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История игрушек 4 История игрушек 4
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Toy Story 4 История игрушек 4 2019 / США
7.7 Оцените
85 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Отзывы о фильме «История игрушек 4»

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Наша рецензия

После событий «Большого побега» прошло несколько лет. Игрушки привыкли к новой хозяйке, и вот Вуди – игрушка-ковбой – со свойственной ему самоотверженностью ухаживает за  девочкой Бонни. И это при том, что Вуди совсем впал в опалу – Бонни он наскучил, она редко берёт его играть, даже шерифом в играх назначают не Вуди, а каугёрл Джесси, любимой игрушкой и вовсе становится Вилкинс – самодельный дурачок, сделанный Бонни из пластиковой вилки. Но Вуди не…

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Алексей Немченко 17 июня 2019, 23:56
Оценка
Ну что были сегодня на закрытом показе данного мультфильма и сказать могу только одно что "ЗАШЛО"
В биватся в подробности я не стану, а кому не интересно смотреть, отпишите расскажу вкрации о чём мультфильм.
Сполерить не стану лучше сообщу что это уже 212 поход в кино за этот год.
17 июня 2019, 23:56 Ответить
kachalaevaa 18 июня 2019, 16:38
Цена билета на него?
18 июня 2019, 16:38 Ответить
Nikitos Saykov 19 июня 2019, 16:57
в ответ на сообщение kachalaevaa от 18 июня 2019, 16:38
500 рублей
19 июня 2019, 16:57 Ответить
SKY 27 июня 2019, 13:18
Оценка
На взгляд взрослого - достаточно унылый мультик😞
27 июня 2019, 13:18 Ответить
Елена Коржова 29 июня 2019, 17:09
На Вашем сайте не достоверная информация по формату мультфтльма "История игрушек 4". На сайте 2 D. По факту 3D. Разочарованы.
29 июня 2019, 17:09 Ответить
koroleva.m1505 1 июля 2019, 15:13
Оценка
В детстве фильм "История игрушек" обошёл меня стороной, и недавно я начала навёрстывать упущенное. После того, как я посмотрела предыдущие три части, я узнала о выходе четвёртой и конечно решила сходить, так как они мне исключительно понравились.
Итак, по сюжету: после того, как Энди вырос и пошёл в колледж, Вуди, Базз и другие его игрушки перешли к новой хозяйке - Бонни. Вуди очень любил её и оберегал, в общем она стала его новым Энди. Но, к сожалению, это было не взаймно. Бонни играла с Вуди не так много, как с другими игрушками. Даже шерифом в её играх был не он, а Джесси. После того, как Бонни впервые пошла в школу (кстати, не совсем удачно) её любимой игрушкой стал Вилкинс
- самодельная игрушка собранная из выброшенной вилки, палочки от мороженного, пластилина и клея. Вилкинс не признаёт себя игрушкой, он считает, что он мусор и место его на помойке. В течении фильма его персонаж будет меняться. Как бы странно это не звучало, но выброшенная вилка развивается как личность лучше, чем герои некоторых сложных фильмов.
Дальше сюжет расписывать подробно не буду, дабы не сообщить вам спойлеры. Могу сказать только, что нас ждут неожиданные встречи со знакомыми персонажами, а так же зрителям предстоит узнать новых интересных героев. Так же там присутствуют пугающие моменты и деже персонажи. Мы с подругой несколько раз вздрагивали от их неожиданного появления. Ещё в мультфильме есть моменты, над которыми можно посмеяться.
Концовка была для меня ооочень неожиданной и немного грустной.
В целом фильм мне понравился, думаю, что когда-нибудь я его пересмотрю. Кстати, советую не уходить как только начнутся титры, между ними есть небольшие вставки с продолжением сюжета.
Короче, всем советую, все смотрите, даже те, кто не смотрел предыдущие части поймёт о чём речь.
1 июля 2019, 15:13 Ответить
kamil-zarifov 3 июля 2019, 16:44
Оценка
4 часть так себе.... предыдущие 3 были норм
3 июля 2019, 16:44 Ответить
Анастасия Борисова 10 июля 2019, 11:44
Любимый мульт детства возвращается
Сюжет простой - после финала третьего фильма все игрушки переезжают от своего хозяина Энди к девочке Бони, у которой впереди непростые времена, она идёт в школу и ей нужна поддержка от новой игрушки. которую она сама же ис создает, но тот этому особо то не рад и не понимает, что от него хотят, но Вуди всеми силами пытается сделать девочку счастливее. В обем-то это первые минут 15 фильма, дальше всё начинает разворачиваться очень непредсказуемо и захватывающе. Конечно, не без шуток.
Очень много юмора в мультфильме. Всё очень трогательно и атмосферно, платочками всё же на финал стоит запастись.
Главные герои всё такие же как и были, но у большинства произошёл како-то личностный рост, они развиваются. Например, Вуди в этом фильме важнеёший герой, его с первой части так не прокачивали, хороший осмысленный герой. Его подруга Бо Пип становится сильной и независимой женщиной. Что касается База, то в этой части он совершенно вышел из своего характера, стал каким-то туповатым и недальновидным, хотя в прошлых фильмах за ним такого не замечалось. Откровенно говоря недальновидный комик. Но, думаю, так и было задумано, что-то в этом есть. Ну и Вилкинс, новая игрушка, тоже фильма не испортил - оказался со своим развитием, вмеру смешным и странным. Он важен сюжету и совсем не лишнее звено.
Второстепенные герои, которых ввели в этой части получились яркими. Они все очень интересные и неожиданно смешные. У каждого из них есть своя истоия, своя фишечка. Что же касается старых второстепенных героев, которые были в предыдущих частях, то они тоже никуда не потерялись - они все есть, что конечно же, не может не радовать. Все в своих характерах, все запоминаются.
Анимация на УРА! Всё красиво, интересно, дорого. Шикарные краски, смотреть одно удовольствие.
Музыка кажды раз к месту, она невероятно классно подобрана.
Я ставлю Истории игрушек 4 - 5 из 5.
​​​​​​​Однозначно рекомендую!
10 июля 2019, 11:44 Ответить
Дамир Аптуков 14 июля 2019, 15:00
Оценка
Мультик интересный! ходили с детьми,считаю сюжет хорош так,как и предидущие части.Остались довольны.
14 июля 2019, 15:00 Ответить
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