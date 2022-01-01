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Книга джунглей
Книга джунглей, 2016: актеры и роли
The Jungle Book
Книга джунглей
2016 / США
Трейлер
7.4
Оцените
32
голоса
Рейтинг IMDb: 7.4
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Книга джунглей, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Фавро
Jon Favreau
В ролях
Скарлетт Йоханссон
Scarlett Johansson
Билл Мюррей
Bill Murray
Идрис Эльба
Idris Elba
Бен Кингсли
Ben Kingsley
Кристофер Уокен
Christopher Walken
Лупита Нионго
Lupita Nyong'o
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