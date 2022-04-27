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Мадлен МакГроу
Мадлен МакГроу
Madeleine McGraw
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Мадлен МакГроу
Madeleine McGraw
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Дата рождения
9 января 2008
Возраст
14 лет
Знак зодиака
Козерог
Биография Мадлен МакГроу
Родилась в 2008 году. США.
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Фильмография Мадлен МакГроу
Проклятая
ужасы, детектив, триллер
2022, США
0.0
Черный телефон
ужасы
2022, США
9.0
Эффект Манделы
драма, фантастика, триллер
2019, США
5.0
Проклятие плачущей
ужасы
2019, США
6.0
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Маньяк Итан Хоук похищает мальчика в новом трейлере мистического хоррора «Черный телефон»
Эту роль называют самой пугающей в карьере Хоука.
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27 апреля 2022 11:12
Похищенный мальчик получает звонки от убитых детей в первом трейлере хоррора «Черный телефон»
Образ жестокого маньяка в маске воплотил Итан Хоук.
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14 октября 2021 10:02
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