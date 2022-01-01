Человек, потерявший память, – идеальная находка для сценаристов и режиссерских экспериментов.
Оказывается, эту тему можно преподнести в абсолютно разных жанровых направлениях. Киноманов точно заинтересуют боевик про Борна или романтическая комедия про первый поцелуй длиною в жизнь. А ценителям артхауса придутся по вкусу сюрреалистическая кинолента Линча или фантастическая киноистория с Джимом Керри.
«Вечное сияние чистого разума», 2004
Фантастическая кинодрама, созданная французом Мишелем Гондри по сценарию Чарли Кауфмана, получила премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Здесь уморительный Джим Керри предстал в совершенно непривычном амплуа. В центре событий – Джоэл Бэриш и Клементина Кручински. Он и она случайно находят друг друга и влюбляются. Проходит время, и прекрасные отношения превращаются в череду рутинных дней. Влюбленные стирают память друг о друге, чтобы избежать болезненных чувств.
Но разве возможно стереть любовь из сердца?
«Малхолланд-драйв», 2001
Запутанная психоделическая драма от кинорежиссера-сюрреалиста является одним из самых резонансных кинематографических творений Дэвида Линча. Сценарная работа тоже проделана Дэвидом. В ролях первого плана снялись Наоми Уоттс, Джастин Теру, Лаура Хэрринг. Детективная кинолента с элементами неонуара принесла своему создателю награду за лучшую режиссуру в 2001 году на кинофестивале в Каннах. Прожектор направлен на темноволосую незнакомку, которая чудом выживает в автомобильной аварии и полностью утрачивает память. Девушка берет новое имя, в ее сумке нашлись пачка денег и таинственный ключ.
Блондинка Бэтти, мечтающая стать актрисой, искренне стремится помочь печальной брюнетке с амнезией.
«Все еще Элис», 2014
Оскароносный художественный фильм режиссерского дуэта в лице Уоша Уэстморленда и Ричарда Глатцера принес престижную премию за лучшую женскую роль непревзойденной Джулианне Мур, сыгравшей главную героиню. Драматическая кинокартина создана по мотивам одноименной книги Лизы Дженовы 2007 года. В центре сюжета пятидесятилетняя Элис Хаулэнд. Это волевая личность, профессор лингвистических наук, а также супруга и мама троих детей. Однажды Элис заблудилась в здании университета, в котором проработала долгие годы. Конфузная ситуация побуждает героиню обратиться к медикам. В итоге женщина узнает ужасную новость – у нее ранняя стадия наследственного Альцгеймера.
Опустить руки и сдаться или бороться за ускользающую память до последнего – какой путь изберет Элис Хаулэнд?
«Идентификация Борна», 2002
Приключенческий боевик Дага Лаймана является остросюжетной экранизацией романа писателя Роберта Ладлэма. А также это дебютная часть кинематографического цикла, посвященного бывшему агенту ЦРУ по имени Джейсон Борн. Марсельские рыбаки вылавливают из средиземноморских вод непривычный улов. Это не рыба, а мужское тело с огнестрельными ранами. По пробуждении мужчина ничего не помнит, но затем обнаруживает в ноге вшитую капсулу, на которой указан номер банковского счета. Медик из портового городка дает незнакомцу деньги на дорогу.
Теперь главный герой должен многое выяснить и установить собственную личность.
«50 первых поцелуев», 2004
Романтическая мелодрама Питера Сигала с Дрю Бэрримор и Адамом Сэндлером рассказывает трогательную историю об истинной любви. Харизматичный мачо по имени Генри меняет подружек словно перчатки. Но в один прекрасный день главный герой знакомится с обаятельной светловолосой Люси. Эти ребята без ума друг от друга! Казалось бы, вот оно – настоящее счастье… пока не выясняется, что Люси Уитмор страдает от неизлечимой болезни. После страшной автокатастрофы девушка забывает все предыдущие дни, отлично помня всю свою жизнь до злополучной аварии.
Теперь Генри Рот совершит невероятное, чтобы завоевать сердце забывчивой возлюбленной.