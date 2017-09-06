Наемник, 2017

«Наёмник» - это новый полнометражный фильм в карьере телевизионного режиссёра Майкла Куэста («Родина», «Декстер», «Настоящая кровь»). Главную роль сыграл звезда подростковой саги «Бегущий в лабиринте» Дилан О'Брайен. Также в картине можно увидеть Майкла Китона («Бёрдмэн», «Бэтмен»), Скотта Эдкинса («Доктор Стрэндж», «Ультиматум Борна»), Тейлора Китча («Обыкновенное сердце», «Люди Икс: Начало. Росомаха») и других.
Фильм «Наёмник» расскажет историю секретного наёмного убийци из ЦРУ Митча Рэппа. После того, как его подруга погибла в теракте, он не может справится с горем. Тогда заместитель директора приставляет к нему Стэна Хёрли, чтобы тот обучил молодого человека действиям, необходимым для предотвращения террористических атак. Вместе им предстоит распутать клубок тайн, связанных с нападениями на военные объекты. Для этого они объединяются с агентом из Турции Анникой и начинают охоту на оперативника, намеревающегося развзязать войну на Среднем Востоке.
- «Наёмник» - это шестой полнометражный фильм Майкла Куэста
- В основе сюжета лежит роман Винса Флинна
- Права на серию романов Винса Флинна были куплены компанией CBS Films ещё в 2008 году, а первый фильм должен был называться «Consent to Kill». Однако из-за финансовых неудач компании производство было отложено. Тогда режиссёром должен был выступить Антуан Фукуа, а главные роли сыграть Джерард Батлер, Колин Фаррел и Мэттью Фокс. Но в итоге было решено снять сначала приквел
- Режиссёром мог стать Эдвард Цвиг
- В 2012 году Крису Хэмсворту предлагали 10 миллионов за участие в проекте в роли Митча, а на роль Стэнли рассматривался Брюс Уиллис
- Планируется серия фильмов по книгам Винса Флинна, начало которой положит «Наёмник»
- Фильм снимался в Риме, Лондоне, Бирмингеме, Пхукете и Валлетте
23-летний Митч почти десять лет назад потерял родителей, а недавно лишился и последнего близкого человека: его невеста стала жертвой атаки террористов. ЦРУ предлагает одержимому местью парню присоединиться к группе специалистов по секретным операциям. Тренером и куратором Митча становится хладнокровный ветеран Стэн Херли. Вместе им предстоит остановить опаснейшего врага – агента Призрака, ученика Стэна, который стремится развязать Третью мировую на Ближнем Востоке. Экранизация бестселлера Винса Флинна, романа из серии о наемнике ЦРУ Митче Рэппе.