Содержание:

Дилан О'Брайен - Фильмы

- Дилан О'Брайен - Волчонок

- Дилан О'Брайен - Бегущий в лабиринте

Дилан О'Брайен - Личная жизнь

Актер и музыкант Дилан О'Брайен родился 26 августа 1991 года в Нью-Йорке в семье оператора Патрика О’Брайена и актрисы Лизы Родес. У Дилана есть старшая сестра Джулия, с которой у него прекрасные отношения. Еще когда О'Брайен был ребенком вся семья переехала из Нью-Йорка в Спрингфилд, а потом и в Хермоса-Бич в Калифорнии. Актер имеет ирландские, английские, итальянские и испанские корни.

Дилан достаточно рано начал постигать азы работы видеооператора. В 14 лет он снимал короткие комедийные ролики, которые режиссировал и делал монтаж самостоятельно, и выкладывал на канале в Youtube. Кроме того, Дилан вел трансляции спортивных соревнований на местном стадионе, благодаря чему научился общению с публикой. На его работы обратил внимание местный продюсер-режиссер, предложивший О’Брайену создать целую серию короткометражных смешных фильмов. В 2009 году Дилан закончил престижную школу «Mira Costa High School» и собирался поступать в Сиракузский университет, чтобы получить там специальность телеведущего и комментатора спортивных соревнований, так как был преданным поклонником бейсбольного клуба «Нью-Йорк Метс». Но судьба распорядилась иначе и любовь к актерскому мастерству взяла верх - он поступил в одну из актерских школ Лос-Анджелеса.

Дилан О'Брайен - фильмы

Актерский дебют Дилана состоялся в 2011 году с роли Джимми в фильме Мэтта Уолша «В дороге», где начинающему актеры пригодился опыт работы комментатором - все диалоги в картине сплошная импровизация. И в этом же году еще не закончив учебу он проходит кастинг в сериал «Волчонок» («Оборотень»), участие в котором принесет актеру узнаваемость и популярность. Следующей работой была главная роль в молодежной комедии «В первый раз», где партнерами по площадке стали Бритт Робертсон и Виктория Джастис. В 2013-м Дилан появился в эпизодических ролях в сериале «Новенькая» о молодой учительнице начальных классов Джессике, которой не везет в любовных отношениях и комедии «Кадры» со звездами голливуда Винсом Воном и Оуэном Уилсоном.



Всемирную известность Дилану О'Брайену принесла роль Томаса в фантастический трилогии «Бегущий в лабиринте», снятой по популярному одноименному роману Джеймса Дэшнера. Фильмы вышли в 2014, 2015 и заключительная часть в 2018 годах. В 2016-м вышел фильм-катастрофа «Глубоководный горизонт», об аварии на нефтяной платформе в Мексиканском заливе, где Дилану досталась роль Калеба Холлоуэй. Вместе с ним в картине приняли участие такие знаменитые актеры как Марк Уолберг, Курт Рассел и Джон Малкович. В следующем году актер был утвержден на главную роль в антитеррористическом триллере «Американский убийца» («Наемник»), где также снялись Майкл Китон и Тейлор Китч. Карьера молодого актера идет полным ходом, по слухам уже этим летом Дилан будет задействован в съемках в криминальном триллере «Ручей» («The Bayou») вместе с Гари Олдманом и в фильме Кристофера МакБрайда «Образование Фредрика Фицелла» (Education of Frederick Fitzell).

Дилан О'Брайен - Волчонок

Молодежный сериал производства MTV. История о школьниках Бейкон Хиллс, одного из которых Скотта Макколла, в лесу кусает оборотень. Дилан О’Брайен изначально проходил кастинг на главную роль, и его утвердили, но после прочтения сценария решил, что роль лучшего друга Стайлза Стилински подходит ему больше. И не ошибся, Дилан прекрасно сыграл полного оптимизма и юмора подростка и полюбился зрителям не меньше главного персонажа.

Дилан О'Брайен - Бегущий в лабиринте

Трилогия-антиутопия, снятая по романам Джеймса Дешнера режиссером Уэса Болла. В фильме речь идет о Томасе (Дилан О'Брайен), который, проснулся однажды в незнакомом месте, называемом «Приютом». Чтобы выбраться из этого места, парню придется раскрыть ряд тайн и организовать команду для борьбы с влиятельной организацией W.C.K.D.

Дилан О'Брайен - личная жизнь

Во времени работы над фильмом «В первый раз» Дилан О’Брайен начал встречаться с актрисой Бритт Робертсон. В СМИ периодически появляются слухи, что пара рассталась и о романах актера на стороне, но ничего из этого не подтвердилось.