар. Но его личность находится под прицелом. За ним охотятся те люди, которые и добились того, чтобы он стал таким, какой есть на данный момент. Борну пришлось потерять не только память, но и любимого человека. Однако этого человека никто и ничто не сможет остановить. Даже профессионалы, убившие десятки людей, не могут его удержать. Джейсон Борн стремиться только к единой цели: вернуться назад и понять, кем же он был на самом деле до всего этого.

«Эволюция Борна»

Джейсон Борн исчез, что вызвало шквал скандальных обсуждений. В сложный процесс чаще всего вступает сразу несколько лиц. Не обошлось и сейчас. Только одной фигурой выступает Джейсон Борн, а другой – профессиональный агент Аарон Кросс в исполнении звезды Marvel Джереми Реннера. Они имеют очень сильные способности и большие возможности. Но разве идеальные агенты не могут дать сбой?

В фильме мы увидим, как на Аляску за Кроссом отправляют беспилотников. Но Аарон, понимая, что за ним могут очень скоро прийти, убирает маячок из собственного бедра и заставляет волка проглотить его. Но Кроссу не удастся бесследно исчезнуть, ведь всем агентам необходимо принимать специальные препараты, иначе велика вероятность того, что произойдёт как ментальная, так и физическая деградация. Аарон отправляется в лабораторию, надеясь найти таблетки и запастись ими.

«Джейсон Борн»

Завершайте просмотр серии фильмов последней частью, вышедшей в 2016 году и ознаменовавшей возвращение Мэтта Дэймона к роли Борна.

Тайному агенту удалось вернуть свою память после полной её утраты. Он вспоминает о себе почти все важные моменты. Прошло уже более десяти лет после его личного рассекречивания одного специального проекта. Борну пришлось всё это время прятаться от спецслужб Америки. Он скитался по задворкам многих государств. Помощницей Борна становится Ники Парсонс. Ей удалось взломать сервер ЦРУ и найти секретные файлы спецпроектов, которые могут спасти Борна. Однако о проникновении в базу данных становится известно.

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