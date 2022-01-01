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Фильмы про потерю памяти
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Фильмы про потерю памяти

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Бладшот
Бладшот
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6.0
боевик, фантастика
2020, США
Новая жизнь
Новая жизнь
5.0
драма
2020, Россия
Близкие контакты
Близкие контакты
Смотреть за 1 рубль
5.0
фантастика, драма
2020, США
Кома
Кома
7.0
фантастика, боевик, приключения
2019, Россия
10 минут спустя
10 минут спустя
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3.0
триллер, криминал, детектив
2019, Канада / США
Киллер
Киллер
Смотреть за 1 рубль
5.0
боевик, криминал, триллер
2019, США
За бортом
За бортом
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7.0
мелодрама, комедия
2018, США
От семьи не убежишь
От семьи не убежишь
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6.0
комедия
2018, Франция
Пилигрим
Пилигрим
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер
2018, Россия
Жизнь на повторе
Жизнь на повторе
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, драма
2018, Франция
Гонка на скорость
Гонка на скорость
4.0
боевик, криминал, триллер
2018, США
Рободог: Аэропес
Рободог: Аэропес
4.0
семейный
2017, США
Разлом времени
Разлом времени
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5.0
фантастика, триллер, детектив
2017, США
Первый поцелуй
Первый поцелуй
5.0
комедия, мелодрама
2017, Турция
Человек - швейцарский нож
Человек - швейцарский нож
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7.0
приключения, драма, комедия
2016, США
Река памяти
Река памяти
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6.0
детектив, мелодрама
2016, Россия
Хардкор
Хардкор
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7.0
боевик, фантастика
2015, Россия / США
Все еще Элис
Все еще Элис
7.0
драма
2015, США
Обливион
Обливион
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8.0
боевик, фантастика
2013, США
Мальчишник в Вегасе 3
Мальчишник в Вегасе 3
7.0
комедия
2013, США
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Человек, потерявший память, – идеальная находка для сценаристов и режиссерских экспериментов.

Пять лучших фильмов про потерю памяти

Оказывается, эту тему можно преподнести в абсолютно разных жанровых направлениях. Киноманов точно заинтересуют боевик про Борна или романтическая комедия про первый поцелуй длиною в жизнь. А ценителям артхауса придутся по вкусу сюрреалистическая кинолента Линча или фантастическая киноистория с Джимом Керри.

«Вечное сияние чистого разума», 2004

Фантастическая кинодрама, созданная французом Мишелем Гондри по сценарию Чарли Кауфмана, получила премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Здесь уморительный Джим Керри предстал в совершенно непривычном амплуа. В центре событий – Джоэл Бэриш и Клементина Кручински. Он и она случайно находят друг друга и влюбляются. Проходит время, и прекрасные отношения превращаются в череду рутинных дней. Влюбленные стирают память друг о друге, чтобы избежать болезненных чувств.

Но разве возможно стереть любовь из сердца?

«Малхолланд-драйв», 2001

Запутанная психоделическая драма от кинорежиссера-сюрреалиста является одним из самых резонансных кинематографических творений Дэвида Линча. Сценарная работа тоже проделана Дэвидом. В ролях первого плана снялись Наоми Уоттс, Джастин Теру, Лаура Хэрринг. Детективная кинолента с элементами неонуара принесла своему создателю награду за лучшую режиссуру в 2001 году на кинофестивале в Каннах. Прожектор направлен на темноволосую незнакомку, которая чудом выживает в автомобильной аварии и полностью утрачивает память. Девушка берет новое имя, в ее сумке нашлись пачка денег и таинственный ключ.

Блондинка Бэтти, мечтающая стать актрисой, искренне стремится помочь печальной брюнетке с амнезией.

«Все еще Элис», 2014

Оскароносный художественный фильм режиссерского дуэта в лице Уоша Уэстморленда и Ричарда Глатцера принес престижную премию за лучшую женскую роль непревзойденной Джулианне Мур, сыгравшей главную героиню. Драматическая кинокартина создана по мотивам одноименной книги Лизы Дженовы 2007 года. В центре сюжета пятидесятилетняя Элис Хаулэнд. Это волевая личность, профессор лингвистических наук, а также супруга и мама троих детей. Однажды Элис заблудилась в здании университета, в котором проработала долгие годы. Конфузная ситуация побуждает героиню обратиться к медикам. В итоге женщина узнает ужасную новость – у нее ранняя стадия наследственного Альцгеймера.

Опустить руки и сдаться или бороться за ускользающую память до последнего – какой путь изберет Элис Хаулэнд?

«Идентификация Борна», 2002

Приключенческий боевик Дага Лаймана является остросюжетной экранизацией романа писателя Роберта Ладлэма. А также это дебютная часть кинематографического цикла, посвященного бывшему агенту ЦРУ по имени Джейсон Борн. Марсельские рыбаки вылавливают из средиземноморских вод непривычный улов. Это не рыба, а мужское тело с огнестрельными ранами. По пробуждении мужчина ничего не помнит, но затем обнаруживает в ноге вшитую капсулу, на которой указан номер банковского счета. Медик из портового городка дает незнакомцу деньги на дорогу.

Теперь главный герой должен многое выяснить и установить собственную личность.

«50 первых поцелуев», 2004

Романтическая мелодрама Питера Сигала с Дрю Бэрримор и Адамом Сэндлером рассказывает трогательную историю об истинной любви. Харизматичный мачо по имени Генри меняет подружек словно перчатки. Но в один прекрасный день главный герой знакомится с обаятельной светловолосой Люси. Эти ребята без ума друг от друга! Казалось бы, вот оно – настоящее счастье… пока не выясняется, что Люси Уитмор страдает от неизлечимой болезни. После страшной автокатастрофы девушка забывает все предыдущие дни, отлично помня всю свою жизнь до злополучной аварии.

Теперь Генри Рот совершит невероятное, чтобы завоевать сердце забывчивой возлюбленной.

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