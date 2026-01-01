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Эндрю Стэнтон
Andrew Stanton
Киноафиша
Персоны
Эндрю Стэнтон
Эндрю Стэнтон
Andrew Stanton
Дата рождения
3 декабря 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Сценарист, Актер, Продюсер
Место рождения
Рокпорт, США
Актерское амплуа
Актер озвучки
,
Герой фэнтези
,
Комедийный актёр
Биография Эндрю Стэнтона
Родился 3 декабря 1965 года. Рокпорт, Массачусетс, США.
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Популярные фильмы
8.9
Лучше звоните Солу
(2015)
8.5
Очень странные дела
(2016)
8.5
ВАЛЛ-И
(2008)
Фильмография Эндрю Стэнтона
8.3
История игрушек 5
Toy Story 5
приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
2026, США
Смотреть трейлер
Билеты
6.6
В мгновение ока
In the Blink of an Eye
драма, фантастика
2026, США
7.3
Задача трех тел
драма, фантастика
2024, США
6.9
Оби-Ван Кеноби
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2022, США
5.9
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анимация, приключения, семейный, комедия
2022, США
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6.9
Рассказы из Петли
драма, фантастика
2020, США
7.3
Ради всего человечества
драма, фантастика
2019, США
7.6
История игрушек 4
Toy Story 4
комедия, фэнтези, детский, семейный
2019, США
Смотреть трейлер
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Новости о Эндрю Стэнтоне
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