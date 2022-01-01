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Книга джунглей Книга джунглей
Киноафиша Фильмы Книга джунглей Книга джунглей, 2016: актеры и роли
The Jungle Book Книга джунглей 2016 / США
7.4 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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Книга джунглей, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Фавро Джон Фавро Jon Favreau
В ролях
Скарлетт Йоханссон Скарлетт Йоханссон Scarlett Johansson Билл Мюррей Билл Мюррей Bill Murray Идрис Эльба Идрис Эльба Idris Elba Бен Кингсли Бен Кингсли Ben Kingsley Кристофер Уокен Кристофер Уокен Christopher Walken Лупита Нионго Лупита Нионго Lupita Nyong'o
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