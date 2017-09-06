Наемник, 2017

«Наёмник» - это новый полнометражный фильм в карьере телевизионного режиссёра Майкла Куэста («Родина», «Декстер», «Настоящая кровь»). Главную роль сыграл звезда подростковой саги «Бегущий в лабиринте» Дилан О'Брайен. Также в картине можно увидеть Майкла Китона («Бёрдмэн», «Бэтмен»), Скотта Эдкинса («Доктор Стрэндж», «Ультиматум Борна»), Тейлора Китча («Обыкновенное сердце», «Люди Икс: Начало. Росомаха») и других.

Фильм «Наёмник» расскажет историю секретного наёмного убийци из ЦРУ Митча Рэппа. После того, как его подруга погибла в теракте, он не может справится с горем. Тогда заместитель директора приставляет к нему Стэна Хёрли, чтобы тот обучил молодого человека действиям, необходимым для предотвращения террористических атак. Вместе им предстоит распутать клубок тайн, связанных с нападениями на военные объекты. Для этого они объединяются с агентом из Турции Анникой и начинают охоту на оперативника, намеревающегося развзязать войну на Среднем Востоке.