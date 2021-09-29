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Джон Лассетер
Джон Лассетер
John Lasseter
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Джон Лассетер
John Lasseter
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Дата рождения
12 января 1957
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Биография Джона Лассетера
Родился 12 января 1957 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Джона Лассетера
Тачки 2
анимация, комедия, семейный
2011, США
7.0
История игрушек: Большой побег
драма, приключения, комедия, анимация, семейный
2010, США
7.0
Пробуждение Спящей Красавицы
документальный
2009, США
7.0
Тачки
семейный, комедия, анимация
2006, США
7.0
История игрушек 2
сказка, семейный, анимация, комедия
1999, США
7.0
Приключения Флика
комедия, анимация, семейный
1998, США
7.0
История игрушек
анимация, приключения, семейный
1995, США
8.0
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