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Наемник Наемник
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American Assassin

Наемник, 2017

2017 / США
7.6 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Фильм «Наёмник» расскажет историю секретного наёмного убийци из ЦРУ
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Наёмник» - это новый полнометражный фильм в карьере телевизионного режиссёра Майкла Куэста («Родина», «Декстер», «Настоящая кровь»). Главную роль сыграл звезда подростковой саги «Бегущий в лабиринте» Дилан О'Брайен. Также в картине можно увидеть Майкла Китона («Бёрдмэн», «Бэтмен»), Скотта Эдкинса («Доктор Стрэндж», «Ультиматум Борна»), Тейлора Китча («Обыкновенное сердце», «Люди Икс: Начало. Росомаха») и других.

Фильм «Наёмник» расскажет историю секретного наёмного убийци из ЦРУ Митча Рэппа. После того, как его подруга погибла в теракте, он не может справится с горем. Тогда заместитель директора приставляет к нему Стэна Хёрли, чтобы тот обучил молодого человека действиям, необходимым для предотвращения террористических атак. Вместе им предстоит распутать клубок тайн, связанных с нападениями на военные объекты. Для этого они объединяются с агентом из Турции Анникой и начинают охоту на оперативника, намеревающегося развзязать войну на Среднем Востоке.

- «Наёмник» - это шестой полнометражный фильм Майкла Куэста

- В основе сюжета лежит роман Винса Флинна

- Права на серию романов Винса Флинна были куплены компанией CBS Films ещё в 2008 году, а первый фильм должен был называться «Consent to Kill». Однако из-за финансовых неудач компании производство было отложено. Тогда режиссёром должен был выступить Антуан Фукуа, а главные роли сыграть Джерард Батлер, Колин Фаррел и Мэттью Фокс. Но в итоге было решено снять сначала приквел

- Режиссёром мог стать Эдвард Цвиг

- В 2012 году Крису Хэмсворту предлагали 10 миллионов за участие в проекте в роли Митча, а на роль Стэнли рассматривался Брюс Уиллис 

- Планируется серия фильмов по книгам Винса Флинна, начало которой положит «Наёмник»

- Фильм снимался в Риме, Лондоне, Бирмингеме, Пхукете и Валлетте

23-летний Митч почти десять лет назад потерял родителей, а недавно лишился и последнего близкого человека: его невеста стала жертвой атаки террористов. ЦРУ предлагает одержимому местью парню присоединиться к группе специалистов по секретным операциям. Тренером и куратором Митча становится хладнокровный ветеран Стэн Херли. Вместе им предстоит остановить опаснейшего врага – агента Призрака, ученика Стэна, который стремится развязать Третью мировую на Ближнем Востоке. Экранизация бестселлера Винса Флинна, романа из серии о наемнике ЦРУ Митче Рэппе.

7.6 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2017
Премьера в России 14 сентября 2017
Премьера онлайн 18 января 2018
Премьера в мире 6 сентября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Майкл Куэста
Майкл Куэста
В ролях
Тейлор Китч
Тейлор Китч
Дилан О’Брайен
Дилан О’Брайен
Майкл Китон
Майкл Китон
Санаа Лэтэн
Санаа Лэтэн
Скотт Эдкинс
Скотт Эдкинс
Все актеры и съемочная группа
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Идеальным претендентом на одно из вакантных мест в секретную группу ЦРУ становится Митч Рэпп. Его помещают в тренировочный лагерь, где парень должен доказать, что он обладатель не только располагающей щенячьей внешности, но и способный ученик, готовый ради достижения цели на все. В традициях жанра довольно-таки быстро для него вырисовывается миссия, куда отбираются лучшие из лучших, им поручают разобраться с угрозой ядерной атаки и устранением самых опасных элементов, способных раскалить…
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Леха 5 октября 2017, 03:12
Эмоционально сыграно и сочно снято. Хороший качественный боевик, хоть и антииранская агитка. Внезапно впечатляющий злодей вышел из Тейлора Китча.… Читать дальше…
Дмитрий Николаевич 28 сентября 2017, 00:54
От начала до конца держит в напряжении. Все снято достойно. Огромное спасибо за хорошее кино
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