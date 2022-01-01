Человек, потерявший память, – идеальная находка для сценаристов и режиссерских экспериментов.

Пять лучших фильмов про потерю памяти

Оказывается, эту тему можно преподнести в абсолютно разных жанровых направлениях. Киноманов точно заинтересуют боевик про Борна или романтическая комедия про первый поцелуй длиною в жизнь. А ценителям артхауса придутся по вкусу сюрреалистическая кинолента Линча или фантастическая киноистория с Джимом Керри.

«Вечное сияние чистого разума», 2004

Фантастическая кинодрама, созданная французом Мишелем Гондри по сценарию Чарли Кауфмана, получила премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Здесь уморительный Джим Керри предстал в совершенно непривычном амплуа. В центре событий – Джоэл Бэриш и Клементина Кручински. Он и она случайно находят друг друга и влюбляются. Проходит время, и прекрасные отношения превращаются в череду рутинных дней. Влюбленные стирают память друг о друге, чтобы избежать болезненных чувств.

Но разве возможно стереть любовь из сердца?

«Малхолланд-драйв», 2001

Запутанная психоделическая драма от кинорежиссера-сюрреалиста является одним из самых резонансных кинематографических творений Дэвида Линча. Сценарная работа тоже проделана Дэвидом. В ролях первого плана снялись Наоми Уоттс, Джастин Теру, Лаура Хэрринг. Детективная кинолента с элементами неонуара принесла своему создателю награду за лучшую режиссуру в 2001 году на кинофестивале в Каннах. Прожектор направлен на темноволосую незнакомку, которая чудом выживает в автомобильной аварии и полностью утрачивает память. Девушка берет новое имя, в ее сумке нашлись пачка денег и таинственный ключ.

Блондинка Бэтти, мечтающая стать актрисой, искренне стремится помочь печальной брюнетке с амнезией.

«Все еще Элис», 2014

Оскароносный художественный фильм режиссерского дуэта в лице Уоша Уэстморленда и Ричарда Глатцера принес престижную премию за лучшую женскую роль непревзойденной Джулианне Мур, сыгравшей главную героиню. Драматическая кинокартина создана по мотивам одноименной книги Лизы Дженовы 2007 года. В центре сюжета пятидесятилетняя Элис Хаулэнд. Это волевая личность, профессор лингвистических наук, а также супруга и мама троих детей. Однажды Элис заблудилась в здании университета, в котором проработала долгие годы. Конфузная ситуация побуждает героиню обратиться к медикам. В итоге женщина узнает ужасную новость – у нее ранняя стадия наследственного Альцгеймера.

Опустить руки и сдаться или бороться за ускользающую память до последнего – какой путь изберет Элис Хаулэнд?

«Идентификация Борна», 2002

Приключенческий боевик Дага Лаймана является остросюжетной экранизацией романа писателя Роберта Ладлэма. А также это дебютная часть кинематографического цикла, посвященного бывшему агенту ЦРУ по имени Джейсон Борн. Марсельские рыбаки вылавливают из средиземноморских вод непривычный улов. Это не рыба, а мужское тело с огнестрельными ранами. По пробуждении мужчина ничего не помнит, но затем обнаруживает в ноге вшитую капсулу, на которой указан номер банковского счета. Медик из портового городка дает незнакомцу деньги на дорогу.

Теперь главный герой должен многое выяснить и установить собственную личность.

«50 первых поцелуев», 2004

Романтическая мелодрама Питера Сигала с Дрю Бэрримор и Адамом Сэндлером рассказывает трогательную историю об истинной любви. Харизматичный мачо по имени Генри меняет подружек словно перчатки. Но в один прекрасный день главный герой знакомится с обаятельной светловолосой Люси. Эти ребята без ума друг от друга! Казалось бы, вот оно – настоящее счастье… пока не выясняется, что Люси Уитмор страдает от неизлечимой болезни. После страшной автокатастрофы девушка забывает все предыдущие дни, отлично помня всю свою жизнь до злополучной аварии.