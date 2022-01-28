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Даг Лайман
Даг Лайман
Doug Liman
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Даг Лайман
Doug Liman
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Дата рождения
24 июля 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Продюсер, Режиссер
Биография Даг Лайман
Режиссер. Родился 24 июля 1965 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Даг Лайман
Поступь хаоса
фантастика
2021, США
7.0
Сделано в Америке
триллер, криминал
2017, США
7.0
Стена
триллер, драма, военный
2017, США
6.0
Грань будущего
фантастика, боевик
2014, США
8.0
Игра без правил
боевик, триллер, биография, драма
2010, США
7.0
Телепорт
триллер, фантастика, драма, приключения
2008, США
7.0
Мистер и миссис Смит
триллер, приключения, боевик, мелодрама
2005, США
8.0
Идентификация Борна
триллер
2002, США / Германия / Чехия
7.0
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Ожидается, что съемки космического фильма Тома Круза и Дага Лаймана пройдут в следующем году
Также появилось краткое описание сюжета.
Написать
28 января 2022 15:50
Джейк Джилленхол ведет переговоры о съемках в перезапуске «Дома у дороги»
Режиссером новой версии планирует выступить создатель «Грани будущего» Даг Лайман.
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11 ноября 2021 15:03
Голливуд проиграет космическую гонку: съемочная группа российского фильма «Вызов» отправляется на орбиту
Событие будут транслировать в прямом эфире.
Написать
20 сентября 2021 11:50
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