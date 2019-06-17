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После событий «Большого побега» прошло несколько лет. Игрушки привыкли к новой хозяйке, и вот Вуди – игрушка-ковбой – со свойственной ему самоотверженностью ухаживает за девочкой Бонни. И это при том, что Вуди совсем впал в опалу – Бонни он наскучил, она редко берёт его играть, даже шерифом в играх назначают не Вуди, а каугёрл Джесси, любимой игрушкой и вовсе становится Вилкинс – самодельный дурачок, сделанный Бонни из пластиковой вилки. Но Вуди не…