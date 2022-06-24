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Джина Родригез
Джина Родригез
Gina Rodriguez
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Джина Родригез
Gina Rodriguez
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Дата рождения
30 июля 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Рост
161 см
Биография Джины Родригез
Родилась 30 июля 1985 года. Чикаго, Иллинойс, США.
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Фильмография Джины Родригез
Неспящие
драма, фантастика, триллер
2021, США
4.0
Кто-то классный
комедия, мелодрама
2019, США
6.0
Мисс Пуля
боевик, триллер, драма
2019, США
5.0
Смолфут
анимация, фэнтези, комедия, семейный
2018, США
7.0
Аннигиляция
фантастика, фэнтези, боевик
2017, США / Великобритания
5.0
Путеводная звезда
анимация
2017, США
6.0
Фердинанд
анимация
2017, США
8.0
Глубоководный горизонт
драма
2016, США
7.0
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