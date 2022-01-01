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Глубоководный горизонт
Глубоководный горизонт, 2016: актеры и роли
Deepwater Horizon
Глубоководный горизонт
2016 / США
Трейлер
7.6
Оцените
31
голос
Рейтинг IMDb: 7.1
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Глубоководный горизонт, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Берг
Peter Berg
В ролях
Марк Уолберг
Mark Wahlberg
Дилан О’Брайен
Dylan O'Brien
Курт Рассел
Kurt Russell
Кейт Хадсон
Kate Hudson
Джина Родригез
Gina Rodriguez
Джон Малкович
John Malkovich
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