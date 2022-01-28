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Дилан О’Брайен

Dylan O'Brien
Дилан О’Брайен
Дилан О’Брайен Dylan O'Brien
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Дата рождения
26 августа 1991
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Личные связи
Бритт Робертсон
Бритт Робертсон
В отношениях с 2012 года
Биография Дилана О'Брайене

Содержание:

Дилан О'Брайен - Фильмы
  - Дилан О'Брайен - Волчонок
  - Дилан О'Брайен - Бегущий в лабиринте
Дилан О'Брайен - Личная жизнь

Актер и музыкант Дилан О'Брайен родился 26 августа 1991 года в Нью-Йорке в семье оператора Патрика О’Брайена и актрисы Лизы Родес. У Дилана есть старшая сестра Джулия, с которой у него прекрасные отношения. Еще когда О'Брайен был ребенком вся семья переехала из Нью-Йорка в Спрингфилд, а потом и в Хермоса-Бич в Калифорнии. Актер имеет ирландские, английские, итальянские и испанские корни.

Дилан достаточно рано начал постигать азы работы видеооператора. В 14 лет он снимал короткие комедийные ролики, которые режиссировал и делал монтаж самостоятельно, и выкладывал на канале в Youtube. Кроме того, Дилан вел трансляции спортивных соревнований на местном стадионе, благодаря чему научился общению с публикой. На его работы обратил внимание местный продюсер-режиссер, предложивший О’Брайену создать целую серию короткометражных смешных фильмов. В 2009 году Дилан закончил престижную школу «Mira Costa High School» и собирался поступать в Сиракузский университет, чтобы получить там специальность телеведущего и комментатора спортивных соревнований, так как был преданным поклонником бейсбольного клуба «Нью-Йорк Метс». Но судьба распорядилась иначе и любовь к актерскому мастерству взяла верх - он поступил в одну из актерских школ Лос-Анджелеса.

Дилан О'Брайен - фильмы

Актерский дебют Дилана состоялся в 2011 году с роли Джимми в фильме Мэтта Уолша «В дороге», где начинающему актеры пригодился опыт работы комментатором - все диалоги в картине сплошная импровизация. И в этом же году еще не закончив учебу он проходит кастинг в сериал «Волчонок» («Оборотень»), участие в котором принесет актеру узнаваемость и популярность. Следующей работой была главная роль в молодежной комедии «В первый раз», где партнерами по площадке стали Бритт Робертсон и Виктория Джастис. В 2013-м Дилан появился в эпизодических ролях в сериале «Новенькая» о молодой учительнице начальных классов Джессике, которой не везет в любовных отношениях и комедии «Кадры» со звездами голливуда Винсом Воном и Оуэном Уилсоном.

Всемирную известность Дилану О'Брайену принесла роль Томаса в фантастический трилогии «Бегущий в лабиринте», снятой по популярному одноименному роману Джеймса Дэшнера. Фильмы вышли в 2014, 2015 и заключительная часть в 2018 годах. В 2016-м вышел фильм-катастрофа «Глубоководный горизонт», об аварии на нефтяной платформе в Мексиканском заливе, где Дилану досталась роль Калеба Холлоуэй. Вместе с ним в картине приняли участие такие знаменитые актеры как Марк Уолберг, Курт Рассел и Джон Малкович. В следующем году актер был утвержден на главную роль в антитеррористическом триллере «Американский убийца» («Наемник»), где также снялись Майкл Китон и Тейлор Китч. Карьера молодого актера идет полным ходом, по слухам уже этим летом Дилан будет задействован в съемках в криминальном триллере «Ручей» («The Bayou») вместе с Гари Олдманом и в фильме Кристофера МакБрайда «Образование Фредрика Фицелла» (Education of Frederick Fitzell).

Дилан О'Брайен - Волчонок

Молодежный сериал производства MTV. История о школьниках Бейкон Хиллс, одного из которых Скотта Макколла, в лесу кусает оборотень. Дилан О’Брайен изначально проходил кастинг на главную роль, и его утвердили, но после прочтения сценария решил, что роль лучшего друга Стайлза Стилински подходит ему больше. И не ошибся, Дилан прекрасно сыграл полного оптимизма и юмора подростка и полюбился зрителям не меньше главного персонажа.

Дилан О'Брайен - Бегущий в лабиринте

Трилогия-антиутопия, снятая по романам Джеймса Дешнера режиссером Уэса Болла. В фильме речь идет о Томасе (Дилан О'Брайен), который, проснулся однажды в незнакомом месте, называемом «Приютом». Чтобы выбраться из этого места, парню придется раскрыть ряд тайн и организовать команду для борьбы с влиятельной организацией W.C.K.D.

Дилан О'Брайен - личная жизнь

Во времени работы над фильмом «В первый раз» Дилан О’Брайен начал встречаться с актрисой Бритт Робертсон. В СМИ периодически появляются слухи, что пара рассталась и о романах актера на стороне, но ничего из этого не подтвердилось.

Интересные факты о Дилане О'Брайене

- Любимая порода собак актера кокер-спаниель, потому что такой был у него в детстве.

- Главное хобби Дилана это игра на ударных инструментах в любительской группе, которая называется «Slow Kids At Play».

- В 2016 году, во время съемок в финальной части фантастической трилогии «Бегущий в лабиринте» («Лекарство от смерти»), Дилан попал в ужасную аварию. Он должен был забраться на крышу автомобиля, будучи привязанным к другому. Во время исполнения трюка он упал, и его протащило по асфальту. Дилан серьезно травмировал лицо и получил сотрясение мозга. Дату выхода фильма перенесли почти на год - на январь 2018.

Фильмография Дилана О'Брайене
Наряд
Наряд
криминал, драма 2022, США
8.0
Бесконечность
Бесконечность
фантастика 2021, США
5.0
Выбор Фредерика Фитцелла
Выбор Фредерика Фитцелла
триллер 2020, Канада
6.0
Любовь и монстры
Любовь и монстры
фантастика, приключения 2020, США
7.0
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
фантастика, боевик, триллер 2018, США
7.0
Бамблби
Бамблби
фантастика, боевик 2018, США
8.0
Наемник
Наемник
боевик, триллер 2017, США
7.0
Глубоководный горизонт
Глубоководный горизонт
драма 2016, США
7.0
Все фильмы
Фотографии Дилана О'Брайене Все фотографии
Дилан О'Брайен и Томас Сангстер Дилан О'Брайен и Тайлер Пози Дилан О'Брайен и Бритт Робертсон Дилан О'Брайен и Бритт Робертсон
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Релиз гангстерской драмы «Костюм» с Марком Райлэнсом перенесен на март Картина, в которой также сыграли Дилан О’Брайен и Зои Дойч, должна была выйти уже в следующем месяце.
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28 января 2022 12:44
Портной Марк Райлэнс шьет одежду для чикагских гангстеров в трейлере криминальной драмы The Outfit Это режиссерский дебют оскароносного сценариста «Игры в имитацию».
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18 ноября 2021 10:19
М Найт Шьямалан в качестве продюсера готовит триллер о серии загадочных смертей и исчезновений Главную роль в фильме исполнит Дилан О’Брайен.
Написать
5 октября 2021 15:03
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Связи
Бритт Робертсон
Бритт Робертсон Britt Robertson
В отношениях с 2012 года
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