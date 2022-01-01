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Глубоководный горизонт Глубоководный горизонт
Киноафиша Фильмы Глубоководный горизонт Глубоководный горизонт, 2016: актеры и роли
Deepwater Horizon Глубоководный горизонт 2016 / США
7.6 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 7.1
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Глубоководный горизонт, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Берг Питер Берг Peter Berg
В ролях
Марк Уолберг Марк Уолберг Mark Wahlberg Дилан О’Брайен Дилан О’Брайен Dylan O'Brien Курт Рассел Курт Рассел Kurt Russell Кейт Хадсон Кейт Хадсон Kate Hudson Джина Родригез Джина Родригез Gina Rodriguez Джон Малкович Джон Малкович John Malkovich
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