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Фильмография Джоша Кули
Untitled Animated Transformers Film
боевик, приключения, анимация
2023, США
0.0
История игрушек 4
комедия, фэнтези, детский, семейный
2019, США
7.0
Первое свидание Райли
анимация, комедия, семейный
2015, США
7.0
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Студия Paramount объявила даты выхода полнометражных мультфильмов о черепашках-ниндзя и трансформерах
Картины выпустят в 2023-м и в 2024-м.
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24 января 2022 12:06
Режиссер «Крида 2» возьмется за новый фильм из серии «Трансформеры»
Премьера следующей ленты состоится 24 июня 2022-го.
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17 ноября 2020 10:33
Режиссер «Истории игрушек 4» займется экранизацией бестселлера «Зломандр»
Оскароносный аниматор готовится к дебюту в игровом кино.
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20 мая 2020 14:26
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