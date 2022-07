1 You've Got a Friend in Me Jang-Won Lee / Randy Newman 2:05

2 I Can't Let You Throw Yourself Away Randy Newman 2:09

3 The Ballad of the Lonesome Cowboy Chris Stapleton / Randy Newman 1:45

4 The Ballad of the Lonesome Cowboy Cheol-Kyu Lee / Randy Newman 1:45

5 Operation Pull Toy Randy Newman 5:19

6 Woody's Closet of Neglect Randy Newman 3:56

7 School Daze Randy Newman 4:22

8 Trash Can Chronicles Randy Newman 3:28

9 The Road to Antiques Randy Newman 2:42

10 A Spork in the Road Randy Newman 1:56

11 Rubber Baby Buggy Butlers Randy Newman 1:53

12 Buzz's Flight & a Maiden Randy Newman 4:07

13 Ducky, Bunny & Tea Randy Newman 2:17

14 Moving at the Speed of Skunk Randy Newman 1:35

15 Bo Peep's Panorama for Two Randy Newman 2:36

16 Three Sheeps to the Wind Randy Newman 2:55

17 Sneaking and Antiquing Randy Newman 1:42

18 Recruiting Duke Caboom Randy Newman 1:17

19 Prepping the Jump Randy Newman 2:20

20 Let's Caboom! Randy Newman 4:08

21 Cowboy Sacrifice Randy Newman 2:07

22 Operation Harmony Randy Newman 4:24

23 Duke's Best Crash Ever Randy Newman 2:43

24 Gabby Gabby's Most Noble Thing Randy Newman 3:03

25 Parting Gifts & New Horizons Randy Newman 5:05

26 The Ballad of the Lonesome Cowboy (Soundtrack Version) Randy Newman 1:46

27 Plush Rush! Randy Newman 1:12

28 You've Got a Friend in Me Randy Newman 2:04